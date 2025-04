Los biopics de los Beatles ya tienen rostro: Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson

Los actores Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson interpretarán a los cuatro miembros de The Beatles en las nuevas películas biográficas que prepara el director Sam Mendes sobre el grupo de pop más famoso de la historia.

En la CinemaCon de Las Vegas, el cineasta anunció que Mescal será Paul McCartney, Dickinson interpretará a John Lennon, Barry Keoghan encarnará a Ringo Starr y Joseph Quinn hará el papel de George Harrison, informa EFE.

Mendes prepara cuatro películas sobre la banda británica y todas ellas se estrenarán a la vez en cines en abril de 2028. Se trata de un único proyecto dividido en cuatro partes y cada una de ellas mostrará la historia de la legendaria banda de Liverpool desde el punto de vista de cada uno de sus miembros. Según Variety, será "la primera experiencia cinematográfica que se podrá ver en forma de maratón".

El irlandés Paul Mescal (1996) es uno de los actores jóvenes con mayor proyección actualmente, gracias a trabajos como Gladiator 2, Desconocidos y Aftersun —que le valió una nominación al Oscar—, tras haber ganado reconocimiento con la serie Normal People, basada en la novela de la escritora Sally Rooney.

Su compatriota Barry Keoghan (1992) también es un valor al alza, conocido por Dunkerque, El sacrificio de un ciervo sagrado y Almas en pena de Inisherin, que le valió una nominación al Oscar al mejor actor. También ha participado en Eternals, de la franquicia Marvel, y en Saltburn.

El británico Joseph Quinn (1993) es conocido sobre todo por su papel de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things y también participó en Gladiator 2. También ha trabajado en series como Juego de Tronos y Dickensian, y próximamente interpretará a Johnny Storm en Los 4 Fantásticos.

Por último, Harris Dickinson, también de Reino Unido (1996), ha trabajado en El triángulo de la tristeza, Babygirl, Scrapper, The King's Man y Beach Rats.

"Necesitamos grandes eventos cinematográficos para que la gente salga de casa", declaró Mendes, autor de películas como American Beauty y Skyfall. Según cuenta la revista especializada, Mendes llevaba años soñando con llevar a los denominados Fab Four a la gran pantalla. Pero no quería hacer una miniserie y le preocupaba que "la historia fuera demasiado extensa para encajar en una sola película".



La película también es el primer largometraje narrativo que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de The Beatles, como “Strawberry Fields”, “Let It Be” o “I Am the Walrus”, “Yellow Submarine”, entre otros. Además, ha contado con el permiso de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison.