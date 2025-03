Karla Sofía 'reloaded' estrena nuevo libro: "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique"

La vida de Karla Sofía Gascón es una tragicomedia en muchos actos. Tantos, que no merece la pena ni contarlos. Se mediría mejor con un sismógrafo: a veces arriba, un momento después, abajo. Son todos movimientos violentos, repentinos, inesperados. Ellos y sus ondas expansivas. A estas alturas, ella se lo toma tan a risa que compara su biografía con Forrest Gump.

Ahora baja la curva descendente de la última de esas ondas. Quizás la más salvaje o al menos, eso seguro, la más ruidosa. Tras alcanzar la gloria en Cannes o en los Globos de Oro con su interpretación en Emilia Pérez y poder mirar la consagración a los ojos en los Oscar, llegó la cancelación, la condena al olvido. Pero ahora los tiempos son tan fugaces que cuando alguno todavía ni se habrá enterado de por qué ocurrió el huracán, ya estamos saliendo de él.

Karla Sofía, que reconoce que siempre eligió seguir "el camino más complicado", ya se ha adentrado en una nueva versión transformada. Un camino hacia la redención que tiene su última parada en la publicación de Lo que queda de mí (Almuzara, 2025), una atípica biografía que va de todo eso, de una ruptura en el tiempo y muchas resurrecciones.

El libro saldrá a la venta el próximo 25 de marzo, pero lo ha presentado este jueves en Madrid. Y en ese acto, junto a una docena de periodistas, ha tratado de explicar en qué ha consistido el último de esos terremotos que han marcado su vida. El titular lo traía aprendido de casa. "Si lo queréis, aquí está: soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique".

La actriz dice que no tiene que perdonar a nadie ni nadie le tiene que perdonar a ella. Pero en su presentación sí había un poco de rendición de cuentas, de tener que explicar lo que dijo, cómo lo dijo y por qué después no dijo nada más para no empeorar las cosas.

Empezamos por lo primero. Los tuits de la discordia eran frases "fuera de contexto, que ahora no tendrían sentido" ni representan lo que piensa, afirma. "Respeto profundamente a los musulmanes, pero no el fanatismo religioso", sostiene. En algunos de esos antiguos comentarios criticaba el islam tras haberse perpetrado un atentado terrorista.

El cómo. "Me gustaría saber qué decían esos que me critican después del 11-S o el 11-M. Me han condenado sin conocerme, sin saber qué pienso. Sólo querían eliminarme y llegó un momento en el que daba igual lo que dijera". "Algunos tienen sus intereses y otros se suman a todo esto en un joder por joder".

Karla Sofía Gascón presenta su libro 'Lo que queda de mí', este jueves en Madrid. Europa Press

Y el por qué después de quedar excluida de los premios Bafta y entrar al Kodak Theatre sólo por la puerta de atrás, prefirió no decir nada más. "Me siento traicionada a mí misma, porque hace tiempo me prometí que no debía agradar a nadie. Y cuando estaban diciendo de mí cosas que son todo lo contrario a lo que he pensado siempre, no luché por mí misma".

"Eso fue otra lucha", reconoce. Porque tenían que pasar los Oscar y que amainara la tormenta para expiar todos los males llegados a través de las redes sociales antes de pasar página. "Lo que más me ha molestado es que quieran convertirme en un robot. Parece que tengo que ser inmaculada, cuando yo sólo me represento a mí misma, no represento a nadie más ni ningún colectivo me representa a mí". Ahora todo aquello es pura resaca.

Destino fatal

Aunque el libro comienza con una mujer a punto de tirarse por un balcón. Un momento de total incertidumbre que le hace replantearse qué es lo que ha ocurrido y cuál es el sentido de su vida. Deja que el lector descubra qué partes hay de ficción y cuáles de biografía pura y dura, pero no niega que una situación así existió, que ha estado a punto.

"Claro que he tenido momentos muy duros. Y si sigo aquí es porque sigo creyendo en el ser humano y en la responsabilidad que tengo con mi hija de 14 años que no tiene por qué sufrir algo así", sostiene. Una chica, por cierto, que en toda esta polémica "se partía el culo" y no tiene redes sociales.

Pero antes de esta crisis llegaron todos los dilemas de su transición sexual. La incomprensión, el éxito, el fracaso. Su relación amorosa con otra mujer en la que tampoco estaba ella sola.

La simple publicación de este libro es un buen resumen de lo que ha sido ese renacer, ya que la editorial Dos Bigotes canceló en febrero la salida de otra biografía que tenía pendiente y ahora Almuzara ha decidido reeditar el libro, que ya había visto la luz con una primera versión en México.

Recibió el premio de la Unión de Actores, el CEO de Netflix -productor de Emilia Pérez- ha afirmado que estaría encantado de volver a trabajar con ella y este fin de semana estará en el Festival de Cine de Málaga. "En una cena en Los Ángeles me dijeron que me habían hecho pagar la novatada", reconoce ahora Karla Sofía Gascón. El enésimo capítulo de su saga vital ya está en marcha.