Punto de vista reflexiona sobre la extinción y la inteligencia artificial con los documentales más atrevidos

'The Landscape and the Fury', de Nicole Vögele

El Festival Punto de Vista, que celebra a partir de este lunes su edición número 19, vuelve a presentar una cuidada programación que pretende indagar en las nuevas tendencias del género documental, apostando siempre por trabajos que muestran la realidad desde la independencia y el riesgo.

A ello se dedica su siempre cuidada sección oficial, en la que los cineastas convocados intentan ir más allá de los caminos ya transitados y hacerlo con un claro compromiso ético con la sociedad. La selección —realizada a partir de las cerca de 900 películas inscritas— proviene de un total de trece países entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Irlanda, Líbano, Palestina o Túnez.

Entre las películas destacadas de la sección oficial, encontramos el estreno mundial de Cuadro negro, el nuevo largometraje de los chilenos José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, figuras de referencia del cine contemporáneo, así como los estrenos mundiales de dos películas de jóvenes cineastas españoles: El viento que golpea mi ventana, de emilio hupe, y A., de Ramón Balcells.

Junto a ellos, destaca el cortometraje surcoreano Writing Poems at the End of the World, de Wonwoo Kim, o Cambium, película de Maddi Barber y Marina Lameiro que ha competido en importantes festivales internacionales como Visions du Réel o los Rencontres Internationales Paris/Berlin.

Las sesiones de Inauguración y Clausura estarán dedicadas a dos obras históricas poco apreciadas en su momento que el festival quiere rescatar desde una perspectiva nueva. El lunes 24 de febrero se proyectará Tent City (1980), el único documental de la pionera cineasta cubana Miñuca Villaverde, seguido de un coloquio con la cineasta, su marido y colaborador, el escritor y cineasta Fernando Villaverde, y el programador José Luis Aparicio.

'Sepio'

En cuanto a la proyección de clausura, Sepio (1996) será el cierre al foco que el festival dedica al cineasta neerlandés Frans van de Staak (Amsterdam, 1943), cuyas películas exploran siempre la oralidad como materia en ficciones humorísticas marcadas por narraciones ambiguas, estructuras reiterativas y ámbitos de lenguaje que problematizan la expresión de la interioridad humana.

Los otros dos focos están dedicados a la cineasta francesa Anne-marie Faux (Montfermeil, 1959), cuya melancólica y reflexiva obra se presenta como un conjunto de diarios filmados y cuadernos de viaje donde la voz de la cineasta nos guía por una memoria colectiva y política y una memoria personal que evoca la infancia, el cine, la música, la literatura; y al tema Adiós a los animales, con un programa con películas de Frederick Wiseman o Frank Hurley diseñado por la programadora y cineasta Miriam Martín.

En cuanto a Lan, sección que incide en los procesos de producción y creación en el cine documental, integrará Termitas, apartado que ofrece un panorama de la escena emergente nacional; y dos conferencias sobre prácticas alternativas de Inteligencia Artificial generativa aplicadas al cine documental.

Además, X Films invitará —en colaboración con Centro Huarte— al cineasta y creador visual Pablo Casanueva a una residencia artística para desarrollar un proyecto de ensayo documental para rodar en Navarra en 2025. Por otro lado, tendrá lugar el estreno mundial del proyecto X Films 2024 de Celia Viada Caso, Volver a casa tan tarde.

Por último, Punto de Vista se abrirá un año más a público joven de Pamplona a través de su Programa de mediación, que organizará dos talleres para niñas y niños, una nueva edición de Jóvenes Programadores, una sesión de cine para familias y otra para alumnado de bachiller en la Filmoteca de Navarra.

Punto de Vista completará la extensa propuesta alrededor del cine documental con una programación musical que incluirá conciertos, sesiones de DJ y programas de radio con música en directo, con artistas como Olaia Inziarte, Rig3l, Juárez, Edu Errea, Dayanna, Leeharvey o /Göo!, que actuarán durante la semana en el bar Txintxarri y en Baluarte.

'La Chasse au lion à l'arc', de Jean Rouch

Una sugerente edición que supondrá también el adiós de Manuel Asín de Punto de Vista, siguiendo la convención del periodo de cuatro años establecido por el festival para la duración de sus direcciones artísticas. Por ello, tras el cierre de la 19ª edición se anunciará el proceso de licitación para todos aquellos candidatos y candidatas que quieran plantear sus propuestas para asumir el cargo en 2026.

En sus 19 ediciones, Punto de Vista ha contado con cinco direcciones artísticas (en orden cronológico): Carlos Muguiro (2005—2009), Josetxo Cerdán (2010—2013), Oskar Alegria (2015—2017), Garbiñe Ortega (2018—2021) y Manuel Asín (2022—2025).