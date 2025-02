Muere a los 74 años en Santander el actor Tony Isbert, figura del teatro y del cine español del siglo XX

El actor Tony Isbert, figura del teatro y del cine español del siglo XX, ha fallecido este miércoles a los 74 años en su casa Santander, según han confirmado a Europa Press fuentes de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE).

Asimismo, AISGE ha publicado en la red social X "una estampa irrepetible", una fotografía del actor junto a su madre, María Isbert, y la actriz Pilar Bardem, "eternas ausentes", en la sede madrileña de la entidad el 23 de marzo de 2009. "Cómo duele despedirnos de nuestro Tony Isbert, socio 218 de AISGE", ha indicado.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE) ha lamentado con "profunda tristeza" el fallecimiento "inesperado" del actor en su casa de Santander, donde vivió los últimos años de su vida.

Nacido en Madrid, Tony Isbert era nieto de Pepe Isbert e hijo de la actriz María Isbert. Destaca su trayectoria en el cine español de los años 60, 70 y 80 del siglo XX, pero también en el mundo de la escena con papeles como el de la reposición teatral Doce hombres sin piedad.

Isbert compartió protagonismo con estrellas del cine como Pepa Flores, conocida como Marisol, en Carola de día o de noche o en Romeo y Julieta de Estudio 1 (RTVE), con la actriz y cantante Ana Belén, a quien entregó el último Premio Pepe Isbert, creado para reivindicar la figura de su abuelo y para lograr la reapertura del histórico Teatro Circo de Albacete.

Según ha indicado la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, "de su muerte inesperada da cuenta que el actor ya tenía billetes y hotel reservados para el 4 de abril en Albacete", donde se celebrará la XXVI Gala AMIThE y la entrega de sus premios nacionales e internacionales de teatro.

AMIThE ha informado de que ha hecho gestiones ante instituciones y familiares para velar los restos mortales del actor en el Teatro Circo de Albacete, la Filmoteca o en el pueblo de los Isbert, Tarazona de la Mancha. Además, ha anunciado que solicitará que uno de los camerinos del Teatro Circo de Albacete lleve su nombre "como recuerdo permanente".

También el Ayuntamiento de Albacete ha rendido homenaje a la figura de Tony Isbert, un actor "imprescindible" en el panorama del teatro y del cine español. "Su partida nos deja una profunda tristeza, pero también un legado imborrable que permanecerá en el corazón de todos los amantes del arte y de la cultura", ha señalado a través de un comentario en X, recogido por Europa Press.

"Tony Isbert, con su inconfundible sonrisa y su talento, se convirtió en un referente no solo para la escena nacional, sino también para nuestra tierra, donde su apellido siempre ha sido sinónimo de pasión, dedicación y entrega a las artes. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos Descanse en paz. Tu memoria vivirá para siempre entre nosotros", ha declarado el Consistorio.

Del mismo modo, la Diputación de Albacete "llora" la pérdida de Tony Isbert, "actor de calado y miembro esencial de una estirpe inolvidable". "Su muerte deja un gran vacío, especialmente en la provincia de Albacete, donde su apellido ha sido, es y será sinónimo de arte y reconocimiento a la escena nacional", ha concluido.