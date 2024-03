Las cartas inéditas de José Luis Borau con Luis Buñuel e Ingmar Bergman: “Su proyecto es excelente”

En 1981, Borau propone a Saura y a Buñuel hacer una película compuesta por tres historias aragonesas dirigidas por cada uno de ellos. A Buñuel, admirador de Furtivos, la idea le gusta, pero excusa su participación en el proyecto por motivos de salud.

México 6 marzo 1981

Muy querido amigo Borau: Aprovecho la estancia en esta de Radael [Rafael, su hijo] para enviarle estas “pobres” líneas. No le respondí a la primera carta porque debido a mi pésima vista me cuesta gran trabajo el escribir aunque sea a máquina y suspendí totalmente la respuesta a cuanta carta me iba llegando. Estaba además afectado de una gran apatía. Espero que Rafael le amplíe lo que a continuación escribo. Estoy desde hace cuatro años totalmente retirado de toda actividad cinematográfica e incluso de la vida social. No salgo apenas de mi casa y rara vez voy a almorzar con algún amigo a cualquier restaurant. Su proyecto de las tres películas aragonesas me parece excelente pero por las razones antedichas me veo totalmente imposibilitado de aceptar. Crea que lo siento de veras.

Excuso el decirle que si viene V. por “este país fascista pero atenuado por la corrupción” tendré un enorme gusto en verle.

Espero que Rafael le amplíe un poco lo que tan someramente acabo de manifestarle.

Un gran abrazo de su amigo

Buñuel

Borau a Bergman: “le garantizamos total libertad"

En 1987, Borau planea producir para TVE una serie dirigida por Ingmar Bergman basada en los guiones del director sueco sobre la vida de Jesucristo.

Tras una inicial negativa de este, el cineasta español trata de convencerlo.

Muy señor mío,

Nuestra amiga común Marina Torres me trasmite su negativa a rodar para la televisión española (TVE) una serie de programas basados en su visión de las últimas horas de la vida de Jesucristo. Entiendo que quiere mantener su presente retiro.

No querría molestarle pero debo pedirle que reconsidere esa decisión. Sería un gran honor y orgullo para todos nosotros –para TVE y para mí mismo, como cineasta y productor– colaborar con usted con el fin de hacer realidad este maravilloso proyecto. Le ofrecemos toda la asistencia técnica y artística que pueda necesitar. Y, por supuesto, le garantizaríamos total libertad para trabajar de acuerdo a sus propias ideas y gusto.

Todo el rodaje podría realizarse en la costa del sureste de España donde, como seguramente sabe, la gente y el paisaje son muy similares a los modelos bíblicos. Pilar Miró, Directora General de Radio Televisión Española, contactará con usted en los próximos días para ofrecerle más detalles sobre la manera en la que podríamos seguir adelante con el proyecto.

Esperamos que entienda que nuestra insistencia es debida a la gran admiración que sentimos por su obra cinematográfica. Creemos que su contribución sigue siendo muy necesaria.

Con todo mi respeto y consideración,

Atentamente,