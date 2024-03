'La zona de interés', la favorita al Oscar internacional que puede aguarle la noche a Bayona

La película española La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, acaricia el sueño de alzarse con el Oscar a mejor película internacional. Aunque se ha librado de la competencia de la francesa Anatomía de una caída, que inexplicablemente no fue elegida por la academia gala para representar al país, enfrente tiene a una dura contrincante: La zona de interés.

De hecho, la película británica dirigida por Jonathan Glazer ha sido tan bien acogida y ha alcanzado tanta notoriedad que compite también por el máximo galardón de la Academia de Hollywood: el Oscar a la mejor película. Pero entre las diez candidatas de esta categoría hay huesos duros de roer como Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, así que no sería raro que, como premio de consolación en caso de no ganar, le otorguen el Oscar a mejor película internacional.

De hecho, en los últimos años ha ocurrido varias veces que una cinta nominada a mejor película y mejor película internacional ha acabado llevándose el premio en la segunda categoría. Es el caso de Sin novedad en el frente (2022), Drive my Car (2021), Parásitos (2019), Roma (2018) y Amor (2012).

Además, La zona de interés también opta al Oscar a la mejor dirección, al mejor guion adaptado, a cargo del propio Glazer a partir de la novela homónima de Martin Amis y al mejor sonido, a cargo de Tarn Willers y Jonnie Burn.

La zona de interés es una película tremenda e inquietante sobre aquello que Hannah Arendt bautizó como "la banalidad del mal". Rodada en alemán, narra la vida cotidiana de la familia de Rudolf Höss (interpretado por Christian Friedel), comandante de las SS al frente del campo de concentración de Auschwitz y responsable de la muerte de tres millones de judíos, que en la vida real vivió efectivamente en una idílica casa con jardín y piscina colindante con el campo de concentración.

El papel de su esposa Hedwig lo encarna Sandra Hüller. Curiosamente, la actriz alemana opta al Oscar a la mejor interpretación femenina, pero no por esta película, sino por Anatomía de una caída. Con estos dos trabajos al más alto nivel se ha revelado como una de las mejores actrices de esta temporada.

Sandra Hüller en 'La zona de interés'

El horror que no se ve

La familia protagonista de La zona de interés vive justo al lado del campo, que nunca aparece en la película. Desde fuera del cuadro nos llegan, amortiguados, los gritos de las víctimas, mientras vemos la intrascendencia de sus reuniones y comidas familiares, juegos infantiles en la piscina, gente haciendo la colada o enseñando el huerto y un padre amoroso que quiere lo mejor para sus cinco hijos.

Lo original es precisamente eso: contar el horror de Auschwitz no desde dentro, como hemos visto en infinidad de películas, sino desde fuera, generando un contraste esaclofriante entre la anodina y confortable cotidianidad —e incluso felicidad— de la familia nazi mientras sabemos que unos metros más allá se están cometiendo las peores atrocidades imaginables.

Este extraordinario trabajo del sonido fuera de campo les ha valido a sus responsables no solo la nominación al Oscar, sinó también el BAFTA y un Premio del Cine Europeo. Al apartado sonoro se suma la inquietante música original compuesta por Mica Levi, que recibió una nominación al Globo de Oro.

"Rodamos la película al lado de Auschwitz y esa atmósfera está en cada píxel", declaró a El Cultural su director, Jonathan Glazer, en una rueda de prensa virtual el pasado mes de enero.

La película se inspira en la novela de Amis —fallecido el año pasado—, pero no es una adaptación al pie de la letra. "Leí el libro de Amis y no volví a abrirlo. Me interesaba más a lo que me conducía. El material original es la chispa", explicó Glazer en esa misma conversación.

Jonathan Glazer, de pie, junto al director de fotografía Łukasz Żal, durante el rodaje de 'La zona de interés'. Foto: Kuba Kaminski

El camino hacia los Oscar

En su carrera hacia los Oscar, la película ha ido cosechando importantes premios. Ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes y en los BAFTA —donde la película jugaba en casa— se llevó los premios a mejor película británica, mejor película de habla no inglesa y mejor sonido, y optaba a otros seis. Además, la cinta ha ganado numerosos premios por parte de asociaciones de críticos locales, como los de Los Ángeles, Nueva York o Chicago.

No obstante, en los Globos de Oro, esa consabida "antesala de los Oscar", no consiguió el galardón a mejor película dramática ni el premio a la mejor película de habla no inglesa, distinciones que perdió en favor de Oppenheimer y Anatomía de una caída, respectivamente.

Glazer se abrió camino como director rodando cortometrajes, anuncios y videoclips musicales de grupos tan destacados como Radiohead, Blur, Massive Attack o Jamiroquai.

En el largometraje se prodiga poco. Su primer trabajo fue Sexy Beast (2000), seguido por Reencarnación (2004), protagonizado por Nicole Kidman. En 2013 estrenó Under the Skin, que también era la adaptación libre de una novela, en aquel caso de Michel Faber, y estaba protagonizada por Scarlett Johansson.

Por tanto, hacía una década que Glazer no estrenaba una película. Gane o pierda en los Oscar, la comunidad cinéfila internacional espera que no pasen otros diez años para descubrir qué será lo próximo del director británico.