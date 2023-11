Cine en los Márgenes: arranca el festival madrileño que homenajea a Ulrich Seid y Sharon Lockhart

Fotograma de 'Do not expect too much from the end of the world' de Radu Jude.

El Festival Márgenes, dedicado al cine contemporáneo, vuelve a la capital. Cineteca de Matadero, la Casa Encendida, el Cine Doré y el Cine Embajadores acogerán, del 24 de noviembre al 3 de diciembre, la 13ª edición del certamen cuya sección oficial es siempre símbolo por la originalidad y la mirada personal de los autores y autoras.

Compuesta por 15 títulos de diferentes duraciones y formatos, procedentes de Francia, Alemania, España, Irán, Italia, Rumanía, EE.UU., Brasil, Argentina o Portugal, la programación combina el talento joven cuyo nombre resuena en el circuito festivales con la obra de cineastas consagrados.

Para el equipo directivo del festival, es una programación heterodoxa pero hilada por un interés común: expandir los límites del lenguaje visual a través de la mirada singular de cada cineasta. "Más allá de la estética resultante de cada filme, en esta selección hay una cohesión interna basada en el compromiso ético de cada película con representar el mundo de una forma original y, en muchos casos, innovadora".

En este sentido, tendrán su estreno madrileño el filme de Vera Egito A batalha da Rua Maria Antônia, una de las sorpresas de la Seminci de Valladolid, en la que la cineasta brasileña refleja la efervescencia latinoamericana posterior al Mayo francés con un toque a la nouvelle vague que sigue los pasos de un grupo de estudiantes que participan en las protestas que tuvieron lugar en 1968 entre los alumnos de la Universidad de São Paulo.

'La Chimera' de Alice Rohwacher.

También acogerá los esperados filmes del francés Bertrand Bonello, La Bête, y de Alice Rohrwacher, La Chimera. La primera, protagonizada por Léa Seydoux y presentada en el Festival de Venecia, relata un viaje futurista en el tiempo que recorre tres períodos distintos: 1910, 2014 y 2044. Mientras que el filme de la italiana Rohrwacher, que tras su premiada Lazzaro feliz (2018), presentó en el Festival de Cannes una historia de aventuras ambientada en la campiña toscana y con Isabella Rossellini en el reparto.

La iraní Maryam Tafakory presentará en la capital Mast-del (C), un relato sobre las relaciones queer, el amor, la opresión, la tragedia y la crueldad en Teherán. Al mismo tiempo que Angela Schanelec, figura emblemática de la "nueva ola" alemana, regresa con Música, su propia y interpretación contemporánea de la tragedia de Edipo. La portuguesa Catarina Vasconcelos, en Nocturno para uma floresta, relata la historia de un grupo de monjes en el siglo XV en Portugal, que construyó un muro alrededor de un bosque impidiendo la entrada a las mujeres.

La nueva película del director belga Bas Devos, Here, se centra en el encuentro entre un trabajador rumano y una chica universitaria china en los márgenes de Bruselas. Por su parte, Anthony Lapia presentará su personal After, un retrato de la vida noctura en un club de tecno en París.

'Here' de Bas Devos.

As filhas do fogo del portugués Pedro Costa, sobre tres mujeres caboverdianas que deben acompañar el destino de un pueblo, contar la verdad sobre su desgracia y su grandeza y sobre su traición por Portugal. Por su parte, el cineasta rumano Radu Jude, ganador del Oso de Berlín el año pasado por Bad Luck Banging or Loony Porn, presenta Do not expect too much from the end of the world, una comedia negra desquiciante y brillante en la que tiene lugar hasta el polémico influencer y luchador Andrew Tate.

Asimismo, tendrá su estreno en Madrid El auge del humano 3 de Eduardo Williams, una inquietante fantasía queer surrealista rodada casi en su totalidad con una cámara de 360°; el cortometraj e de terror Lemon Tree de Rachel Walden; Mamántula, el slasher erótico de Ion de Sosa, uno de los cineastas más personales y vanguardistas del cine patrio, que cautivó a la crítica en el Festival de San Sebastián, y Notre corps de la cineasta francesa Claire Simon, que filma todas las etapas de la vida de la mujer. Fuera de competición se proyectará el Film annonce du film qui n’existera jamais: “Drôles de guerres de Jean-Luc Godard.

['Mamántula': Ion de Sosa cruza 'Expediente X' con 'A la caza' en su película más accesible]

Homenaje a Ulrich Seidl y Sharon Lockhart

La sección Escáner, dedicada al cine español más arriesgado y habitualmente fuera de los circuitos comerciales, ofrecerá una visión rica y diversa de la creación cinematográfica en nuestro país con películas como La estafa del amor de Virginia García del Pino, Zinzindurrunkarratz de Oskar Alegría, Meteoro de Víctor Moreno, Alicia Fai Cousas de Ángel Santos, On the go de María Giséle Royo, Trenc D'Alba de Anna Llargués, Antier noche de Alberto Martín Menacho, Ximinoa de Itziar Leemans o el Colectivo Negu con Negu Hurbilak.

En palabras del co-director Diego Rodríguez Blázquez, “Escáner presenta una radiografía viva de nuestra creación más poderosa y vibrante. Un lugar desde donde cuidar el cine español reciente más innovador y continuar así siendo uno de los festivales referente en lo que a nuestro cine se refiere, que en Márgenes siempre ha encontrado y seguirá encontrando su casa”.

Otro de los eventos destacados del festival, es la primera retrospectiva completa en España de la artista y cineasta norteamericana Sharon Lockhart, que tendrá lugar en el Cine Doré con la presencia de la cineasta, que impartirá una clase magistral abierta al público el 28 de noviembre. Lockhart, uno de los grandes nombres del cine experimental contemporáneo, destaca por su método de trabajo minucioso y dilatado período de investigación y preproducción que implica la colaboración con las personas que finalmente protagonizan sus piezas así como por su manera de relacionarse con el tiempo y con el espacio.

Ulrich Seidl / Foto: Márgenes.

Además, el festival rinde homenaje al cineasta austriaco Ulrich Seidl, una de las figuras más relevantes y provocadoras en el cine de autor actual. Con motivo de la concesión del premio, el festival acogerá un foco para recuperar la filmografía

documental realizada entre 1980 y 1998, proyectando títulos como Animal Love

Fun Without Limits, The bosom friend, Pictures at an exhibition, The last men, The Prom y One Forty. Seidl asistirá al Festival para recoger el premio y acompañar el ciclo e impartirá también una clase magistral donde ahondará en su método de trabajo, con especial atención a la interrelación entre realidad y ficción en su cine.

El festival continúa su enfoque por la diversificación y la apertura a nuevos campos artísticos al incluir propuestas interdisciplinarias. Dentro de esta tendencia, se destaca la convergencia entre arte sonoro, música y artes visuales, con un énfasis especial en las performances de audio y video en vivo (LIVE A/V). Entre los participantes se encuentran upsammy & Jonathan Castro, que presentarán en primicia en España Germ in a Population of Buildings AV; Ana Quiroga y Estela Oliva con su proyecto AZABACHE AV; Annabelle Playe y Alexandra Rădulescu, colaborando en KRASIS A"; y la destacada compositora, productora y diseñadora de sonido Hélène Vogelsinger.

El jurado oficial está formado por Carlos Vermut, Daniella Shreir (crítica y programadora, miembro del comité de selección de la Quinzaine des Cinéastes de Cannes y fundadora de la revista Another Gaze y de la plataforma Another Screen, especializadas en cine de mujeres) y Félix Tusell (docente y responsable de Estela Films).

