El Festival de Gijón dispara el mejor cine de autor: 200 películas para "deslumbrar"

Del 17 al 25 de noviembre, el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) proyecta más de doscientas películas bajo el lema: “Déjate deslumbrar por el mejor cine de autor”. La programación, por tanto, comprende una amplia pluralidad de películas nacionales e internacionales, en un justo equilibrio entre cineastas de renombre y talentos emergentes.

La sección oficial vuelve ha escindirse en tres nutridos apartados: Albar, donde concursan cineastas consagrados con algunas de las películas más esperadas del año; Retueyos, que da cabida a primeras, segundas y terceras obras cinematográficas; y Tierres en trance, que aúna lo mejor del séptimo arte iberoamericano.

Es en Albar donde se acumulan los cineastas de prestigio, empezando por uno de los grandes clásicos del festival: Hong Sang-soo. El cineasta coreano, experto en tratar temas profundos de una manera sencilla, comparece por partida doble, con Nuestro día e In Water. Otro galardonado en Gijón, el argentino Lisandro Alonso, estrena su película más ambiciosa, Eureka, en la que Chiara Mastroianni y Viggo Mortensen navegan por varios géneros, del wéstern en blanco y negro al drama polícial.

Viggo Mortensen en 'Eureka', de Lisandro Alonso

Rumanía sigue marcando el cine de autor europeo, y en Gijón compite el filme que representa al país en los próximos Oscar, galardonado en Locarno con el Premio Especial del Jurado. Se trata de No esperes demasiado del fin del mundo, de Radu Jude, un retrato de la sociedad actual y su reflejo en los medios de comunicación. Y un clásico como Philippe Garrel pugnará por los grandes premios con Le grand chariot (Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale), la historia de una familia de marionetistas protagonizada por sus propios hijos (entre ellos, el exitoso Louis Garrel).

Para encontrar a más directores consagrados hay que viajar a la notable sección de cortometrajes, donde encontramos al maestro portugués Pedro Costa, con As filhas do fogo -además del último Leopardo de Oro al mejor corto (A Study of Empathy, de Hilke Rönnfeldt); el debut en la dirección del actor Eneko Sagardoy (Betiko Gaua) o el nuevo trabajo de la cineasta catalana Neus Ballús (Blow!)-, o a la ecléctica sección no competitiva Esbilla, que incluye algunas de las joyas del año.

Aquí comparecen el británico Michael Winterbottom, que viaja al Tel Aviv de 1938 en Shoshana; el finlandés Aki Kaurismäki, que dedica su humanista mirada al proletariado en Fallen Leaves; la francesa Justine Triet, con la flamante Palma de Oro Anatomía de una caída; Christian Petzold, con la comedia de enredos naturalista El cielo rojo, y el debutante Giacomo Abbruzzese, Oso de Plata en la Berlinale por Disco Boy, un reflejo de la guerra lejos de los estereotipos de virilidad y violencias.

'Shoshana', de Michael Winterbottom

Además, en Crossroads, sección en colaboración con el Festival de San Sebastián, aparecen Jonathan Glazer, que aborda el holocausto nazi en La zona de interés; Ryusuke Hamaguchi, que tras Drive My Car sigue a la vanguardia del cine japonés con El mal no existe; Matteo Garrone, que se adentra en el drama de la inmigración en Yo, capitán, y Wim Wenders, que refleja la vida de un limpiador de retretes en Tokio en Perfect Days.

Miradas al cine español

Gijón dedica especial atención al cine español más heterodoxo. Abre el festival Lobo, película dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas y coescrita y protagonizada por Marian Álvarez, que interpreta a una mujer que, en compañía de su perro, pondrá tierra de por medio entre ella y su vida anterior. El estreno del filme será el colofón a una gala de apertura presentada por Santiago Segura en la que el cineasta portugués Miguel Gomes recibirá el Premio de Honor del festival y la diva del cuplé Lilián de Celis, el Premio Isaac del Rivero.

En la programación, es en Esbilla (la sección no competitiva) donde más destaca el cine español, acaparando la mitad de las propuestas. Aparecen la cinta de animación de Pablo Berger, Robot Dreams, Premio del Público en Sitges y recientemente nominada a los Premios de la Academia de Cine Europeo; Samsara, de Lois Patiño, Premio Especial del Jurado en la Sección Encounters del Festival de Berlín; La estafa del amor, de Virginia García del Pino, que reflexiona colectivamente sobre el enamoramiento y las relaciones; y dos de los títulos más transgresores del año: Mamántula, de Ion de Sosa, relato con ribetes de la mejor serie B que sigue la pista a un extraño asesino; y On the Go, de María Gisèle Royo y Julia de Castro, una road movie surrealista y punki con la maternidad como cuestión de fondo.

'Mamántula', de Ion de Sosa

En Crossroads aparecen también El sueño de la Sultana, de Isabel Herguera, filme de animación que estuvo en la sección oficial de San Sebastián, y La estrella azul, segundo largometraje de Javier Macipe, que gira en torno al dúo formado por un rockero famoso y un músico anciano.

En la sección oficial destaca la presencia de Samu Fuentes, director asturiano que presentó en el festival su primer largometraje, Bajo la piel del lobo, en 2017 y que ahora regresa con Los últimos pastores, un retrato sobre el modo de vida en extinción de dos pastores de Picos de Europa. También que habrá que estar atento al nuevo trabajo de la también asturiana Elisa Cepedal, que en El cine, 5 se acerca al carácter de Barredos, un pueblo minero que se enfrenta a la despoblación y el olvido.

Godard y Verhoeven, en las proyecciones especiales

Los Pases Especiales de la 61 edición contemplan las proyecciones de Tráiler de una película que no existirá jamás: ”Guerras de broma”, de Jean-Luc Godard, cortometraje donde el coloso del cine, fallecido en 2022, parece interpelar al público desde el otro mundo. Su proyección tendrá lugar junto a la de la película Bonjour la langue, del recientemente fallecido Paul Vecchiali, estreno que se presenta en colaboración con el Instituto Francés de España. Otro estreno en nuestro país que incorpora el certamen es Earth Mama, de Savanah Leaf, uno de los títulos más celebrados del pasado Festival de Sundance.

Starship Troopers (Las brigadas del espacio), de Paul Verhoeven, cumple 25 años de su estreno y, para celebrarlo, el FICX le dedica un pase especial en colaboración con Sensacine, que será presentado por la estrella de las redes Alejandro G. Calvo. Se proyectarán también dos películas representativas de los homenajeados de esta 61ª edición: Incierta gloria, de Agustí Villaronga, ganador del Premio Rambal en colaboración con XEGA, y Tabú, obra destacada en la filmografía de Miguel Gomes, Premio de Honor FICX 2023.

Una imagen de 'Starship Troopers', de Paul Verhoeven

Durante los nueves días del festival, Gijón contará además con la presencia de muchos de los directores e intérpretes de las películas de las programación (Michael Winterbottom, Lisandro Alonso, Neus Ballús, Pedro Costa, Ion de Sosa, Eneko Sagardoy, Léa Drucker…), entre los que se encuentran los protagonistas de los Focos de este año: la pareja de cineastas irlandeses Christine Molloy & Joe Lawlor, la actriz y directora española Elena Martín Gimeno, y la directora de fotografía francesa Agnès Godard, a quien se le concederá un Premio de Honor.

Para el acto de clausura se reserva la entrega a la guionista Alicia Luna del Premio Comadre de Cine, y la actriz Núria Prims recogerá, en nombre del director Agustí Villaronga, el Premio Rambal que la asociación XEGA y el FICX le otorgan a título póstumo.

