De Pavement al origen del 'grime', la música del Festival In-Edit suena en CaixaForum+

Fotograma de '8 Bar. The Evolution of Grime' (Ewan Spencer, 2022).

Tras su paso por Barcelona, el Festival In-Edit, dedicado al cine documental musical llega a CaixaForum+. Del 27 de noviembre al 11 de diciembre, y en exclusiva, la plataforma se convierte en sede online del festival, con una programación de 15 largometrajes documentales que se estrenan por primera vez en plataformas en España.

Durante quince días, y de forma exclusiva, los usuarios de la plataforma podrán acceder a estos títulos destacados de la programación de la edición del Festival In-Edit de este año, que se ha celebrado en Barcelona del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Los títulos que conforman esta selección, que podrán disfrutarse online, y de forma gratuita, a través de CaixaForum+, son los siguientes:

8 Bar. The Evolution of Grime (Ewan Spencer, 2022)

El cineasta Ewen Spencer captura los treinta intensos años de vida del grime, género electrónico con elementos de hip hop genuinamente londinense, negro y callejero, al ritmo de sus principales artífices, como Dizzee Rascal, Skepta, Wiley, Dirty Danger.



Todos ellos narran de primera mano esa escena sound system, en la que reinaban las emisoras piratas, la autoedición, las batallas de MCs distribuidas en DVD, la clandestinidad, la presión gubernamental y su impacto impredecible pero imparable en la corriente principal y en la cultura contemporánea del Reino Unido.

Even Hell Has Its Heroes. The Music of Earth (Clyde Petersen, 2023)

Clyde Petersen explora la narrativa coral de Earth, el proyecto esencial del "redneck ilustrado" Dylan Carlson, detallando su evolución desde ser reconocido como "el grupo de metal más lento del mundo" durante el auge del grunge hasta transformarse en un ícono del americana minimalista y espectral.



La película, en perfecta sintonía con el espíritu de la banda, nos sumerge en un viaje sensorial ceremonial y narcótico que oscila entre la belleza y la desolación, a través de personajes como el propio Carlson, Adrienne Davies o Angelina Baldoz.

Born Innocent: The Redd Kross Story (Andrew Reich, 2022):

Un apasionado homenaje al singular dúo de los 'freak brothers', Jeff y Steve McDonald, considerándolos como una de las fuerzas más distintivas e influyentes en el panorama del rock norteamericano a lo largo de las últimas cuatro décadas. Su propuesta musical se erige como una centrifugadora vibrante y llena de color que fusiona elementos de punk garajero, glam, power pop, metal, candidez, cabezonería y peripecias disparatadas.

Ambos llegaron a crear un género propio que ha ganado el amor eterno de figuras destacadas como los miembros de Sonic Youth, L7, Black Flag, Melvins y Sebadoh. Entre los protagonistas del documental se encuentran tanto Jeff como Steve McDonald, Kim Gordon, Thurston Moore y otros, quienes contribuyen a tejer la intrincada trama de la influencia duradera de este dúo en la escena musical.

Max Roach: The Drum Also Waltzes (Sam Pollard, Ben Shapiro, 2023)

Saphiro se adentra en la compleja odisea musical y existencial de uno de los titanes indiscutibles del siglo XX, Max Roach, batería y activista afroamericano. La travesía musical de Roach abarca las revoluciones jazz de las décadas de los 40 y 50, colaboró con grandes como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk y Clifford Brown, marcando un hito en la evolución del género. Roach se aventuró en los territorios vanguardistas y experimentales, explorando las fronteras del hip hop.

El documental también se adentra en los demonios personales a los que Roach se enfrentó, su compromiso indomable con la lucha y la educación por la igualdad racial y su convicción de que "la música podía y debía ser un arma" para el cambio social.

'Max Roach The Drum Also Waltzes'

Elis & Tom, só tinha que ser com você (Roberto de Oliveira, Jom Tob Azulay, 2022)

En febrero de 1974, la estelar cantante Elis Regina y el gigante de la bossa nova Tom Jobim se encontraron en Los Ángeles para grabar un álbum que se convertiría en un clásico absoluto de la música popular brasileña.



Mediante grabaciones en 16 mm, inéditas hasta ahora, Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay recogen ese proceso creativo que supuso el choque de personalidades y la creciente complicidad entre dos talentos mayúsculos, pero que dio a luz a uno de los mejores discos de bossa nova de todos los tiempos.

Blues Under the Skin (Robert Manthoulis, 1973):

Una versión restaurada de una pequeña joya del documental musical de los 70. En esta producción francesa, el director griego cuenta por un lado un sencillo drama de amor y miseria en Harlem con actores amateur, y por el otro inmortaliza las sensacionales y estremecedoras actuaciones de una docena de músicos de blues.

Desde un campo de trabajos forzosos en Texas hasta humeantes tugurios de NY. Canciones de sufrimiento, resistencia y evasión, de deseo y desamor, de buscarse la vida y de complicarse la vida.

Dusty & Stones (Jesse Rudoy, 2022):

Una road movie que recorre la emocionante peregrinación de dos devotos de la música country originarios de Suazilandia (actual Reino de Esuatini, al este de Sudáfrica) hasta el corazón ancestral del género, Texas. Lo harán gracias a una inesperada invitación a un concurso internacional de artistas country brinda a los primos Dusty y Stones la oportunidad de salir de su Eswatini natal a vivir su sueño americano.

Louder Than You Think (Jed I. Rosenberg, 2023):

Louder Than You Think era el nombre del estudio casero de Gary Young, batería original de Pavement, fallecido en agosto de este año. Eran comienzos de los 90 y Young era un hippie de 40 años hiperactivo y carismático, amante del rock sinfónico, el alcohol y los tripis, cuando Stephen Malkmus y Scott Kannberg, dos chiquillos eran grabaron las primeras canciones con él.

Como relata Rosenberg, Young inyectó una imprevisibilidad salvaje al rompedor sonido lo-fi de la banda, pero esos mismos impulsos descarrilaron su sueño de estrella del rock. Louder Than You Think no es sólo un documental sobre el batería de Pavement Gary Young, sino también una mirada devastadoramente humana sobre el destino, la creatividad y la vida.

Louder Than You Think

Music For Black Pigeons (Andreas Koefoed, Jørgen Leth, 2022):

Una mirada cercana, reflexiva e impresionista al hecho de vivir por y para la música. La cámara absorbe durante 14 años los encuentros del guitarrista y compositor danés Jakob Bro con un excepcional plantel de músicos de jazz: Lee Konitz, Bill Frisell, Midori Takada, Paul Motian, Jon Christensen, Thomas Morgan y Joe Lovano, a los que los cineastas les plantean preguntas existenciales como: "¿Cómo se siente tocar y qué significa escuchar?

Durante más de una década, los cineastas siguieron al compositor danés, presenciando sus encuentros musicales con músicos aclamados y excéntricos de todas las generaciones y nacionalidades. A través de las composiciones de Bro, los personajes de la película exploran el espacio de la música y, al hacerlo, responden algunas de esas cuestiones que plantea la película, de una manera poética, entretenida y que reafirma la vida.

North Circular. A Music Trip Through Dublin’s North Inner City (Luke McManus, 2022):

Una inmersión en el alma de la zona que históricamente separaba el centro de la periferia obrera del norte de Dublín, a través de testimonios a pie de calle, que evocan un pasado de tejedoras, marineros, estibadores, soldados, marginalidad y centros de internamiento, y describen un presente de gentrificación implacable y de escasas alegrías más allá del deporte.



La música folk, imponente y melancólica, interpretada en un legendario pub local encarna el orgullo y la resistencia de esta comunidad en un filme hipnótico, lóbrego y poético en precioso blanco y negro, en el que intervienen figuras como Gemma Dunleavy, Annie Hughes, Ian Lynch, Lisa O’Neill, Johnny Flynn.

Subotnick: Portrait of An Electronic Music Pioneer (Robert Fantinatto, 2022):

El director del documental sobre sintetizadores modulares I Dream of Wires (2014) retrata a uno de los grandes creadores electrónicos surgidos de la escena avantgarde de San Francisco en los años 60 (la de Pauline Oliveros, Terry Riley o Ramon Sender).



Coincidiendo con el 50º aniversario del mítico álbum Silver Apples Of The Moon y con la creación de una pieza sobre el control de masas, Subotnick –también compositor orquestal y operístico así como pionero de los conciertos en streaming y del software musical educativo– aparece como un gurú que ha viajado en el tiempo para mostrarnos cómo era la música del futuro.

The Elephant 6 Recording Co. (C. B. Stockfleth, 2022):

La historia coral de cómo a un puñado de adolescentes de Lousiana les dio por experimentar con sus instrumentos y grabarse en cassette y acabaron encabezando uno de los movimientos definitorios del pop underground de los 90.

Con la ética DiY, las producciones lo-fi y el amor por el folk y el pop psicodélico de los 60 como nexo de unión, grupos como Neutral Milk Hotel, The Apples In Stereo, The Olivia Tremor Control, Elf Power, Of Montreal o The Music Tapes protagonizaron uno de los capítulos más creativos e íntegros de la revolución indie en los Estados Unidos.

'The Elephant 6'

Karen Carpenter: Starving for Perfection (Randy Martin, 2023):

La belleza de la voz melancólica, sedosa e inimitable de Karen Carpenter y de las armonías junto a su hermano Richard que hicieron de The Carpenters uno de los grupos pop de más éxito de los 70 contrastan de manera brutal con el sufrimiento de la cantante, fallecida a los 30 años a causa de la anorexia nerviosa.

La película reúne el testimonio de ilustres admiradoras y amigas íntimas para rendir homenaje a su talento y para comprender la ansia de perfección y las dinámicas familiares asfixiantes y tóxicas que condujeron a su trágico destino.

Immediate Family (Denny Tedesco, 2022):

La bonita historia de camaradería y talento a raudales de cuatro amigos que se convirtieron en la banda de estudio de las mayores estrellas del pop y el rock norteamericano de los años 70 y más allá.

En Los Ángeles, todos querían grabar con ellos, mejoraban las canciones como por obra de magia. En gran parte, Danny Kortchmar, Leland Sklar, Russ Kunkel y Waddy Wachtel definieron el sonido de la década, erigiéndose como sucesores de la Wrecking Crew de los 60. Y aún hoy disfrutan de cada minuto en el que tocan juntos.

Andrés Godoy: El arte de perder (Sebastián Saam, 2022):

El compositor, intérprete y productor Andrés Godoy no es un músico como los demás, su forma de tocar la guitarra es mágica, casi técnicamente imposible. Cuando tenía 14 años, perdió el brazo derecho en un accidente de trabajo. Contra todo pronóstico, no abandonó la música.

Practicó a solas, estudió el estilo de sus ídolos (Fripp, Gismonti, Towner), se integró a dúos y bandas importantes (Los Cráneos, Andrés, Ernesto y Alejaica) y desarrolló una técnica única en todo el mundo, el tatap. Un relato épico y lleno de luz sobre la pérdida que trenza hábilmente lo personal con los vaivenes de la historia de Chile.

