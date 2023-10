Las dos exitosas versiones de 'La Regenta' para la pantalla

Emiliano Piedra, uno de los grandes productores del cine español, consiguió en los 60 montar su propia compañia, International Films. Convencido de que en España se podía hacer cine a lo grande, le produjo al problemático Orson Welles Campanadas a medianoche (1965). Después, se fijó en dos de nuestros clásicos de la literatura del XIX: Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, y La Regenta, con la idea de que las protagonizara su esposa, la actriz Emma Penella.

Para adaptar la novela de Clarín, tanteó a Buñuel y al propio Welles, aunque sin éxito, y empezó a preparar la producción con Pedro Olea. “Pero una noche en la que ambos iban en coche por Oviedo, Olea le pidió que parara, abrió la puerta y echó a correr mientras decía: no puedo más”, narra el cineasta y escritor Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934), quien ese mismo día recibió la llamada de Piedra para sustituir al director en fuga.

No era, ni mucho menos, la opción más obvia para ponerse al frente del proyecto, ya que Suárez era un verso libre con filmes como Ditirambo (1969) y Aoom (1970), rodados al margen de la industria. “Al ser un tema tan clásico, no me apasionaba este trabajo, pero me sedujo el entusiasmo de Emiliano y la posibilidad de seguir aprendiendo a hacer cine”, comenta el director, que destaca a Ana Ozores como un personaje ejemplar. “Es uno de esos que ya no necesitan el libro, tiene tanta fuerza y entidad que puede vivir por sí mismo”.

La película fue un éxito y cosechó grandes críticas, pero a Fernando Méndez-Leite (Madrid, 1944), actual presidente de la Academia de Cine, le parecía que sus 90 minutos no hacían justicia a un libro al que llevaba dándole vueltas desde la Escuela Oficial de Cine, ya que Jose Luis Borau le encargó adaptarlo como ejercicio.

Tras estabilizarse profesionalmente en TVE, donde dirigió distintos espacios culturales, en 1989 consiguió luz verde para preparar una serie sobre La Regenta, y tardó cuatro años en sacar los guiones de tres episodios de 90 minutos.

“Trabajé muchísimo los diálogos, porque en la novela hay escenas que se sugieren que están dialogadas, pero había que crearlos”, explica Méndez-Leite, que llegó a vencer en audiencia al fútbol en 1995 con la serie protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón. “Para mí era el proyecto de mi vida, cuando llegué al rodaje me sabía la novela de principio a fin. Es una de las grandes de la literatura, con Guerra y paz y tres más”.

En su adaptación, Méndez-Leite trascendía el mero melodrama de la historia de Ana Ozores –al que la película tuvo que aferrarse por limitación de tiempo– para dar una visión más amplia de la sociedad de Vetusta. “Al final es una historia, que resuena en la actualidad, sobre la envidia, la maledicencia, la represión… Eso sigue existiendo. Además, está escrita con tal capacidad de observación que consigue ser universal y eterna”.

