Muere la actriz italiana Gina Lollobrigida, 'la mujer más bella del mundo', a los 95 años

Gina Lollobrigida, una de las actrices italianas más populares del siglo XX, ha muerto a los 95 años. Fue reconocida con diversos galardones como cinco premios David de Donatello (dos de ellos honoríficos), un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

La actriz, que debutó antes como modelo, fue apodada como "la mujer más bella del mundo", en parte por su papel en una película que se titulaba así, dirigida por Robert Z. Leonard en 1955 y en la que trabajó con el actor Vittorio Gassman. Gracias a aquel papel ganó el premio David de Donatello, recién creado ese año por la Academia de Cine de Italia.

Lollobrigida, como Sophia Loren en la misma época, consiguió conjugar el éxito en el cine popular italiano y europeo (francés, principalmente) con etapas de esplendor en Hollywood. Por edad, ambas hicieron su aparición en el cine cuando el neorrealismo italiano ya había iniciado su tránsito hacia la comedia.

La actriz destacó de adolescente en varios concursos de belleza, llegando a obtener el tercer puesto en el concurso Miss Italia, lo que le abrió las puertas del cine. Después de triunfar en su país con películas como Pan, amor y fantasía (1953), de Luigi Comencini, o Fanfan la Tulipe (1952), del francés Christian-Jacque, llamó la atención de Hollywood, donde gozó de un periodo de esplendor que duró unos quince años.

En la meca del cine estadounidense debutó con La burla del diablo, de John Huston, rodada en Italia y en la que compartió cartel con Humphrey Bogart y Jennifer Jones. Después protagonizó la coproducción franco-italiana El gran juego, de Robert Siodmak, y Crossed Swords, con Errol Flyn.

La fama internacional de Lollobrigida fue en aumento y continuó rodando películas para la industria estadounidense, como Trapecio, con Burt Lancaster y Tony Curtis, dirigida por Carol Reed, y Nuestra Señora de París, adaptación de la novela de Victor Hugo en la que hizo de Esmeralda, mientras que el papel del jorobado de Notre Dame fue interpretado por Anthony Quinn.

Lollobrigida también rodó en España. Fue en 1958, para la superproducción de Hollywood Salomón y la reina de Saba, de King Vidor. El rodaje se complicó por la muerte repentina de su protagonista masculino, Tyrone Power. Tras su sustitución por Yul Brynner, hubo que repetir las escenas ya rodadas por su antecesor.

En 1959 trabajó con Frank Sinatra y Paul Henreid en Never so Few, y con Yves Montand en La ley. También compartió protagonismo con Rock Hudson en Cuando llegue septiembre.

En los años 70 su fama decayó, pero su carrera despuntó de nuevo en 1984 gracias a su trabajo en varios capítulos de la exitosa serie Falcon Crest, sobre la lucha de unos viticultores californianos por el dominio del rancho que da título a la serie. Lollobrigida fue elegida para el papel tras la negativa de última hora de Sophia Loren, lo que demuestra cómo ambas actrices ocupaban un lugar muy similar en el imaginario estadounidense. Dos años después, Lollobrigida apareció también en dos capítulos de otra serie muy popular, Vacaciones en el mar.

