Muere Irene Cara, intérprete de los oscarizados temas de 'Fama' y 'Flashdance'

La actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense Irene Cara, ganadora del Óscar a la mejor canción original por What a Felling, pegadizo tema del filme Flashdance, ha fallecido a los 63 años en su casa de Miami, según ha comunicado su publicista.

"No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos dar la noticia", ha escrito su representante Judith A. Moose en Twitter. Por favor, compartid vuestros pensamientos y recuerdos de Irene. Leeré todos y cada uno de ellos y sé que estará sonriendo desde el cielo. Ella adoraba a sus fans".

Nacida en el Bronx (Nueva York) en 1959 como Irene Escalera, en una familia de raices cubanas y puertorriqueñas, la intérprete empezó a destacar desde pequeña por sus dotes para el espectáculo, siendo finalista del certamen 'Pequeña Miss América' con tan solo tres años.

Se inició en la televisión de habla hispana demostrando su talento para bailar, con un estilo que crearía tendencia a lo largo de la década de los 80. También participó en programas como El show de Ed Sullivan y The Tonight Show, así como en numerosas obras de teatro.

Tras participar en 1978 en Raíces: Las nuevas generaciones, la secuela de la exitosa serie de televisión Raíces, Cara alcanzó una gran popularidad al actuar en la película Fama (Alan Parker, 1980) en el papel de Coco Hernández. Además, se encargó de interpretar el tema principal del filme, también titulado Fame, que consiguió el Óscar a la mejor canción original (aunque fue para el compositor Michael Gore y el letrista Dean Pitchford).

Tres años después, subiría ella misma al escenario de la gala de los Premios de la Academia para recibir, ahora sí, el galardón a la mejor canción por Flashdance... What a Feeling, al haberse encargado ella misma de la letra -la música corrió de parte de Giorgio Moroder-. Además, por este tema también recibió el Premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop en 1984, el Globo de Oro y el People's Choice Award.

Durante estos años, los más populares de su carrera, editaría dos álbumes: Anyone Can See (1982) y What A Fellin' (1983). También fundó su propio grupo musical, Hot Caramel, en 1991. De 1986 a 1991 estuvo casada con el doble de escenas de Conrad Palmisano. Aunque todavía participaría en varios filmes, como Los locos del taxi, Y... al rojo vivo y Ciudad muy caliente, junto a Clint Eastwood, su estrella se fue apagando a lo largo de los 90

