'Alcarràs', 'Cinco lobitos' y 'As bestas', en la pelea por el Óscar

Alcarràs, de Carla Simón; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, son las tres películas preseleccionadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para representar a nuestro país en la 94.ª edición de los Premios Óscar. El próximo 13 de septiembre la institución elegirá de manera definitiva a la candidata oficial de España para la categoría de mejor película internacional en los galardones más importantes de Hollywood.

Alcarràs parte como favorita tras su histórico triunfo en la pasada Berlinale. Carla Simón conquistó el Oso de Oro, el máximo galardón del festival, convirtiéndose en la primera directora española que lograba este premio, que se le resistía a nuestro cine desde que Mario Camus se impusiera en el ya lejano 1983 con La colmena. Además, la segunda película de la directora, tras Verano 1993 (2017), es la primera película rodada en catalán que consigue tal laurel.

Alcarràs es un filme delicado y sincero, que se desarrolla con ritmo preciso y con una gran intuición para captar los gestos relevantes de sus personajes. Aborda la última recogida de la cosecha del melocotón de una familia de agricultores de Lleida antes de que las tierras les sean arrebatadas para poner placas solares. Es abrumadora la verdad que desprende cada una de las actuaciones de los intérpretes no profesionales, que la directora reclutó en la zona, conformando cuatro generaciones de un ficticio clan Solé al que cuesta no tomar por auténtico.

['Alcarràs', la sabia distancia]

No hay otra pretensión en el filme que hacer un registro de la vida, pero no por ello renuncia Simón a las armas de la ficción. Más bien al contrario. A pesar de la aparente sencillez que rezuma todo el filme, nos encontramos ante un minucioso trabajo de escritura, de cámara y de montaje para que cada una de las criaturas a las que da vida tenga su propia entidad y carácter.

"No queríamos que fuese un culebrón, aunque aceptamos la posibilidad de hacer un culebrón de autor", explicaba Carla Simón a El Cultural por el estreno en cines de la película, que se mantiene como la segunda más vista del cine español en 2022 con más de dos millones de euros. "En realidad, todo depende de cómo cuentes la historia. Huimos siempre de lo explícito, sobre todo en las conversaciones, es algo a lo que le tengo alergia. Pero es difícil narrar con sutileza cuando hay tantos personajes involucrados y cada uno de ellos tiene poco tiempo en pantalla".

Cinco lobitos, la maternidad en crudo

'Cinco lobitos'

Cinco lobitos también tuvo su puesta de largo en Berlín y posteriormente arrasó en el Festival de Málaga con cuatro premios (incluyendo los de mejor película y guion). La ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa aborda el tema de la maternidad, pero evitando esos planteamientos humorísticos o épicos que tantas veces hemos visto en el cine español. Aquí asistimos a la maternidad en crudo, sin filtros, desde una mirada íntima y honesta, real y cotidiana, que apela a cualquier padre primerizo.

['Cinco lobitos', la maternidad precaria, cruda y sin filtros]

La protagonista es Amaia (Laia Costa), una joven que decide trasladarse a casa de sus padres, la seca y estricta Begoña (Susi Sánchez) y el distante e inútil Koldo (Ramón Barea), para que le ayuden con su primer bebé. A partir de aquí, el filme muta sutilmente para poner el foco en esta familia y revelar sus secretos, sus cuitas, sus afectos y sus costumbres.

"Hay muchos directores que me gustan muchísimo, pero diría que para esta película me influyeron Kore-eda y Ozu, en cuanto a las sensaciones que quería transmitir y en la apuesta narrativa", comentaba Ruiz de Azúa a El Cultural en una entrevista. "Me gusta ese cine basado en lo cotidiano, de una apariencia muy sencilla, que a medida que avanza te va tocando y de repente estás emocionadísimo sin que sepas muy bien cómo ha pasado".

As bestas, homenaje a Peckinpah

'As bestas'

Por último, aparece en la terna As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y que ya se ha estrenado en Francia con un gran recibimiento de crítica y público, entrando en el top ten de los filmes más vistas en su primer fin de semana de estreno. En España llegará a los cines el 11 de noviembre, tras su paso por San Sebastián y Sitges.

La película sigue a Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs), una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (interpretados por Luis Zahera y Diego Anido), hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

[Albert Serra y Rodrigo Sorogoyen, 'thrillers' patrios atípicos en Cannes]

"El thriller rural, coescrito junto a Isabel Peña, está trazado en dos tonos, una primera parte de tensión in crescendo a lo Sam Peckinpah y una segunda de drama, empoderamiento femenino y asunción de duelo", escribía la crítica Begoña Donat en El Cultural en una crónica del Festival de Cannes. "La apuesta del director madrileño, rodada en gallego, castellano y francés, enfrenta la visión del habitante del terruño, hastiado de miseria y de un horizonte de penuria, con el optimismo del forastero idealista, que se resiste al pan para hoy hambre para mañana de los molinos de viento".

España ha ganado el Óscar a la mejor película internacional en cuatro ocasiones: Volver a empezar de José Luis Garci en 1982, Belle Epoque de Fernando Trueba en 1993, Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar en 1999 y Mar Adentro de Alejandro Amenábar en 2004. Desde entonces, nuestro cine tan solo ha logrado entrar entre los cinco nominados en una ocasión, con Dolor y gloria de Almodóvar en 2019. El año pasado, El buen patrón de Fernando León de Aranoa logró entrar en la primera preselección de películas pero se quedó a las puertas de viajar a la gran fiesta de Hollywood.

