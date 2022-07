Ryan Gosling, un sucedáneo de Jason Bourne en 'El agente invisible'

Estos mismos días, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, ha dicho que trataron de organizar golpes de Estado en Sudamérica pero no les salió bien. Autores como Chomsky o Howard Zin se han dedicado a contarnos, con toda seriedad, el amplio historial de barbaridades de los servicios secretos estadounidenses por el mundo.

La ficción, por supuesto, ha explotado a fondo esos lugares de sombra y no hay un solo espía occidental que en algún momento no se haya colocado en contra de aquellos a quienes debe proteger, James Bond, el más pulcro de todos, incluido. Triste destino el suyo, ya que, en una realidad cada vez más multipolar y compleja que supera la vieja división de la Guerra Fría entre buenos y malos, desde Bourne pasando por Jack Ryan, todos los matarifes acaban siendo víctimas de alguna manera de sus propias acciones ante un Gobierno que los utiliza para lavar los trapos sucios y los abandona cuando ya no le interesan.