Fallece Robert Morse, actor de 'Mad Men', a los 90 años

Robert Morse, actor estadounidense muy vinculado a Broadway que conoció en sus últimos años cierta popularidad internacional a partir de su papel de Bertram Cooper en la serie Mad Men (2007-2015), ha fallecido a los 90 años, según ha confirmado su hijo Charlie al medio sudafricano Eyewitnes News. "Mi buen amigo Bobby Morse ha fallecido hoy a los 90 años", ha expresado en Twitter el vicepresidente de la Academia de Hollywood Larry Karaszewski. "Un gran talento, un hermoso espíritu. Le mando todo mi amor a su hijo Charlie y su hija Allyn”.

Morse, que se mantuvo activo en la interpretación durante cinco décadas, recibiendo multitud de nominaciones a los premios más importantes de teatro, alcanzó el éxito gracias a su papel de J. Perpont Finch, un joven empresario neoyorquino, en el musical de Broadway de los años 60 Como triunfar sin dar golpe, por el que recibió un premio Tony. El actor repetiría el papel en el cine en 1967 a las órdenes de Frank Loesser y Abe Burrows.

El actor nació en 1931 en Newton, Massachusetts, y, tras graduarse en el instituto y servir en Corea, se marchó a Nueva York para probar suerte en la interpretación, vocación descubierta durante la infancia. Estudió en la academia Neighborhood Playhouse y debutó en el cine con un papel sin acreditar en la película Los héroes también lloran (1956), junto a William Holden y Deborah Kerr. Poco después, conseguirá el papel de Barnaby Tucker en la producción teatral La casamentera, lo que lanzaría su carrera, repitiendo su rol también en la adaptación al cine de 1958, junto a Shirley Booth, Antonhy Perkins y Shirley MacLaine.

Tras participar en un par de episodios de Alfred Hitchcock presenta, recibió su primera nominación al Tony por su papel en Say, Darling, premio que lograría en 1962 por Como triunfar sin dar golpe. Esto le permitió hacerse un hueco en la industria del cine, apareciendo en películas como Quick, Before It Melts (Delbert Mann, 1964), Los seres queridos (Tony Richardson, 1965), Guia para el hombre casado (Gene Kelly, 1967) o Anoche cuando se apagó la luz (Hy Averback, 1968).

Tras probar en varias series de televisión a finales de los 60, estando ya vinculado al medio hasta sus últimos días, Morse triunfó de nuevo en Broadway en 1972 con Sugar, adaptación de Con faldas y a lo loco. En 1989, recibiría de nuevo el Tony por su interpretación de Truman Capote en Tru.

Ya en 2007, el actor interpretaría uno de los personajes recurrentes de la aclamada serie de AMC Mad Men, Bertram Cooper, uno de los fundadores de la agencia de publicidad Sterling Cooper, siendo nominado al Emmy en 2008, 2010, 2011, 2013 y 2014. Con 85 años se despidió de los escenarios con un papel en una nueva versión de Primera Plana.

