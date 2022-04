David Cronenberg, Hirokazu Kore-eda y los hermanos Dardenne competirán en Cannes

David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne competirán en la 75.º edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de mayo y volverá así a sus fechas habituales tras dos años de pandemia.

Thierry Frémaux, delegado general del certamen, ha adelantado en la presentación de la selección oficial que Cronenberg aspirará a la Palma de Oro con Crimes of the Future, Desplechin con Frère et soeur, los Dardenne con Tori et Lokita y Gray con Armageddon Time.

El director japonés Hirokazu Kore-Eda también ha sido incluido en la competición con Broker, Claire Denis con Stars at noon, rodada en Centroamérica y Valeria Bruni Tedeschi con Les amandiers. En esta edición también competirán por la Palma de Oro Ruben Östlund con Triangle of Sadness, Park Chan-Wook con la película Decision to Leave y Ali Abbasi con Holy Spider. Todos ellos pasaron el filtro de entre las más de 2.200 películas recibidas por los organizadores.

Cannes completará el listado en los próximos días pero ha avanzado que en sus sesiones especiales, fuera de competición, el ucraniano Sergei Loznitsa vuelve a la Croisette con The natural history of destruction, de nuevo centrada en su país, y Ethan Cohen firma en solitario Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, sobre el músico estadounidense.

En las sesiones de medianoche Brett Morgen homenajeará a David Bowie en Moonage Daydream, donde habla de hasta qué punto el artista estaba interesado en el cine y fue pionero en sus videoclips, mientras que fuera de competición Cédric Jiménez relatará en Novembre la investigación de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París.

Por su parte, George Miller estrenará Three thousand years of longing y en Cannes Première, sección dedicada a habituales de Cannes para dar lugar a proyectos que no tienen cabida en competición, destaca el italiano Marco Bellocchio con Esterno Notte, sobre el secuestro y asesinato en 1978 del entonces líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas (BR).

El encargado de abrir el certamen será el francés Michel Hazanavicius con Z (comme Z), una comedia de zombies que se presentará fuera de competición. En la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del festival, se han incluido siete óperas primas, y de los 15 filmes anunciados este jueves ocho están firmados por mujeres, ha detallado Frémaux.

En ese apartado compite Domingo y la niebla, segundo filme del costarricense Ariel Escalante, tras El sonido de las cosas (2016), que cuenta la historia de un hombre de campo visitado habitualmente por el fantasma de su esposa. Es, por el momento, la única presencia hispana en el festival. E igualmente Beast, título provisional de la primera película de Gina Gammell y Riley Keough -nieta de Elvis Presley-, rodada en una reserva india.

Este 75.º aniversario del certamen, visto como una celebración de su presente y futuro, servirá también para preguntarse sobre el futuro de la cinematografía y el rol de los festivales en un coloquio en el que participarán cineastas destacados.

En esta edición, Tom Cruise, como ya se había anunciado, recibirá un homenaje por "la calidad de su compromiso con el cine" y mantendrá una conversación con el periodista Didier Allouch. Esa misma noche subirá la escalera para la proyección de Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski.

