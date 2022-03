Ceremonia de los Óscar: el regreso del anfitrión y el destierro de ocho categorías

Dos novedades importantes presenta la 94 gala de los premios Óscar, que se celebra en la madrugada del lunes en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La primera de ellas es que volverá a contar con anfitrión, algo que no ocurría desde 2018, cuando ejerciera de maestro de ceremonias por segundo año consecutivo Jimmy Kimmel, el presentador del late night Jimmy Kimmel Live. En esta ocasión serán tres mujeres las encargadas de presentar la gala: las actrices y humoristas Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Veremos si son capaces de aportar frescura, humor e inteligencia y si el ritmo del espectáculo no se resiente con ellas.

Por otro lado, la entrega del Óscar en ocho categorías serán pregrabadas una hora antes del comienzo de la transmisión televisiva: cortometraje de animación, cortometraje documental, cortometraje de acción real, maquillaje y peluquería, banda sonora, diseño de producción y sonido. Algo que afecta directamente a los españoles Alberto Iglesias, nominado a mejor banda sonora, y Alberto Mielgo, nominado a mejor cortometraje de animación. Una decisión muy polémica de la Academia de Hollywood para tratar de agilizar la ceremonia -adoptada por las presiones de la cadena ABC para recuperar la audiencia perdida en los últimos años- que ha sido criticada públicamente por algunos candidatos a estatuilla.

Entre ellos, Jessica Chastain, nominada a mejor actriz, que ha amenazado con no acudir a la gala para solidarizarse con el equipo de maquillaje y peluquería de su película Los ojos de Tammy Faye, o por Guillermo del Toro, que pugna por el Óscar a la mejor película con El callejón de las almas perdidas y que, al recibir el Filmmaking Achievement Award de la asociación de Críticos de Hollywood, se quejaba de que “este no era el año adecuado para hacerlo” después de lo vivido a causa de la pandemia.

La ceremonia, producida por Will Packer y Shaila Cowan, contará en cualquier caso con un infinito plantel de estrellas para presentar los premios y películas. Se espera que suban al escenario, entre otros, Bill Murray, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya, Rami Malek, Lupita Nyong’o, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Lady Gaga, Chris Rock, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Jason Momoa, Josh Brolin o las tenistas Serena y Venus Williams. Además, la ceremonia celebrará el 60 aniversario de la franquicia de James Bond y el 50 aniversario de El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972).

También se conocen los nombres de los intérpretes de cuatro de las cinco canciones nominadas: Beyonce (Be Alive, de El método Williams), Billie Eilish y Finneas (No Time to Die, de Sin tiempo para morir), Reba McEntire (Somehow You Do, de 4 días) y Sebastián Yatra (Dos oruguitas, de Encanto). Por su parte, Van Morrison ha declinado la invitación para interpretar Down to Joy, de Belfast, por problemas de agenda. Aunque no está nominada, también será interpretada otro de los grandes éxitos de Encanto: Nadie habla de Bruno.

