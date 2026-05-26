Investigadores y científicos explican en Fotóngramas los secretos de la ciencia en el cine

La especialista en IA Nerea Luis con el presentador del videopódcast, Ignacio Crespo. Foto: CaixaForum+

Especialistas en neurociencia, estadística, biología, física… y muchos otros campos de investigación explican las tramas científicas y técnicas de algunas de las grandes películas del cine para entender mejor el desarrollo de sus historias en Fotóngramas.

¿Es ético clonar seres humanos? ¿Podríamos enamorarnos de una inteligencia artificial? ¿A quién elegiríamos como embajador de la Tierra si recibiéramos un mensaje alienígena? Son preguntas que contestan los especialistas en este videopódcast.

Presentado por el divulgador científico Ignacio Crespo, cada nuevo capítulo del videopódcast está dedicado a un título cinematográfico y en ellos participan investigadores e investigadoras de primera línea.

Este martes, a las 19 horas, se proyecta en CaixaForum Madrid el primer episodio y charla posterior entre José Luis Crespo, fundador y director creativo de QuantumFracture, e Ignacio Crespo, moderada por Amanda Rodríguez, productora ejecutiva de QuantumFracture y coordinadora de la producción del programa.

A partir de aquí, CaixaForum+, la plataforma de streaming gratuita de la Fundación ”la Caixa” especializada en difusión cultural y científica, emitirá un total de diez capítulos.

El primero de los diez trata, a propósito de la película Her (Spike Jonze, 2013), sobre las relaciones del ser humano con la inteligencia artificial. Por lo que este será uno de los ejes de la conversación con la especialista en IA Nerea Luis.

En el segundo capítulo, la matemática y astrofísica Isabel Cordero habla de la relatividad y los agujeros negros refiriéndose a la película de Christopher Nolan Interestelar (2014).

La matemática y astrofísica Isabel Cordero junto a Ignacio Crespo. Foto: CaixaForum+

El físico y director de la Fundación Canaria EST Héctor Socas protagoniza el tercer capítulo para tratar sobre la búsqueda de vida inteligente y los tecnomarcadores al revisar Contact, de Robert Zemeckis, (1997).

De los secretos de La amenaza de Andrómeda (Robert Wise, 1971) trata Carlos Briones, doctor en Ciencias Químicas, al hablar de vida extraterrestre. Mientras el biólogo Lluís Montoliu aclara términos como bioética, clonación y eugenesia en relación con Los niños del Brasil (Franklin J. Schaffner, 1978), en los episodios cuarto y quinto respectivamente.

El físico y filósofo Vincent Picó repasa los malentendidos sobre física cuántica y enumera las maravillas que esta refleja en Coherence (James Ward Byrkit, 2013). Y el filósofo y epistemólogo Antonio Diéguez se refiere a los límites de que disponemos para controlar las herramientas tecnológicas que creamos en una conversación sobre 2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968).

A partir de Marte (The Martian) (2015), el doctor en astrofísica Jorge Pla, experto en Marte e investigador en misiones de la NASA, responde a los desafíos de supervivencia del protagonista de la película de Ridley Scott.

La conversación con la matemática y estadística Anabel Forte se centra en el uso de las estadísticas o cómo las grandes empresas se aprovechan de nuestros datos personales, al igual que ocurre en Moneyball (Bennett Miller, 2011).

Y para terminar, la neurocientífica Sandra Jurado nos habla de cómo almacena información nuestro cerebro y cómo afecta la memoria en la construcción de la identidad a propósito de Memento (Christopher Nolan, 2000).