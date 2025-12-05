Los Neandertales de Alcoy hacen historia: 'Alrededor del tiempo' gana el IV Premio Nacional Palarq

El proyecto Alrededor del tiempo. Investigaciones arqueológicas interdisciplinares en los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor, dirigido por Carolina Mallol Duque y Cristo Hernández Gómez (Universidad de La Laguna), ha sido reconocido con el IV Premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología, el máximo galardón privado en España dedicado a estas disciplinas.

La Fundación Palarq ha anunciado el fallo durante una gala celebrada en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en la que se han reunido representantes de la comunidad científica, académica y cultural.

El acto ha contado con la presencia de la reina Sofía, que ha sido la encargada de entregar el galardón; así como Eva Ortega-Paíno, de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, miembros del jurado del premio y distintas figuras destacadas del ámbito de la investigación y la divulgación científica.

El jurado ha valorado la excelencia metodológica, el enfoque interdisciplinar y la proyección internacional del proyecto, que, desde hace casi cuatro décadas, investiga los yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor (Alcoy, Alicante), claves para comprender el Paleolítico Medio y los procesos que condujeron a la eventual desaparición de los neandertales.

“Este proyecto representa de manera ejemplar la combinación entre rigor científico, innovación tecnológica y vocación divulgativa que queremos impulsar desde la Fundación”, ha destacado Antonio Gallardo Ballart, presidente de la Fundación Palarq. “Reconocer la investigación sobre nuestros orígenes es también apostar por un futuro más consciente y conectado con la ciencia”.

El proyecto Alrededor del tiempo aplica un enfoque científico de alta resolución basado en excavaciones y análisis interdisciplinares de restos arqueológicos y sedimentos.

A través de técnicas de geoarqueología y estudios moleculares -como la conservación de lípidos, proteínas o ADN fósil en el sedimento-, el equipo analiza hogares antropogénicos y depósitos de ocupación humana excepcionalmente conservados, integrando metodologías que permiten conectar datos ambientales, tecnológicos y biológicos para interpretar el comportamiento neandertal.

Además, la combinación de dataciones avanzadas (termoluminiscencia, luminiscencia ópticamente estimulada, ESR, series de uranio) y herramientas de aprendizaje automático mediante redes neuronales convolucionales (CNN) permite reconstruir con gran precisión la vida cotidiana, la adaptabilidad y la resiliencia de los neandertales ante los cambios climáticos.

Gracias a esta metodología, la investigación supera el reto del palimpsesto arqueológico, ofreciendo una visión inédita sobre la variabilidad del comportamiento neandertal y su capacidad de respuesta ante las transformaciones ambientales.

Paralelamente, a nivel social, el equipo mantiene también una destacada labor de divulgación y educación patrimonial, con jornadas de puertas abiertas, visitas escolares y materiales didácticos que acercan estos hallazgos a la ciudadanía.

El jurado ha estado constituido por Luis Monreal, director general de la Fundación Aga Khan (Ginebra); Eva-Maria Geigl, del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Dirce Marzoli, del Instituto Arqueológico Alemán; Erika Pastrana, vicepresidenta de Nature Research; Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC); y el periodista Iñaki Gabilondo, periodista.

Con esta distinción, el Premio Nacional Palarq, dotado con 80.000 euros, reafirma su papel como el mayor reconocimiento a la arqueología y la paleontología españolas, destacando proyectos que conjugan excelencia científica, impacto social y capacidad de transferir conocimiento a la ciudadanía.

La cuarta edición del galardón ha puesto de relieve el nivel excepcional de la investigación en España, representado por los seis proyectos finalistas: La Draga (Banyoles, Girona); El Mega-Sitio de Valencina (Sevilla); Arqueomallornauta (Mallorca); La Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada); Moneda Ibérica (MIB); y el proyecto ganador, Alrededor del tiempo (Alicante).

Carolina Mallol Duque y Cristo Hernández Gómez

Todos ellos comparten la voluntad de acercar el conocimiento del pasado a la sociedad y de situar la ciencia española en el mapa internacional de la investigación del patrimonio humano.