La primera calculadora de la historia, inventada por Pascal en el siglo XVII, sale a subasta por dos millones de euros

La Pascalina, invento de Blaise Pascal de 1642 que sale a subasta en Christie's con un valor estimado de 2-3 millones de euros. Foto: Christie's

En 1642, Blaise Pascal inventó la primera calculadora de la historia, la Pascalina. Por primera vez en la historia de la humanidad, una máquina sustituía el razonamiento humano.

Uno de aquellos artilugios saldrá a subasta el próximo 19 de noviembre en la sede parisina de Christie’s con un precio estimado de entre 2 y 3 millones de euros. Se trata, asegura la casa de subastas, del “instrumento científico más importante jamás ofrecido en subasta”.

Con un mecanismo tan sencillo como innovador en su época, consiste en un sistema de ruedas y engranajes interconectados en su interior —una rueda dentada para las unidades, otra para las decenas, etc.—, que permitía sumar y restar grandes números.

Cuando la rueda de las unidades pasa del 9 al 0, un diente más largo empuja la de las decenas, sumando una posición a estas, y así sucesivamente con cada rueda.

Blaise Pascal (1623-1662) fue uno de los grandes polímatas de la historia. Matemático, físico, filósofo y teólogo, inventó esta calculadora con solo 19 años. Antes ya había dado muestras de su precoz inteligencia, escribiendo un tratado de los sonidos a los 12 años y un ensayo de geometría a los 16.

La Pascalina que saldrá a subasta el próximo 19 de noviembre en Christie's París. Foto: Christie's

Pascal inventó la Pascalina para ayudar a su padre, Etienne Pascal, presidente de la Cour des Aides (el consejo de impuestos) de Normandía, que era responsable de reorganizar los ingresos fiscales de la provincia, tarea que requería innumerables operaciones matemáticas, cálculos contables y levantamientos topográficos.

"Su invención marca un avance, un "salto cuántico" cuya importancia y significado adquieren hoy en día un sentido muy especial", señala Christie's en un comunicado.

Blaise Pascal diseñó tres tipos de máquinas: una para cálculos decimales (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), una para la contabilidad (cálculos monetarios) y una para topografía (cálculo de distancias).

Según informa Christie’s, este modelo que se ofrece en subasta es el único que sigue en manos privadas y sigue siendo completamente funcional. Además, es el único modelo conocido dedicado a cálculos de topografía.

Detalle de los componentes de la Pascalina. Foto: Christie's

Aparte de este, solo quedan nueve modelos originales de la Pascalina, todos en museos de Europa: estos incluyen un modelo en Clermont-Ferrand, uno en Dresde, uno en Bonn perteneciente a la colección de IBM, y una versión posterior en el Musée des Arts et Métiers de París.

La Pascalina se exhibirá en las sedes de Christie’s de París, Nueva York y Hong Kong antes de su subasta en la casa parisina junto a otros objetos de la Biblioteca León Parcé, apasionado coleccionista de las obras de Pascal.

Blaise Pascal. Copia anónima de 1690 de un retrato realizado por François II Quesnel

Dentro de esa subasta también se ofrecerá la primera copia de los Pensées (Pensamientos) de Pascal, cuyo precio estimado se sitúa entre los 200.000-300.000 euros, así como obras de Descartes, Newton, Montaigne y Ana de Francia, duquesa de Borbón y Auvernia.

Otra de las obras más valiosas de esa subasta son las Enseignements à sa fille (Enseñanzas a su hija) de Ana de Francia, que cuentan con un precio estimado de 150.000-250.000 €.