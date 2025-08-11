Una expedición al Polo Sur con el cineasta y biólogo Luc Jacquet: "Allí te das cuenta de la fragilidad humana"

Luc Jacquet (Bourg-en-Bresse, Francia, 1967) ha hecho del hielo su lenguaje, de los pingüinos sus aliados narrativos y de la divulgación científica una forma de arte. Biólogo de formación, cineasta de vocación y explorador por instinto, su nombre se asocia a esa joya documental que fue La marcha de los pingüinos, pero su obra va mucho más allá.

Ahora, tras años de expediciones al sexto continente, estrena en Barcelona Antarctica Experience, una exposición inmersiva sin precedentes. Hablamos con él sobre ciencia, arte, clima, memoria, redes y la Antártida como metáfora del mundo que estamos perdiendo.

Pregunta. Luc, empezaste como biólogo y terminaste contando historias en la pantalla grande. ¿Fue el cine quien te encontró a ti o tú fuiste en busca de otra forma de narrar la ciencia?

Respuesta. Exacto, para contestar, primero de todo soy científico con formación ecologista, entonces estudio la relación entre el medio y los seres vivos. Digamos que es el cine el que me encontró a mí, porque cuando fui a la Antártida y estuve 14 meses en la base francesa, me pidieron hacer unas imágenes para el cine y al vivir esa experiencia, luego yo junté las dos cosas: la capacidad de la ciencia de dar a conocer, dar a entender y mostrar, y el cine que tiene las emociones. Después toda mi carrera ha sido utilizar estas dos capacidades.

P. ¿Cómo es la mirada del científico en un entorno como la Antártida? ¿Qué cambia cuando esa mirada se convierte en cinematográfica?

R. Por ejemplo, la ciencia te permite entender los pingüinos en el tiempo. La ciencia responde las preguntas ¿Quién se va a encargar del huevo? ¿Quién se va a encargar de la cría? ¿Cuáles serán las exigencias nutricionales de los pingüinos? La ciencia contesta estas preguntas produciendo material, yo utilizo este material como unos ladrillos para construir una historia. En cambio, en el cine si tú muestras ballenas y pingüinos con un montón de cifras no tiene ningún sentido, porque el cine transmite emoción. Es eso exactamente lo que hago, una fusión entre las dos cosas.

P. Antarctica Experience es un proyecto inmenso. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no lo conoce?

R. Lo que destacaría de esta exposición es esta dimensión increíble de los paisajes que hay en la Antártida, es algo desmesurado que tenemos también con el frío, el clima y esto lo puedes experimentar aquí. Es una metáfora de lo que vivirías si te fueras a la Antártida.

» Antarctica Experience es una exposición para explorar las distintas sensaciones, emociones, paisajes, partiendo desde Tierra del Fuego —Argentina y Chile— hasta el Polo sur. Los visitantes pueden tener una experiencia que es espectacular, divertida y de descubrimiento. En una hora tienen la quinta esencia de lo que sería viajar a la Antártida.

P. ¿Cómo nace la idea de convertir tus expediciones científicas y cinematográficas en una experiencia inmersiva?

R. Para resumir, yo diría que es el querer compartir, la base de un artista. Yo me siento un poco artista con ganas de compartir lo que tengo dentro de mí porque los artistas sacan lo que hay dentro de ellos.

» De Antarctica Experience subrayaría su formato, porque te permite ir más allá del cine y es una experiencia que se comparte en familia, con tus amigos, con tus hijos, porque hoy en día estamos todos viviendo como aislados en nuestra burbuja con nuestros teléfonos, cascos y la televisión. En cambio, este es un espacio donde podemos compartir, podemos vivir juntos emociones, podemos contar a nuestros hijos. Resumiendo, creando un vínculo social alrededor de lo que es la belleza y la fascinación de quedarse sorprendido.

P. La exposición incluye imágenes inéditas, incluso filmaciones bajo el hielo a 120 metros. ¿Cuál fue el mayor desafío técnico o personal en ese rodaje?

R. Yo creo que el desafío del cineasta y del artista es que van a buscar cosas y para enseñárselas al público sin importar qué tienen que hacer para conseguirlo. Nosotros hemos pasado frío, hemos vivido condiciones extremas, todo esto para mostrar la belleza al público.

» Los cineastas y los aventureros se enfrentan a lo imposible para luego poder compartir, porque tuvimos muchísima suerte de vivir esto. Entonces, mostramos lo bello también para poder preservar y conservar estos lugares que son excepcionales.

Vista de la exposición 'Antarctica Experience'. Foto: Focus Madrid

P. ¿Qué esperas que le ocurra al visitante cuando salga de Antarctica Experience?

R. Bueno, lo que aspiro es que el visitante haya quedado fascinado, sorprendido, que los niños se hayan divertido y que hayan quedado impactados por la belleza de los paisajes y los animales. Que una vez que le hablen de la Antártida o en general del medio ambiente, sienta empatía porque ha quedado marcado y, al quedar marcado, no va a querer destruir ese paisaje.

» Para mí esta es la base, sobre todo que los visitantes pasen un buen rato y queden un poco fuera de contexto porque, si te ha afectado todo lo que has visto, lo vas a querer conservar y preservar por ser espectacular. En ese momento quieres que eso se mantenga vivo.

P. ¿Crees que la emoción es un vehículo más eficaz que el dato para generar conciencia ambiental?

R. Sí, porque hoy en día los mensajes que prohíben, que dicen 'no hagas esto' o 'no hagas lo otro', no funcionan. Ya se ha comprobado. En cambio, hay que abrir otras puertas como la educación y la emoción. Por ejemplo, si a ti algo te importa o te emociona lo vas a cuidar, pienso también en los hijos como ejemplo, si amas a tus hijos pues los cuidas.

» Es importante crear este vínculo de empatía para que las cosas puedan mejorar. Espero que puedan mejorar.

P. Tú has sido testigo del deshielo, del retroceso de los glaciares. ¿Cómo te afecta eso en lo íntimo?

R. Tengo ganas de gritar con esto, implica mucha frustración, mucha ira y mucha impotencia. Llevo veinte años atrayendo la atención y no soy el único, hay más gente conmigo, pero todo lo que hemos dicho no ha servido para nada. Incluso hay una regresión y el ejemplo es Trump, el campeón en este sentido.

» Yo pensaba que el progreso científico permitiría seguir una curva ascendente, pero no es así. Entonces, lo que me viene son palabras de ira y frustración.

P. Has dicho que la Antártida es "una oda a lo esencial". ¿Qué aprendiste de ti mismo en ese silencio polar?

R. Yo diría la modestia y el precio de la vida, cuando estás en la Antártida puedes desaparecer fácilmente, en algunos días te recubre la nieve y adiós.

» Allí te das cuenta de la fragilidad humana, de lo pequeño que es el ser humano frente a este continente. Tu mirada sobre el mundo y los demás va cambiando, es diferente. Yo creo que esta es la mayor lección.

P. Fundaste Wild-Touch y Icebreaker Studios para acercar ciencia, arte y conservación. ¿Cómo es dirigir una orquesta tan híbrida de talentos?

R. Wild-Touch no es mi sociedad, es un encargo. Me volví productor, aunque yo no quería serlo para nada. Tenía esta visión atípica fuera de lo que la industria te pide. Además, debía buscar financiación para realizar todo lo que yo quería, no es la parte más interesante, pero lo tuve que hacer y es el precio de la libertad y lo que significa crear.

P. ¿Te sientes más cómodo entre científicos o entre artistas?

R. Soy un animal híbrido. He tenido la suerte de hacer todo esto porque a mí lo que me importa es la diversidad, conocer gente, culturas diferentes. Pero, no soy especialista en nada, lo que sí es que he viajado a través de distintos universos que pueden ser científicos e intelectuales, creo que ese es mi lugar.

"Creemos en la ciencia cuando nos conviene"

P. Vivimos una época de descrédito de la ciencia, teorías conspirativas y banalización del conocimiento. ¿Cómo lo vives tú, como divulgador y científico?

R. A ver, nosotros creemos en la ciencia cuando nos conviene porque cuando, por ejemplo, la utilizamos para la inteligencia artificial, para crear bombas, para extraer los hidrocarburos de las rocas, ir a otros planetas para poder sacar las riquezas, ahí sí que nos la creemos. Pero, en realidad no nos la creemos cuando nos da malas noticias o cuando decimos que los recursos se agotan, por lo tanto, nuestra mirada es sesgada, no es objetiva.

» Lo que hace la ciencia es constatar. Ha transmitido un mensaje, pero este mensaje no nos lo queremos creer. Entonces, tarde o temprano, será el planeta el que nos lo demostrará. De hecho, ya lo estamos viendo hoy en las condiciones extremas en las que vivimos.

P. Las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicar. ¿Crees que ayudan o entorpecen la divulgación científica?

R. La cuestión es en quién se tiene confianza. Por ejemplo, cuando se escribía un artículo y lo firmaba un periodista conocido, asumías que eso era cierto.

» Pero, hoy en día hay una duda inmensa porque te preguntas: ¿Esto que veo, esto que se dice, esto que escucho, es cierto? ¿O no? Entonces esta es la duda que tenemos, y en la comunicación tarde o temprano esto ya no se va a tolerar. Lo que podemos hacer, será encontrarnos con alguien, volver a estar en presencia de alguien, esto nos devuelve a la edad de la piedra.

Una de las imágenes que se podrán ver en la exposición. Foto: Focus Madrid

» Es como si hubiésemos hecho una rotación sobre nosotros mismos. Entonces, para volver a comunicar con verdad tendrás que encontrarte con el otro y así no tienes duda. Volviendo a las redes sociales, en realidad no son fiables hoy en día, y por lo tanto es esto lo que pasa.

P. ¿Qué te inspira hoy? ¿Qué te hace seguir creando tras premios y éxitos?

R. Es el arte, cada día lo cuestiono, por ejemplo: ¿Cómo puedo mejorar? La emoción: ¿Cómo hacer la frontera más delgada entre lo que yo siento y el público?

» También pruebo muchas cosas nuevas, intento mejorar y esto es lo que me mueve cada día. Y también encontrar la belleza del mundo porque son lugares maravillosos y lo que quiero es compartirlos.

P. ¿Por qué debemos ir a ver Antarctica Experience en Barcelona? ¿Qué no nos perdonaríamos dejar pasar?

R. Hace que te sientas fuera de lugar, pero en forma positiva, porque es pasar una hora fuera del tiempo en un mundo espectacular y sobre todo sentir estas emociones. Yo recuerdo que alguien al salir de una de las expos me dijo "Yo he salido como lavado, limpio y sobre todo me ha hecho mucho bien". Es lo que me encantaría que la gente se sintiese al salir. Que hubiesen vivido un momento agradable, si es así, entonces he hecho bien mi trabajo.