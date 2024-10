Cómo el doctor Valentín Fuster puso a régimen al Monstruo de las Galletas

Cuando comenzamos a trabajar con niños pequeños y a constatar el enorme impacto positivo que tenía la formación sobre su salud, entramos en contacto con el programa de televisión Barrio Sésamo, muy conocido y que ha marcado a varias generaciones. Desde Barrio Sésamo quisimos incorporar todo aquello que habíamos aprendido en los estudios precedentes para también desde los muppets educar en buenos hábitos de vida a los niños. Comenzamos a hacer de asesores en salud y, para empezar, se cambió la dieta al popular Monstruo de las Galletas.

No se reemplazaron estos dulces por brócoli o acelgas hervidas, no fue tan radical. Tampoco a mis hijos los he sometido a una dieta estricta a base de verduras o les he prohibido que se comieran una hamburguesa o una pizza de vez en cuando. Los extremos, los radicalismos, no suelen llevar a nada bueno. El Monstruo de las Galletas come ahora galletas en ocasiones especiales y, el resto del tiempo, fruta.

Uno no puede imaginarse el impacto que eso tuvo en los niños y también en el programa de televisión, que empezó a promocionar la salud. Y en este contexto me propusieron crear un muppet inspirado en mí, que aconsejara al resto de los personajes de Barrio Sésamo y resolviera sus dudas.

Así nació el Doctor Ruster, mi alter ego en la serie. En Latinoamérica, además, lanzamos junto a Barrio Sésamo una serie de vídeos que abordan distintos temas de salud dirigidas a los niños y cuyos protagonistas son los muppets y el Doctor Ruster. También tienen un enorme éxito, lo que me hace sentir tremendamente satisfecho.

Todos estos proyectos de intervención en niños y de divulgación a través de Barrio Sésamo los llevo a cabo a través de dos fundaciones, la Fundación SHE, en España, con destacados patronos españoles incluyendo el matrimonio Villarubí-Daurella, el Mariano Puig-Maria Guasch.

También Joan Font con soporte actual de la Fundación La Caixa, Isabel Carvajal, Alicia Koplowitz y Javier Solana, y su homóloga en Estados Unidos, la Mount Sinai Fuster Foundation con destacados patronos internacionales, incluyendo la familia Santo Domingo (Beatriz, Alejandro, Andrés), matrimonio Ron y Jo Carole Lauder, matrimonio Joseph y Vicky Safra, Julio Iglesias, Plácido Domingo, José Andrés y el Premio Nobel Daniel Kahneman.

Las dos, bajo la experta administración de Carlos Peyra, tienen como objetivo principal precisamente esto, promover hábitos saludables con el objetivo de lograr mejorar la salud integral de la población, en especial la de los niños y los jóvenes.

Estoy completamente convencido de que lo que les estamos enseñando con intervenciones y reintervenciones en estas edades tempranas tendrá una influencia enorme en su vida adulta. Si les inculcamos que deben cuidarse, que la salud debe ser una prioridad en sus vidas y les enseñamos cómo hacerlo, podremos evitar en buena medida que sus corazones enfermen cuando sean adultos. Así mismo, estamos tratando de motivar a niveles gubernamentales, locales y nacionales el considerar exigir una asignatura titulada «Salud» en las escuelas de primaria y

secundaria.