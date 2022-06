'Forever Young', caricatura de la vejez a ritmo de rock

De casi todo se puede uno reír y un ejemplo manifiesto es cómo se mofa de la vejez el espéctaculo Forever Young, recién estrenado en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. El público se monda con esta antigua producción de teatro musical dirigida por Tricicle y repescada dos lustros después de su estreno. La fórmula es sencilla: un elenco de cantantes-caricatos haciendo personajes graciosos al tiempo que defienden con sus buenas voces y técnica musical un archiconocido repertorio de éxitos del rock de los sesenta y setenta.

Se diría que esta parodia sobre sietes cantantes-actores ya jubilados, que coinciden en un asilo para recordar sus años de sexo, drogas y rock and roll, es un producto empaquetado y dirigido a una audiencia que anda calculando la pensión de jubilación, como evidenciaban los ocupantes del patio de butacas el dia que vi la función (y que, por cierto, aplaudieron en pie muy satisfechos). Pero no tengo claro que este divertido concierto de canciones clásicas contextualizado en una sencilla dramaturgia no enganchara a un público más joven.

Los mismos Tricicle cuentan que cuando vieron en Oslo este espectáculo no dudaron en hacerse con los derechos para su adaptación al español: “Fuimos a verlo en una sala a reventar y, aún sin entender ni una palabra de noruego, quedamos fascinados con los personajes, con el trabajo de los actores y con la calidad de las versiones musicales”.

En el escenario no esperen encontrar a los miembros de Tricicle, ellos se esconden tras la dirección, la adaptación y la producción del espectáculo. Este fue pergeñado por el suizo Erik Gedeon, pianista, compositor y músico de escena, que también dirigió el teatro Thalia de Hamburgo y que, a pesar de ser un gran desconocido en nuestro país, tuvo con esta obra un gran éxito en Alemania y en los países escandinavos.

La producción es de una gran economía de medios. Una única escena con un piano de cola en un lado y seis intérpretes que por encima de todo son cantantes y que replican títulos míticos del rock como No woman cry, I will survive, I love rock ’n roll, Drive my car, Satisfaction, Walk on the wild side y un largo etcétera. A veces lo hacen a coro, otras en dúos o en solitario, el cantante Rai Borrell hace divertidas mezclas vocales a la manera de un DJ intepretando breves fragmentos de canciones. Hay arreglos musicales ingeniosos, que permiten pasar de un tema a otro. En fin… se oye al público tararear las canciones por lo bajo, es fácil seguir la evolución de las voces de los cantantes porque son temas que casi todo el mundo conoce.

Las vidas de los personajes han sido adaptadas por Tricicle a la idiosincrasia de nuestro país. Así, el pianista Marc García es el autor del himno del Barça 2023 y su peculiaridad es que no se le entiende nada de lo que dice. Irene Jódar, con una preciosa voz, sufre problemas de memoria, se ha quedado anclada en otro tiempo, cuando representaba a Julieta. Hace pareja con Llorenç González, también actor, cantante y clarinetista, afectado por una lesión de cadera que le lleva a protagonizar una hilarante escena a costa de sus huesos.

Otra voz femenina potente es la de Lucía Torres, perpetua indignada que en su juventud abrazó el hippismo. Marc Pujol destacó en el pasado por ser destrozador en los shows de La Fura y ahora se ha quedado para alimentar peces. Y Rai Borrell, además de no parar de tirarse pedos, cuenta en su palmarés el haber participado en 35 giras de despedida de Miguel Ríos.

El contrapunto lo pone Mercè Martínez, fantástica como enfermera con aire marcial, al estilo señora Trunchbull de la película Matilda, y empeñada en amenizar la vida de los ancianitos con canciones terroríficas sobre la degradación física y la muerte que interpreta malamente aposta para provocar la carcajada del público.

Una sola pega: si después de tantas risas y buenas canciones se hubieran ahorrado el discursito final, claramente destinado a ablandar la patata del respetable apelando a ideas tan chispeantes como “vivir la vida plenamente” y a aprovechar cada minuto, la función hubiera quedado más redonda.

Ficha artística Intérpretes: Rai Borrell, Llorenç González, Irene Jódar, Mercè Martínez, Marc Pujol, Lucía Torres y, al piano, Marc García. Guion original: Erik Gedeon Dirección y adaptación: Tricicle Dirección musical: Marc García Rami Arreglos musicales: Manuel Villalta Escenografía: Paula Bosch Diseño de iluminación: Luis Martí Diseño de sonido: Eudald Gili Caracterización: Helena Fenoy Diseño de vestuario: Leo Quintana Producción: Tricicle

