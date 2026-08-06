De odiseas y mitología griega: videojuegos para complementar el último éxito de Nolan

La adaptación de La Odisea al cine que ha llevado a cabo el director británico Christopher Nolan ha conseguido, una vez más, aunar a la crítica más profesional con los apetitos del público. A punto de cruzar la barrera de los 1.000 millones de dólares, su éxito demuestra el tirón que el director tiene entre el público, dispuesto a acompañarle en cada aventura cinematográfica que emprenda, sin importar el género o el tema a tratar.

Al mismo tiempo, es indiscutible la relevancia que la mitología griega y los relatos homéricos mantienen en el acervo cultural contemporáneo, una fuente de la que se han nutrido incontables videojuegos entre otras expresiones de cultura popular. Con todo tipo de acercamientos y acogiendo múltiples perspectivas, la mitología griega ha encontrado un terreno muy fértil en el medio, algo que no es de extrañar si nos fijamos bien en las propiedades videolúdicas intrínsecas que salpican estas tradiciones orales, desde la presencia de monstruos a batir, pasando por los artefactos mágicos o las dádivas celestiales.

A continuación, he pergeñado una breve lista de títulos capaces de satisfacer los ánimos de quien se haya quedado con ganas de más al presenciar el tratamiento más bien sobrio que Nolan ha dispensado al periplo de Odiseo por un Mediterráneo infestado de peligros. No son ni mucho menos los únicos representantes, pero sí los que ahondan con más ahínco en las intrincadas y muchas veces contradictorias constelaciones narrativas del mundo antiguo.

Assassin’s Creed Odyssey

En Ubisoft tomaron prestado el nombre del poema para titular su gran aventura griega ambientada en el siglo V antes de Cristo, durante la prolongada Guerra del Peloponeso entre las polis de Atenas y Esparta. Aunque está firmemente enraizada en eventos históricos, Kassandra hace gala de propiedades ciertamente divinas. Visitar el Oráculo de Delfos, navegar entre las islas del Egeo, admirar las esculturas de Fidias o entablar conversaciones con personajes icónicos como Pericles o Hipócrates son solo algunas de las actividades destacadas de una aventura que mantiene innegables paralelismos con el relato primigenio del retorno al hogar.

Además, una de las expansiones está centrada por completo en el aspecto mitológico. En El Destino de la Atlántida, Kassandra visita los Campos Elíseos, el Tártaro y por último, la utópica ciudad antes de quedar anegada por las aguas, dialogando con miembros del panteón como Hekate, Hermes, Trismegistus o Poseidón. Y, por supuesto, batiéndose el cobre con cíclopes, medusas o el monstruoso Hecatónquiro. Uno de los mejores títulos de la franquicia de Ubisoft y el que más abraza el aspecto fantástico de la cultura en la que se ambienta.

El videojuego 'Immortals: Fenyx Rising'. Ubisoft.

Immortals: Fenyx Rising

El equipo de Ubisoft Quebec se quedó con ganas de más después de Assassin’s Creed Odyssey y tras terminar el desarrollo optaron por ahondar todavía más en la mitología griega, pero esta vez sin las constricciones de la aclamada franquicia de ficción histórica. En un principio fue presentado con el título Gods and Monsters (mucho más acertado en mi humilde opinión), antes de atravesar una mutación radical de diseño. El resultado calcó tanto la estructura como el apartado visual de Zelda: Breath of the Wild, pero aderezó la fórmula con una inmersión total en la mitología griega.

El marco del relato es una narración de Prometeo a un Zeus preocupado por la acometida de un Tifón desatado, libre de su prisión infernal, que ha puesto al Olimpo contra las cuerdas. Prometeo utiliza su clarividencia para hablar de un mortal, Fenyx, que acude a la ayuda del panteón tras naufragar en una extraña isla.

Con un fuerte énfasis en los puzles y en el dominio del espacio gracias a los poderes divinos que va recopilando, el juego es un acercamiento apto para todos los públicos a la mitología griega, pero con los suficientes guiños y dobles sentidos para satisfacer también a un público adulto. No disfrutó de la merecida atención cuando salió en un calendario muy competitivo a finales de 2020, pero sin lugar a dudas es un título que merece ser destacado por méritos propios.

Un momento del videojuego 'Hades'. Supergiant games.

Hades

Sin lugar a dudas, el compendio más amplio y profundo sobre la mitología griega en videojuegos. El original de 2020 versaba sobre los repetidos intentos de Zagreus, hijo del dios del inframundo, de escapar de los dominios de su padre, una tarea imposible sin recibir el favor de sus familiares olímpicos. Haciendo las veces de Sísifo, Zagreus realiza sus acometidas con vigor inextinguible, acumulando experiencia y habilidades para aumentar sus opciones de éxito.

La secuela nos pone en la piel de Melinoe, su hermana, en una colisión frontal contra Cronos. Ambos juegos incluyen cientos de diálogos con docenas de personajes, de los más conocidos a los más oscuros y misteriosos. La repetición es inherente a la estructura roguelike de los juegos, pero incluyen una serie de parámetros para personalizar la experiencia y suavizar algunas de las aristas más pronunciadas. Su icónica dirección artística y el notable trabajo de los actores consiguen elevar el conjunto por encima de sus congéneres.

Estos juegos son algunos de los ejemplos más destacados de la historia reciente de los videojuegos, pero si vamos más atrás en el tiempo, podemos encontrar todo tipo de referentes. Los God of War de la etapa griega (la trilogía original, más los numerosos spin-off) se han quedado bastante anticuados en cuanto jugabilidad, presentación (esas cámaras fijas) y al tono adolescente del que hacen gala, por lo que no es una recomendación fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay unos remakes en el horizonte.

En cuanto a la fórmula Diablo, Titan Quest es todo un referente, aunque los 20 años que nos separan del lanzamiento original no han pasado en vano. En el espacio de la estrategia por turnos, Total War: Troy (2020) no es el mejor título de la franquicia, pero la ambientación enraíza directamente con los textos homéricos, no solo con las civilizaciones del Egeo, sino también con los dioses. Y en cuanto a los indies con más solera, tenemos al inconfundible Apotheon (2015), un juego de plataformas inspirado en el arte de la cerámica antigua, particularmente el de las figuras negras.