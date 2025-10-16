'Battlefield 6', la OTAN se desintegra en un 'thriller' militar que lleva la tensión geopolítica al límite

Desde sus respectivos inicios, Call of Duty y Battlefield han competido por erigirse en el estandarte de los shooter militares en la industria de los videojuegos. Ha sido una lucha desigual en términos comerciales, dado que la franquicia de Activision siempre ha dominado en ese ámbito, pero la ambición desmedida de Battlefield muy pocas veces ha sido contestada.

Sin embargo, el catastrófico lanzamiento de Battlefield 2042 (2021) sumió a la saga en una profunda crisis existencial. Para rescatar a la marca del hoyo en el que se había metido, el CEO de Electronic Arts puso al frente a Vince Zampella (fundador de Respawn Entertainment, celebrado artífice de Call of Duty y Titanfall) y le confirió el control de cuatro mega estudios de la compañía y el presupuesto más abultado de la historia de la franquicia, más de 400 millones de dólares solo para el desarrollo.

Una apuesta decidida para devolver la marca a los tiempos brillantes de Battlefield 4 (2013) con un retorno a la acción contemporánea y los tejemanejes de cábalas en la sombra para desestabilizar el orden mundial.

En el próximo 2027, las presiones de una compañía militar privada, Pax Armata, consiguen que la OTAN desaloje una base militar en las montañas de Georgia. Dylan Murphy y su unidad se preparan para transferir el control de manera pacífica cuando una súbita y brutal invasión por parte de Pax desbarata todos sus planes. Consiguen destruir los servidores, pero toda la unidad muere en combate y Murphy sobrevive a duras penas.

Un año después, Pax asesina al secretario general de la OTAN, y al ver cómo la parálisis vuelve a embargar a la alianza, doce países deciden abandonarla y entrar bajo el paraguas de Pax, cuya financiación parece inagotable, así como su capacidad para penetrar los sistemas de guerra electrónica de Estados Unidos.

Cuando el peñón de Gibraltar es invadido (por lo que se presupone que son fuerzas españolas bajo el control de los mercenarios), lo que queda de la OTAN consigue salir de su estupor y reacciona con un asalto anfibio y aerotransportado masivo para retomar la iniciativa. Murphy desembarca en la playa y llega a atisbar al comandante de los mercenarios: Alex Kincaid, un antiguo operador británico con un largo historial con la CIA.

Si algo se puede decir sobre este Battlefield 6 es que pone toda la carne en el asador. Los valores de producción prácticamente saltan de la pantalla, reflejando por todo lo alto cada uno de los 400 millones de dólares que se han gastado en planificar unas secuencias más épicas, complejas e intensas que nada de lo que James Cameron ha conseguido conjurar jamás en el cine. DICE ha conseguido desatar todo el enorme potencial destructivo de su motor Frostbite, llevando al límite sus facultades tecnológicas.

'Battlefield 6'

No hay un lugar seguro en las calles de Gibraltar. Los edificios se desploman ante el impacto de los obuses de los tanques. Las paredes quedan pulverizadas por los RPG y los muebles de caoba se astillan con los impactos de metralla y las ráfagas de armas automáticas. Helicópteros de combate merodean a baja altura, la artillería acosa a los barcos en el estrecho y los cazas surcan surcan los cielos lanzando bombas de precisión mientras evitan los misiles tierra aire.

Por todo el poderío gráfico inherente, es el sonido lo que realmente apuntala la secuencia, una cacofonía extrema que nos sumerge en una batalla colosal espeluznante.

La campaña adopta una estructura in media res, aunque sería más preciso decir que las cosas se abordan al final, cuando Murphy y el resto de personajes principales se infiltran en la residencia de una agente de la CIA para conocer la verdad como sea. A partir de ahí, todas las misiones son flashbacks con las que intentan rellenar los huecos y conseguir un hilo coherente que explique el auge vertiginoso de Pax Armata y los sucesivos fallos de inteligencia.

La selección de misiones está muy bien planteada. Aparte de las secuencias de Georgia y Gibraltar, la acción se traslada a Egipto, Nueva York y las estepas de Takijistán, cambiando de tercio en cada ocasión.

GIbraltar, en 'Battlefield 6'

Mientras en Cairo abordamos una infiltración nocturna en una ciudad en rebelión (con unas circunstancias que nos recuerdan a la fracasada Primavera Árabe), la operación en Nueva York es muchísimo más intensa, con varias células terroristas desplegando un elaboradísimo plan por toda la ciudad para sabotear una cumbre de la OTAN.

Cuando la narrativa llega finalmente al presente y se producen las revelaciones pertinentes, los títulos de crédito se asoman, dejando claro que esto solo es el inicio de lo que será una trama más compleja que se irá desarrollando en futuras entregas. He de confesar que el desenlace me pareció prematuro y que esperaba por lo menos un par de misiones más para terminar de perfilar una campaña que hasta el momento había demostrado una energía y una confianza muy notables.

Seis horas de metraje se me antojan un tanto insuficientes, aunque es evidente que la gran mayoría de los jugadores de Battlefield invertirán muchos cientos de horas adicionales en los expansivos modos multijugador, que vuelven a sacar pecho con esas batallas gigantescas donde intervienen vehículos y docenas de jugadores en mapas enormes y que la competencia no puede replicar.

Battlefield 6 vuelve por todo lo alto después de varios años de dudas y resquemores. Es un proyecto mastodóntico, con un apartado audiovisual de infarto y una factura técnica ante la que hay que quitarse el sombrero, más allá de algún bug de audio o unos tiempos de carga más extensos de lo deseable.

Una trinchera en 'Battlefield 6'

Parte de una premisa de rabiosa actualidad: la partición de la OTAN ante la parálisis y la falta de convicción, y cómo poderes fácticos en la sombra maniobran con el objetivo de reconfigurar el orden mundial. El pulso narrativo es espectacular y la acción no desfallece en ningún momento, con personajes que consiguen trascender los arquetipos militaristas y una jerga casi indescifrable para los neófitos.

Su único pecado es echar el telón demasiado pronto con la promesa de capítulos adicionales en el futuro. Consigue devolver la franquicia al estado de gracia de principios de la década pasada. Habrá que estar pendiente para ver cómo la adquisición de EA por parte de los saudíes afecta a sus planes de futuro.