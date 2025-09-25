'Borderlands 4', más y mejor de este 'Mad Max' espacial

Desde que el primer Borderlands saliera al mercado en 2009, la franquicia de Gearbox Software se ha convertido en una de las más exitosas a nivel comercial, rozando los 100 millones de copias vendidas según anunció hace poco Randy Pitchford, el controvertido mandamás del gigantesco estudio.

Su colorida fusión de géneros (FPS y RPG), su identidad estética basada en la animación cel-shading, su apuesta por el humor y, sobre todo, los millones de configuraciones diferentes en sus armas dio origen a lo que hoy conocemos como looter-shooter, pavimentando el camino a otras sensaciones de la industria como Destiny (2014) y su expansiva secuela.

El año pasado, después de una producción accidentada, llegó a las pantallas una adaptación cinematográfica dirigida por Eli Roth y protagonizada por Cate Blanchett que se estrelló de mala manera, retrotrayéndonos a tiempos aciagos que creíamos haber dejado atrás y haciendo perder más de 80 millones de dólares a Lionsgate.

Si a esto le sumamos una cierta decepción con Borderlands 3 (2019) por su retranca zoomer y su obsesión con los memes que plagaba el diálogo, la saga se encuentra muy necesitada de una inyección de adrenalina que la revigorice. ¿Puede Gearbox, después de tantos años, volver a conjurar la fórmula del éxito?

Tras los dramáticos acontecimientos del clímax de Borderlands 3, la luna Elpis ha aparecido sobre los cielos de Kairos, delatando la localización del planeta a las seis galaxias y provocando una carrera entre todos los buscafortunas del universo para desentrañar sus secretos y quizá acaso enriquecerse con las reliquias de antiguas civilizaciones alienígenas.

Cuatro nuevos Vault Hunters (Buscacámaras) llegan al planeta: Rafa el Exo-Soldado, Amon el Forgeknight, Harlowe el Gravitar y Vex la Sirena, cada uno con sus propios poderes y habilidades. Sin embargo, son capturados por el Guardián del Tiempo, el dictador que rige Kairos con un puño de hierro apoyado en sus lugartenientes, su ejército de sintéticos y su dominio sobre el mismo tiempo.

El villano inserta quirúrgicamente un mecanismo de control en el personaje elegido por el jugador antes de ser rescatados por Arjay, de la Resistencia Carmesí, que se sacrifica para bloquear el mecanismo y facilitar su huida.

Resuelto a organizar a la Resistencia y poner fin al dominio del Guardián, el Vault Hunter recorre la inmensidad de Kairos para reclutar aliados, derrocar a los lugartenientes y lanzar un asalto sobre la fortaleza del dictador.

Después de quince años y varios títulos de éxito, Gearbox ha optado por expandir y pulir todos los atributos que han comprobado que funcionan y limitar todo lo que no, dejando de lado revoluciones extemporáneas.

Un momento de 'Borderlands 4'.

La principal novedad en esta ocasión es la apuesta por un mundo abierto en vez de zonas interconectadas, creando una gran expansión de terreno con docenas de actividades, jefes opcionales, coleccionables, misiones secundarias, mejoras y personajes estrambóticos que descubrir.

Más allá de una trama principal extensa y sustanciosa, el nivel de contenido que podemos encontrar aquí es apabullante, y a pesar de todo, en líneas generales está muy bien planteado.

A todo esto hay que sumarle la posibilidad de jugar toda la campaña con multijugador cooperativo de hasta 4 jugadores, una de las principales señas de identidad de la serie, que si bien es cierto aquí requiere de una mayor coordinación entre los jugadores al tener un mundo enorme a su disposición en vez de zonas más constreñidas como en el pasado.

Más allá de esto, Borderlands 4 cuenta con la jugabilidad más depurada de la saga en su minuto a minuto. Es de largo el juego que mejor se controla y con un esquema de movimiento más amplio.

Un momento del videojuego 'Borderlands 4'.

Nuestro personajes se desliza, corre, trepa, salta y planea con una agilidad pasmosa a la par que fundamental para hacer frente a las hordas interminables de enemigos que nos salen al paso. Las sensaciones al apretar al gatillo de las armas son inmejorables, basculando entre precisión y potencia en los millones de combinaciones disponibles.

El árbol de habilidades es lo suficientemente flexible para acomodar cada estilo de juego, expandiendo un arsenal capaz de cambiar las tornas en el campo de batalla en el momento preciso.

Con una audiencia tan grande ya en su bolsillo, Gearbox se ha decantado por dirigirse a ellos antes de nada, por lo que un jugador novel es probable que se vea sobrepasado durante las convulsas primeras horas, antes de hacerse una composición de lugar y encontrar una combinación que le permita avanzar.

En este sentido, es importante recalcar que Borderlands 4 es el más difícil de la saga, de largo. El juego en solitario es más satisfactorio que nunca, pero es muy habitual verse sobrepasado por las locas acometidas de los enemigos si no tenemos cuidado.

Una escena del videojuego 'Borderlands 4'.

Las misiones de la campaña escalan niveles de improviso y enfrentarse a bandidos un par de niveles por encima de nuestro personaje es una sentencia mortal, un desafío que nos depara mayor experiencia, pero cuyo canje no suele merecer la pena dada la absurda longitud de sus barras de vida.

Los duelos con los jefes incluyen mecánicas elaboradas, sobre todo los lugartenientes, que han sido diseñados como si se trataran de raids de un MMORPG, con sus diferentes fases, ataques de área, peones atosigantes y, sobre todo, una salud que nos obligará a dispensar cientos de balas y cartuchos.

El tono de Borderlands siempre ha sido muy particular, un Mad Max pasado de rosca con la sensibilidad animada de un Futurama o South Park, pero esta entrega busca de manera activa alejarse de los excesos del pasado más inmediato, embridando sus dosis de humor para destacar los aspectos más entrañables de sus personajes.

Siguen siendo una colección bastante jovial y desenfadada, pero rehuyen las referencias escatológicas y la obsesión con la cultura de Internet que aquejó la anterior entrega de manera tan severa que llevó a muchos a quitar el sonido.

'Borderlands 4' se erige como el nuevo pináculo de la saga

Los diálogos se siguen sucediendo con la misma cadencia de ametralladora, pero en su mayor parte cumplen con su función: perfilar unas caracterizaciones estrafalarias y propulsar una trama con una estructura muy sencilla pero donde definitivamente pasan cosas y se enhebran situaciones con una sensibilidad teatral y un tratamiento épico.

Borderlands 4 es un golpe de autoridad de Gearbox que despeja las dudas que se habían arremolinado en torno a la franquicia en los últimos tiempos. Consigue hacernos rememorar los mejores momentos de Borderlands 2 y gracias a su mundo abierto y a su jugabilidad renovada, se erige como el nuevo pináculo de la saga.

Insufla nueva vida en un subgénero, el looter-shooter, que parecía estar de salida después de la crisis existencial por la que atraviesa Destiny 2 (2017) y su estudio, Bungie. Probablemente no atraerá a nuevos conversos a su causa, pero a buen seguro colmará las expectativas de sus incondicionales.

Algunos problemas de rendimiento deslucen el resultado final (al parecer más en PC que en la versión de PlayStation 5 que hemos podido probar, aunque se notan), algo que ya se está convirtiendo en habitual en los títulos que hacen uso de Unreal Engine 5, pero con suerte se irán solucionando en las próximas semanas con sus pertinentes actualizaciones.

Más allá de eso, quedan años de soporte por delante, con expansiones narrativas que mantendrán constante el flujo de jugadores más acérrimos y a buen tenor contribuirán a que Gearbox vuelva a cruzar la barrera de los 1000 millones dólares de recaudación. No hay tantos videojuegos que puedan presumir de semejante proeza.