Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Homo Ludens

'Cronos: The New Dawn', una pesadilla a lo 'Resident Evil' en un apocalipsis soviético

El terrorífico videojuego de los polacos de Bloober Team está ambientado en una Cracovia devastada en 1981 por una catástrofe cósmica.

Publicada

Cuando Bloober Team se preparaba para lanzar el remake de Silent Hill 2 el año pasado, el nivel de escepticismo en la industria respecto a sus capacidades estaba a punto de ebullición.

El estudio llevaba décadas intentando hacerse un hueco en los juegos de terror y, aunque había hecho méritos con títulos interesantes como Blair Witch (2019) o The Medium (2021), pocos confiaban en que pudieran hacer justicia a uno de los juegos más celebrados de la historia del género.

Sin embargo, los polacos dieron el do de pecho y anotaron un triple espectacular, un portento que supo expandir el juego original, respetando su espíritu y actualizando su faceta técnica.

Nacho Vigalondo en el rodaje de 'Tribute'. Foto: Domino's

Gracias a ese triunfo, las expectativas ahora están del otro lado. Con la promesa de seguir esta vez la fórmula popularizada por la otra gran franquicia del género, Resident Evil, mientras continúan adentrándose en su imaginario particular de decadencia postsoviética, ¿pueden los polacos certificar su posición como uno de los mejores estudios de terror a nivel mundial?

En el futuro lejano, la Tierra ha sido devastada por una catástrofe cósmica que ha alterado las leyes de la física. La humanidad se ha extinguido y sus grandes urbes se erigen como gigantescos cementerios infectados por enjambres de biomasa de donde surgen grotescas mutaciones de lo que una vez fueron sus habitantes humanos.

Encarnamos a la Viajera, una misteriosa figura enfundada en una escafandra que despierta tras el cese de las funciones vitales de su predecesor, cuyos restos debe localizar y a partir de ahí continuar con su misión: localizar una anomalía temporal entre las ruinas de la civilización.

Conforme la Viajera avanza, consigue ir recomponiendo el puzle de los últimos días, cómo la población se enfrentó a una infección vírica de dimensiones apocalípticas. Al llegar a la anomalía, se sumerge en ella y viaja al invierno de 1981, antes de que la infección asolara Cracovia, para extraer a individuos calificados como esenciales por el Colectivo al que sirve.

mafia 1

Cronos: The New Dawn implica un salto cualitativo en las ambiciones del estudio polaco. Desarrollado por el mismo equipo que trabajó en The Medium, se perciben claramente las mismas obsesiones iconográficas (el surrealismo pictórico de Zdzisław Beksiński, el brutalismo arquitectónico soviético, la prevalencia de propaganda monumental), aunque esta vez pasadas por el tamiz del body horror más repulsivo.

Esta es una experiencia más visceral, más enfocada a la acción, que bebe de la tradición de survival horror inaugurada y perfeccionada por las tres décadas de Resident Evil.

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Con una cámara por encima del hombro, escasez de munición y recursos, escenarios claustrofóbicos, un personaje con movilidad reducida y una paulatina expansión del arsenal para lidiar con amenazas crecientes.

Los Huérfanos, los monstruos a los que hacemos frente, tienen la capacidad de absorber los cadáveres de sus congéneres, volviéndose más poderosos tras el proceso. Para impedirlo, es necesario quemar los restos con un combustible finito, lo que aporta un elemento estratégico al combate. Al mismo tiempo, muchas de las armas tienen la función de cargar el disparo, haciendo más daño a cambio de un leve retraso.

Un fotograma de 'Sword of the Sea'.

Todo esto confluye en unas escaramuzas muy tensas, con una dificultad muy ajustada que nos pondrá contra las cuerdas en muchas ocasiones.

La narrativa comienza jugando al despiste, con términos propios que no se molesta en explicar y un mundo donde la humanidad ya se ha extinguido. El tono es sepulcral, denodadamente existencialista, con una atmósfera muy pesada que en ocasiones amenaza con volverse excesiva.

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Bloober Team no ha hecho ningún tipo de cálculos para conferir momentos de respiro al jugador. Ni siquiera cuando viajamos al pasado encontramos una tregua. Es evidente que su propósito era ir a por todas, sin compromisos y sin tomar prisioneros.

Es una experiencia terrorífica, visceral y solitaria. Aunque han diseminado unos muy efectivos jump scares, el juego opta por construir escenas de manera más elegante, incrementando la tensión de manera paulatina hasta explotar en emboscadas electrizantes.

Una escena del videojuego 'Luto'.

Poco a poco, las piezas van encajando y el velo sobre los acontecimientos que llevaron al mundo a tan lamentable situación se va levantando.

La crítica al proceder de las autoridades soviéticas va tomando forma, poniendo de relieve las tensiones subyacentes entre la identidad polaca y el leviatán ruso. Gracias a unas secuencias con imágenes de archivo en blanco y negro, los paralelismos con Chernóbil se hacen inevitables.

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Imagen del videojuego 'Cronos: The New Dawn'

Cronos: The New Dawn es el comienzo de una nueva etapa para Bloober Team. Quedan lejos los días de presupuestos limitados o trampantojos psicológicos para enmascarar las carencias en los valores de producción.

Lo que tenemos aquí es una pesadilla ambiciosa que se extiende durante 20 horas y que aporta muchísimos argumentos para sumergirse en su modo New Game Plus, apoyando la rejugabilidad del título.

Es un juego que lleva al límite su interpretación del body horror, con una estética que comparte con películas ochenteras como The Thing (1982) o con filmes más recientes como Together (2025,) que también juega con el concepto de fusión fisiológica, lo que lo hace poco indicado para estómagos delicados.

Pero si se consigue superar ese escollo, los polacos han preparado una experiencia que nada tiene que envidiar a la franquicia superventas de Capcom. Totalmente imprescindible para cualquier aficionado al terror que se precie.

Cronos: The New Dawn

Estudio: Bloober Team

Editora: Bloober Team

Director creativo: Jacek Zięba

País: Polonia

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2

