Javier Gomá: "La felicidad se ha convertido en una industria"

Javier Gomá me recibe en su despacho de la Fundación Juan March. No es la primera vez que hablamos en ese espacio luminoso y acogedor, donde conviven libros, cuadros y un maniquí de madera que realiza las funciones de perchero.

No creo que sea necesario presentar a Javier Gomá. Director de la Fundación Juan March desde hace veintitrés años, letrado en excedencia del Consejo de Estado, autor de una celebrada tetralogía sobre la ejemplaridad, Premio Nacional de Ensayo 2004 por Imitación y experiencia, director de la Cátedra de la Ejemplaridad de CUNEF Universidad.

Gomá ha abordado muchos temas, pero hoy vamos a hablar de la felicidad. He de decir que al principio Javier se resistió un poco a reflexionar sobre esta cuestión, alegando que se había banalizado y prostituido.

Javier Gomá: Lo primero de todo es decir que estoy encantado de tener un rato de conversación contigo sobre un tema sobre el que has escrito profusa y acertadamente en Maestros de la felicidad y Elogio del amor. Y sí, es cierto que me resistí un poco. No a tener una conversación contigo, sino al tema que nos convocaba. La felicidad se ha convertido hoy día en una industria. Las editoriales publican libros sobre esta cuestión, muchas veces de escasa calidad, porque saben que venderán ejemplares. Las verdaderas obras literarias nacen de un enamoramiento y no del deseo de atender una demanda. En paralelo al fenómeno editorial, hay una industria farmacéutica que explota el anhelo de felicidad, ofreciendo alternativas cortoplacistas que no surgen de un proceso de maduración. Por eso me resistí un poco a hablar sobre el tema.

La idea o la necesidad de que la vida tenga sentido es una experiencia rigurosamente moderna. En la Antigüedad no existía eso del sentido de la vida, ni nadie lo buscaba, porque era demasiado evidente que el sentido de la vida era inherente a la posición que ocupaba cada individuo en la sociedad y a las tareas que le correspondían. El que era conde tenía que ser un buen conde y el siervo tenía que ser buen siervo.

Cuando en la Modernidad surge la noción de subjetividad, el ser humano descubre algo contradictorio. Por un lado, que tiene una dignidad infinita, y por otro lado, que —sin embargo— está abocado a la indignidad del cadáver. Antes se asumía la muerte porque se pensaba que el ser residía el cosmos, no en el individuo. El cosmos era magnificente, era glorioso, era hermoso, era eterno.

Desde la Modernidad, el ser ya no reside en el cosmos, sino en el individuo, al que se atribuye una dignidad intrínseca. Pero al mismo tiempo, surge el temor de la cosificación. La perspectiva de devenir cadáver, putrefacción, es el mayor ataque a la dignidad. Se postula la excelencia del individuo, pero al mismo tiempo se presupone que su destino es la corrupción en el sepulcro. De ahí que la mayoría de las poesías, las novelas, las piezas dramáticas y las obras musicales expresen malestar, angustia, ansiedad, tedio, hastío. Es una tendencia que se exacerba a finales del XVIII y adquiere un relieve aún más trágico en el XIX.

Eso explica que los hombres y mujeres de ese período inicien una búsqueda improbable en épocas anteriores: la búsqueda del sentido de la vida. Por desgracia, esa inquietud es explotada por determinados escritores o empresas que fabrican libros o fármacos destinados a calmar esa angustia, esa ansiedad, esa infelicidad. Surge así una literatura de escaso valor literario y ensayístico que acumula páginas para aplacar el malestar y eso no me parece honesto.

R. N. Se habla del derecho a ser felices, pero Kant sostiene que es algo que tenemos que ganarnos, que solo nuestros actos pueden hacernos dignos de ser felices. Hay mucha gente que se resiste a aceptar esa idea. ¿Piensa que es cierto?

J. G. Absolutamente, pero eso no significa asumir todo el planteamiento moral de Kant. Kant considera indebidamente que todo sentimiento es un sentimiento irracional. Y eso no es verdad. En su ética, Max Scheler muestra que nuestra intuición de los valores se produce por medio del sentimiento. Por supuesto, hay sentimientos negativos, maleducados, torcidos o corrompidos, pero también hay sentimientos positivos, educados, luminosos. Y se pueden educar los sentimientos para descubrir los valores, que —como dice Max Scheler— son realidades objetivas, materiales, no simples abstracciones.

Yo no participo del prejuicio de Kant contra los sentimientos, según el cual la felicidad —en tanto sentimiento— es una emoción irracional y arbitraria. Kant deseaba distanciarse del emotivismo moral del empirismo inglés. Yo no comparto esa actitud, pero sí comparto su idea de que es necesario sustituir el concepto de felicidad por el de dignidad. Kant afirma que lo importante no es ser feliz, sino ser digno de ser feliz.

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles propone una ética de los bienes. El ser humano tiene que alcanzar su propio bien, que se llama virtud. La virtud no implica felicidad. No podemos pedir a Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, que sea feliz tras la muerte de su hijo, pero sí podemos pedirle que se comporte con dignidad. La felicidad no puede ser el pilar de una ética universal, pero ese papel sí lo puede desempeñar la dignidad. Todos podemos aspirar a un comportamiento que esté a la altura de la dignidad de la que somos portadores.

R. N. ¿Hasta qué punto están asociados los conceptos de dignidad y ejemplaridad?

J. G. En mi libro Universal concreto afirmo que el ejemplo es algo concreto que aspira a ser universal. La universalidad de lo concreto yo lo llamo ejemplaridad. Tenemos lo concreto, que es el ejemplo, y lo universal, que es la ejemplaridad. Este resumen tan sencillo me sirve para desarrollar un análisis ontológico y un análisis pragmático.

Y algo parecido ocurre con la dignidad, pues hay una dignidad ontológica y una dignidad pragmática. Dignidad ontológica que poseemos todos sin posibilidad de que se desgaste por el mero hecho de vivir. Da igual el comportamiento que uno despliegue, incluso aunque sea abiertamente contradictorio, porque un comportamiento indigno no afecta a tu dignidad de origen. Cualquier persona, incluso Hitler, tiene dignidad. Otra cosa distinta es el imperativo pragmático que exige comportarse de tal manera que hagamos justicia a la dignidad de la que somos portadores.

R. N. En su monólogo Inconsolable, escribe: “Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta”. Esa reflexión solo podría aplicarse cuando cumples ese imperativo del que habla.

J. G. Efectivamente. Si llevas una vida indigna, cuando mueres realmente no ocurre nada, no se produce un empobrecimiento objetivo del mundo. Una persona indigna es una persona espiritualmente muerta. En cambio, si vives ejemplarmente, tu muerte se convierte en una pérdida absolutamente irreparable.

R. N. ¿Por qué hay tanta resistencia a hablar de esperanza? Parece que esta sociedad está en guerra con la esperanza.

J. G. En Necesario pero imposible, la última entrega de mi tetralogía de la ejemplaridad, teorizo sobre el tránsito de la experiencia a la esperanza. La esperanza es una hipótesis. Mi intención era explicar bajo qué condiciones es creíble esa experiencia para una conciencia del siglo XXI. Hasta el siglo XVIII, la muerte se consideraba un evento, pero no un hecho ontológico. La gente se moría, pero eso no afectaba al Ser, a la totalidad del cosmos.

Con la Modernidad, la ontología del cosmos es sustituida por la ontología del yo. Se atribuye al yo una dignidad infinita, pero se presupone que su destino es la indignidad de la muerte. Lo humano se extingue definitivamente con el cadáver. Sin embargo, podemos aventurar que la peripecia continúa, que nuestra mortalidad se prorroga.

Preguntarse por el más allá es perfectamente legítimo y racional, pero esa pregunta ha sido cancelada en los países que soportaron la hegemonía de la nobleza y el clero durante el Antiguo Régimen. Estados Unidos, que no pasó por esa etapa, no ha cancelado la pregunta. Su rebelión contra el dominio británico no implicó una revuelta contra su propio pasado. Tuvo la suerte de no pasar por una Revolución similar a la de Francia. De ahí que la pregunta siga resultando pertinente.

Los intelectuales europeos alardean de su ignorancia teológica y religiosa. Nunca se atreverían a decir que no les interesa Beethoven o Rembrandt, pero sí presumen de no saber nada de teología o mística, sin comprender que esa actitud implica darle la espalda a los problemas fundamentales del ser.

R. N. ¿No cree que un estado de felicidad permanente sería patológico y que la aparente serenidad que se adquiere mediante los ansiolíticos no es algo artificial, casi inhumano?

J. G. En uno de mis ensayos que luego se transformó en una especie de sainete, planteaba el siguiente dilema: ¿aceptarías ser feliz como todo el mundo gracias a una pastilla o prefieres ser desgraciado a tu manera? Yo creo que el hombre y la mujer de nuestro tiempo prefieren ser desgraciados a su manera y no felices de forma robótica, como si alguien hubiera programado su mente. Esta tesis, que destaca el valor de la autonomía individual, conecta con mi ideal de belleza y dignidad.

Muchas veces me han pedido en entrevistas que juzgue conductas ajenas, especialmente de políticos, pero siempre he intentado eludir el juicio condenatorio. No quiero participar en linchamientos ni establecer un canon de ejemplaridad. Me limito a formular un ideal existencial.

Desde mi punto de vista, la vida humana es la lenta gestación del ejemplo póstumo. En realidad, lo que importa es la ejemplaridad del conjunto. Es imposible no cometer errores. La construcción de la ejemplaridad no es un proceso uniforme, sino gradual y salpicado de errores. Siempre puedes flaquear, equivocarte. La vida te examina por sorpresa una y otra vez. En ocasiones, aprobamos, pero otras fracasamos estrepitosamente.

Lo esencial es legar un trayectoria de ejemplaridad a los que te sobreviven, mostrando que se progresa a trompicones, no de una forma lineal. Deja una imagen de tu vida que constituya una invitación a una vida digna y bella. Es ahí donde reside, creo, la ejemplaridad, la dignidad y la felicidad.

R. N. Si no le importa, me gustaría finalizar de una manera un poco frívola. ¿Qué es lo que le hace feliz?

J. G. A mis 61 años, concibo la felicidad como un equilibrio entre profesión, vocación, familia y amistad. Tuve una vocación literaria muy violenta y muy temprana, difícil de conjugar con una profesión. Eso hizo que madurara de forma tardía. Después, vino la profesión, la familia, los hijos. Quizás entonces no tenía la aptitud para ser padre, pero con la edad la paternidad se ha convertido en una vocación. Hoy puedo decir que el simple hecho de estar con mis cuatro hijos me hace muy feliz. He tenido mucha suerte con ellos. Todos son maravillosos. Nuestra relación siempre ha sido fácil y fluida. He podido permitirme el lujo de ser un padre blando. También me hace feliz escribir, publicar nuevos libros.

R. N. Muchas gracias. Solo quiero añadir una cosa: esta charla, al menos para mí, ha representado una experiencia de felicidad.