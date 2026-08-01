Las series de agosto: si echáis de menos el Mundial, tranquilos, vuelve 'Ted Lasso'

Tres años después de su tercera entrega, el entrenador de fútbol más tierno de la historia de la televisión regresa a Apple TV. Ted Lasso (Jason Sudeikis) se enfrenta, esta vez, a un nuevo reto. Tras abandonar la dirección técnica del Richmond y regresar a su Kansas natal —trabaja como cajero en un supermercado mientras ve crecer a su hijo—, recibirá una inesperada visita.

La propietaria de su antiguo club, Rebeca Welton (Hannah Waddingham), acompañada por sus dos fieles amigos, el director de operaciones Leslie Higgins (Jeremy Swift) y su amiga Keeley Jones (Juno Temple), cruzarán el Atlántico con una única misión: lograr que Lasso vuelva a Inglaterra para dirigir al nuevo equipo femenino del AFC Richmond.

La serie sigue siendo un claro ejemplo de televisión confortable. Amable, buenista, sumergida en un bote de sentimientos almibarados y con la clara intención de convertirse en un feel good show para todos los públicos, embadurnado de humor blanco. Con la explosión que el fútbol femenino viene experimentando en los últimos años, y ahora que buena parte del público se ha quedado sin alicientes deportivos después del mundial y antes de que arranquen las ligas domésticas, Ted Lasso tratará de cubrir ese espacio durante 10 semanas. Perfect timing.

The Shards



Creador: Ryan Murphy

Intérpretes: Igby Rigney, Kaia Gerber, Hayes Warner

Productora: 20th Television, Ryan Murphy Productions.

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Disney +

Fecha de estreno: 6 de agosto

Ojo a la entente. El productor, guionista y director Ryan Murphy se une al escritor Bret Easton Ellis para adaptar Los destrozos, la hasta ahora última novela del escritor angelino, un relato de iniciación situado en 1981, protagonizado por el propio Ellis en su último año de instituto (la carta meta no falta).

Vindicación sin tapujos de la cultura popular —algo que emparenta directamente a los dos máximos responsables de la serie— esta historia mutante que pasa del coming of age al slasher sin dejar de ofrecer un fiel retrato del inicio de los 80 y de la esquizoide ciudad de Los Ángeles, The Shards narra la desestabilización de Bret (Igby Rigney) en el mismo instante en el que por la puerta de su instituto entra Robert Mallory (Homer Gere), un nuevo estudiante tan atractivo como la llave de acceso a la reserva federal (o como Richard Gere, que para algo Homer es su hijo).

En paralelo, un despiadado asesino en serie ha empezado a matar a adolescentes como un Herodes al que le han ampliado el rango de edad.

En resumen, una cuadrilla de alumnos pijos en pleno despertar sexual, con un surtido de estupefacientes al alcance de la mano digno de un buffet libre de psicotrópicos, ajenos a cualquier tipo de supervisión e instalados en el seno de familias desestructuradas más preocupadas por el saldo de sus cuentas bancarias que por la educación de sus hijos: esa es la brillante superficie, por atractiva, por la que se mueven Murphy y Ellis; debajo, el horror.

Linternas



Creador: Chris Mundy, Tom King, Damon Lindelof

Intérpretes: Kyle Chandler, Aaron Pierre

Productora: HBO, DC Entertainment, The Safran Company, Warner Bros. Television, DC Studios.

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 17 de agosto

Tratar de dar cuenta de la evolución que han sufrido las adaptaciones cinematográficas y teleseriales de las aventuras de los héroes salidos de la editorial DC requeriría un espacio del que, ahora, carecemos.

Baste decir que, después de un primer intento de sistematización iniciado en 2013 con El hombre de acero y con Zack Snyder a los mandos —el llamado 'Extended Universe', que se movía entre la hipertrofia audiovisual propia del autor de La liga de la justicia y la irrelevancia de títulos como Aquaman, The Flash o Black Adam—, la llegada como directores editoriales de James Gunn y Peter Safran ha hecho que las nuevas producciones basculen hacia un tono más lúdico y menos engolado.

Inserida en esa línea encontramos Linternas, revisión de las aventuras de Linterna Verde en clave de buddy movie policíaca que se aparta de manera estentórea de la desastrosa versión cinematográfica que Martin Campbell dirigió en 2011 y que contó como uno de sus guionistas con Greg Berlanti, uno de los primeros dinamizadores del universo DC, creador de ese corpus serial que conforman Arrow, Flash y DC Legends of Tomorrow, teleficciones que ahora han sido sustituidas por proyectos menos inocentes y mucho más frontales como The Peacemaker o esta Linternas.

Con Chris Mundy (Ozark) como showrunner, a partir de una idea de Tom King (Supergirl) y con el gran Damon Lindelof (Watchmen) como tercer guionista, Linternas sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre), futuro sustituto de la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que investigan un tiroteo en el corazón de Estados Unidos en el que hay involucrados seres que no nacieron en la Tierra. Bienvenidos a la nueva era de DC.