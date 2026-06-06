Las series más esperadas de junio: Carles Porta aparca el 'true crime' y se adentra en el terreno de la ficción

Carles Porta da el salto a la ficción basada en hechos reales dramatizando la fuga de dos presos del Centro Penitenciario de Lleida que se produjo el 14 de octubre de 2001 y que se prolongó durante 33 días, de ahí el título de la serie.

Los huidos, que aquí reciben los nombres de Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Juan Villagrán), dispararon a dos Mossos de Esquadra antes de escapar y refugiarse en la sierra de Collserola tras un accidentado periplo que incluía planes para cometer un secuestro y exiliarse al Caribe con la cuenta corriente llena.

Para apartarse de ese híbrido entre reportaje y documental que ha hecho famoso a Porta, sobre todo a raíz del éxito de Crims (2020-?), el periodista y productor catalán ha contado con dos guionistas como Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo) y Jordi Calafí, cuya trayectoria conjunta ha alumbrado títulos como Kubala, Moreno i Manchón (Annaïs Schaaf & Javier Olivares, 2011) o la primera temporada de Isabel (Javier Olivares, 2012)

En 33 días, además de seguir a los dos convictos, se plantea un juego del gato y el ratón —con los policías encarnados por Pau Durà y Nausicaa Bonnín lanzados a la caza de los presidiarios— , y se profundiza en la psicología de los personajes y en sus relaciones familiares.

Sugar (2ª Temporada)

Creador: Mark Protosevich

Intérpretes: Colin Farrell, Tony Dalton

Productora: Apple Studios, Chapel Place Productions, Genre Films, Short Drive Entertainment

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Apple TV

Fecha de estreno: 19 de junio

A Robert Altman se le ocurrió adaptar El largo adiós de Raymond Chandler a la época en la que se desarrolló el proyecto, la década de los 70. El trasplante del arquetípico Philip Marlowe (Elliot Gould) a un tiempo al que no pertenecía provocaba luminosos choques de sentido y daba a la película un inequívoco tono crepuscular.

Si en 1973 Marlowe era un anacronismo, la figura del detective privado apenas tiene sentido en la actualidad. Acogiéndose a la noción de cuerpo extraño, el guionista Mark Protosevich nos convenció de que a lo que más se parece un investigador hoy es a un alienígena y mezcló el noir con la ciencia-ficción para entregarnos una de las series más sorprendentes (y elegantes) del último lustro.

Ahora, como si a E.T. se le hubiese estropeado el teléfono y la tristeza le obligase a posponer indefinidamente su regreso a casa, John Sugar (Colin Farrell) trata de reintegrarse en la corriente humana investigando la desaparición del hermano de un boxeador. La serie sigue fiel a sus claves —la voz en off, las citas directas a películas clásicas, la búsqueda del envés de los arquetipos— y no deja de ser cool durante un solo segundo.

The Agency (2ª Temporada)

Creador: Jez Butterworth, John Henry Butterworth, Eric Rochant

Intérpretes: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere

Productora: 101 Studios, Federation Entertainment, MTV Entertainment Studios, Smoke House Pictures, The Originals Productions

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 22 de junio

Los hermanos Butterworth (Al filo del mañana, Le Mans ‘66), con la inestimable ayuda del director británico Joe Wright (Expiación, Hannah) aportaron sofisticación, sequedad y densidad visual al remake de la, por otra parte, magnífica Oficina de infiltrados (Eric Rochant, 2015-2020), sin duda una de las grandes teleficciones francesas de los últimos tiempos.

Era como trasladar el argumento del original galo a la era de la hipervigilancia y aplicarle una estética propia del thriller de la década de los 70 (véase el trabajo con los zooms, la fotografía acerada de Jakob Ihre, el refinado diseño de producción, el modo en que está filmada la violencia...).

En esta segunda temporada de diez capítulos, cuyos primeros tres episodios se estrenan conjuntamente el 22 de junio, volvemos a seguir los pasos de Brandon Martian (Michael Fassbender), espía estadounidense que acaba de ser devuelto a la oficina londinense de la CIA tras seis años infiltrado en Etiopía.

Su posible traición, vinculada a la caza de un topo que opera desde el corazón de la estación que la agencia tiene en Londres, y la reaparición de Samia Zahir (Jodie Turner-Smith), la pareja a la que Martian dejó atrás y que hará que su identidad se vea comprometida a causa de sus sentimientos, serán los principales ejes argumentales de esta segunda entrega.