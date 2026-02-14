'Wonder Man': un superhéroe de Marvel sacando los colores a Hollywood

WandaVision (Jac Shaeffer, 2021) fue la primera serie producida por Marvel que se insería en su llamado 'universo cinematográfico'; esto es, el referido a Los Vengadores, aquel que comprendía desde su génesis, primero individual (Iron–Man, El Capitán América, Hulk…) y después colectiva, siguiendo por su despliegue tentacular (Capitana Marvel, Black Panther, etc.).

Hasta ese momento, el departamento audiovisual de 'La casa de las ideas' había desarrollado un catálogo de teleficciones para Netflix protagonizadas por una suerte de vengadores de serie B –la variante barrial de la versión cosmopolita que representan Tony Stark y compañía– tales como Daredevil, Jessica Jones, El Castigador, Luke Cage o Iron Fist.

Nótese que la construcción del relato es idéntica: historias de origen seguidas de aventuras individuales que concluyen con la formación de un grupo, en este caso The Defenders (Douglas Petrie & Marco Ramirez, 2017).

WandaVision, la primera teleserie producida para Disney+, fue una cosa muy distinta, y no solo porque se integrara directamente en un universo hipercodificado tomando como protagonistas a dos de Los Vengadores como Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), sino porque, sin cortar el hilván que sujetaba las peripecias de este matrimonio de superhéroes, resignificaba sus biografías atendiendo al nuevo medio en el que se iban a desarrollar su nuevas aventuras.

La miniserie creada por Jac Schaeffer era, antes que nada, un homenaje a la televisión y, más en concreto, a la sitcom de todos los tiempos, desde El show de Dick Van Dyke (Carl Reiner, 1961–1966) o Embrujada (Sol Sacks, 1964–1972) a Los problemas crecen (Neal Marlens, 1985–1992).

Pero más allá del guiño para connaisseurs y de su chispeante autoconciencia, la serie proponía una colisión entre dos mundos: el del cine y la televisión (de ahí el juego con los formatos), pero también el de la realidad por la que atravesaba el universo Marvel contra aquella que había fabricado la Bruja Escarlata para retener a Vision a su lado.

Las series de televisión, y la comedia de situación en particular, como representación de una Arcadia feliz y estable frente a las tensiones del mundo real que no tardarán en manifestarse para venir a estropearnos nuestro pequeño y artificial paraíso doméstico.

Después de un sinnúmero de fiascos que desatendieron por completo la línea iniciada por Schaeffer –de Falcon y el Soldado de Invierno (Malcolm Spellman, 2021) a Ironheart (Chinaka Hodge, 2025) – llega Wonder Man, creada por Andrew Guest, uno de los guionistas principales de Community (Dan Harmon, 2009–2015), y por el director Destin Daniel Cretton, alguien que ya está familiarizado con las producciones Marvel tras dirigir Shang–Chi y la leyenda de los diez anillos (2021), y que es el responsable de una película nunca lo suficientemente reivindicada como Las vidas de Grace (2013).

Guest y Cretton toman al personaje creado en la década de los 60 por Don Heck, Jack Kirby y Stan Lee y lo trasladan a una contemporaneidad muy concreta. Simon Williams (Yahya Abdul–Mateen II) es un aspirante a actor excesivamente concienzudo.

Un tipo al que Lee Strasberg hubiera expulsado del Actors Studio a la media hora por pesado. Es uno de esos intérpretes que quieren saber por qué su personaje camina de determinada manera o cuáles son las motivaciones que le impelen a leer el libro que reposa sobre su mesa de despacho aunque su papel solo tenga un línea de diálogo.

La teleserie de Cretton y Guest se sitúa en esa fértil intersección que se encuentra entre la vida y la interpretación

Simon Williams es, pues, un serio candidato a colgarse la medalla del fracaso. Hasta que aparece en su vida Trevor Slattery (Ben Kinglsey), al que todos aquellos que frecuenten el MCU conocerán por el nombre de 'El mandarín', rol al que se prestaba aquel actor de chichinabo adicto a las drogas previo acuerdo con el científico Aldrich Killian (Guy Pearce), quien lo contrataba para hacerse pasar por terrorista en Iron–Man 3 (Shane Black, 2013) y que reaparecía en la ya citada Shang–Chi y la leyenda de los diez anillos.

Trevor Slattery se convertirá en el mentor de Williams y su objetivo conjunto no será otro que el de lograr el papel protagonista de la nueva versión de Wonder Man que prepara un prestigioso director europeo llamado Von Kovak (Zlatko Buric). Encontrarán similitudes con La franquicia (Jon Brown, 2024), aunque allí la sátira era mucho más afilada.

Un fotograma de la serie 'Wonder Man'

Sin embargo, los intereses del nuevo maestro de Williams son muy otros, pues ha evitado una condena por terrorismo llegando a un acuerdo con el Departamento de Control de Daños, la agencia que se encarga, entre otras cosas, de vigilar a personas con superpoderes.

Pero ¿cuál es el trabajo de Slattery? No es otro que supervisar a Simon Williams y recopilar pruebas que demuestren que posee capacidades extraordinarias que obligan a tenerlo bajo control (los seguidores de los cómics recordarán que Wonder Man empezaba siendo un villano). Y es que Williams es un superhéroe disfrazado de actor.

Conviene no olvidar que nos encontramos en un mundo que ha naturalizado la existencia de gente con habilidades especiales, personas que tienen prohibido por ley trabajar en el mundo del espectáculo. El cuarto episodio ('Doorman') está enteramente dedicado al incidente que motivó la aplicación de la citada normativa, un capítulo encapsulado, rodado en blanco y negro que no figura entre lo mejor de la serie, porque explica en exceso algo fácilmente comprensible y porque pausa la evolución del relato.

Ahora bien, Cretton y Guest están mucho menos interesados en la vertiente actioner propia de las historietas de superhéroes que en la faceta industrial que han decidido incorporar al relato. Wonder Man es como si Clark Kent fuese el protagonista de The Studio (Evan Goldberg, Seth Rogen, Peter Huyck, Frida Perez & Alex Gregory, 2025).

Se repasan cuestiones como las eternas inseguridades de los intérpretes, la debilidad de los actores de escasa relevancia frente a los engranajes de un férreo sistema de producción, el funcionamiento de las audiciones y de los castings, las inflamaciones de ego que sobrevienen cuando las cosas empiezan a ir bien, la proliferación de secuelas y remakes, las huelgas de guionistas, las envidias profesionales (ojo al cameo de Joe Pantoliano), etcétera.

Un fotograma de la serie 'Wonder Man'

La serie retrata con habilidad y con una mordiente amable un sector capaz de elevarte al Olimpo para, al segundo siguiente, lanzarte por el sumidero del olvido. De todos modos, Wonder Man es, sobre todo y gracias a la impagable presencia de Ben Kingsley, sin cuya trayectoria profesional su personaje carecería de la entidad que posee, un reconocimiento al oficio de actor que funciona, precisamente, porque no oculta sus miserias.

Es cierto que está lejos de los niveles de complejidad alcanzados por WandaVision, pero la teleserie de Cretton y Guest se sitúa en esa fértil intersección que se encuentra entre la vida y la interpretación, y traza paralelismos entre la relación que establecen Simon y Trevor con la que mantienen sus personajes en el filme que aspiran a interpretar –la traición, el sacrificio– para mostrar lo difícil que para algunos actores resulta desligarse de su personaje, aunque estén fuera de un set o de un escenario.

La serie está compuesta por ocho capítulos de media hora con un breve flashback introductorio que da cuenta de la fascinación que Wiliams siente por Wonder Man en particular y por la actuación en general, salpicados de anécdotas que harán las delicias de los cinéfilos –desde la relación entre Dustin Hoffman y Jon Voight en Cowboy de medianoche (John Schlesinger, 1969) que funciona como leitmotiv hasta una desternillante broma a costa de Pretty Woman (Garry Marshall, 1990)–, y con un soundtrack que excede lo decorativo o el aporte rítmico para inyectar nuevas dosis de significado al conjunto – suenan el 'Act Naturally' de Buck Owens, 'The Johnny Carson Show' de Dolly Parton o el 'When Will I Be Loved' de Linda Ronstandt entre otros.

Wonder Man es una serie sencilla, ágil y divertida que, por fortuna, se aparta de todo lo que Marvel viene fabricando en los últimos años y que se mueve entre la ampulosidad (Black Panther: Wakanda Forever), la fórmula gastada (Deadpool y Lobezno) y el desastre absoluto (Eternals, The Marvels). Una buddy movie simpática, en la que los superpoderes están lejos de ser una bendición y que se toma tan poco en serio a sí misma que solo puede ser recibida con comedida alegría.