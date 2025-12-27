Las diez series más esperadas de 2026: del regreso de 'Euphoria' a un Nicolas Cage "arácnido"

Aquí algunos de los lanzamientos que llegarán a lo largo del próximo año. Hemos dado prioridad a aquellos que ya tienen fecha de estreno asignada, porque hay otros no menos esperados (la serie de Harry Potter, Blade Runner 2099) que todavía no se sabe exactamente cuándo se podrán ver. Y como siempre puede haber cancelaciones o retrasos, mejor prevenir. Ale, al turrón.

1. The Pitt, temporada 2

8 de enero. HBO Max

Una de las mejores series de 2025 renueva sus votos nada más arrancar el 2026. La segunda temporada de The Pitt (R. Scott Gemill, 2025-?) nos brinda una nueva jornada de tensión sanitaria en las dependencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. El doctor Robi (Noah Wyle) acude a trabajar en la que será su última jornada laboral antes de tomarse un periodo sabático. Gemill, John Wells y el resto del equipo creativo intercalan una elipsis entre las dos temporadas y ello les permite recuperar a los personajes que habían salido del hospital por diferentes motivos —el doctor Langdon (Patrick Ball) tras pasar por rehabilitación, o el regreso de la jefa de enfermeras Dana (Katherine LaNasa) tras un tiempo de descanso—.



Además de las nuevas incorporaciones, los viejos conflictos y esa concentración temporal que tan bien le sienta a la propuesta, que además se ubica durante el fin de semana del 4 de julio, fiesta nacional. No faltan los temas de actualidad, desde el maltrato infantil a un apagón digital, desde la doctora que ha de darle el relevo a Robi y que quiere implementar nuevas medidas, hasta el eterno dilema entre atención de calidad y beneficios. La serie sigue siendo un disfrute.

2. El infiltrado

11 de enero. Prime Video

Nueve años han transcurrido entre el estreno de la primera temporada de El infiltrado y su segunda entrega, cuyos seis episodios llegarán a Primer Video el próximo 11 de enero. Entre medias falleció John Le Carré, autor de la novela original, así que la nueva tanda de episodios es la primera que no adapta uno de sus argumentos, si bien conserva a parte de los personajes creados por el escritor británico, como su protagonista Jonathan Pine (Tom Hiddleston), quien tras haber dejado atrás su pasado como agente encubierto, trabaja en una unidad de vigilancia del MI6 en Londres llevando una vida más o menos tranquila.

Todo cambia cuando se cruza accidentalmente con un antiguo mercenario vinculado a Roper (Hugh Laurie), el villano de la primera temporada, lo que desencadenará fatales consecuencias para Pine, que se verá obligado a infiltrarse en una red internacional de tráfico de armas liderada por Teddy Dos Santos (Diego Calva), un influyente empresario colombiano y su seductora socia, Roxana Bolaños (Camila Morrone), a la que Pine utilizará como puerta de entrada a la organización que quiere desarticular.

Al frente de la producción sigue estando el guionista David Farr (Hanna, McMafia), mientras que en la dirección la británica Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie, Kaos) sustituye a la danesa Susanne Bier (Hermanos, La pareja perfecta), que dirigió la primera temporada al completo.



3. El caballero de los siete reinos

19 de enero. HBO Max

En el primer episodio de El caballero de los siete reinos empieza a sonar la popular sintonía de Juego de tronos (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-2019) compuesta por Ramin Djawadi, señal indicativa del universo en el que nos encontramos.

Sin embargo, su discurrir se verá abortado cuando Ser Duncan The Tall (Peter Claffey) empiece a defecar en mitad de un bosque: contra ventosidades y deyecciones no hay melodía que valga. La sinfonía escatológica de Duncan sirve para dar el tono de la serie creada por Ira Parker y el propio George R. R. Martin a partir de su novela The Hedge Knight. Un tono que nada tiene que ver con la grandilocuencia de la serie matriz ni de su precuela, La casa del dragón (Ryan Condall & George R. R. Martin, 2022-?), cuya tercera temporada se estrenará, por cierto, durante el verano de 2026.

La historia del aspirante a caballero Ser Duncan y de su pequeño escudero Egg (atención a la interpretación de Dexter Sol Ansell), que en realidad es Aegon Targaryen, se sitúa a mitad de camino entre la novela picaresca y la épica medievalista. La química entre Claffey y Ansell, que hace que por momentos nos encontremos ante una buddy movie con niño, funciona a las mil maravillas y el director Owen Harris (San Junípero,The Twilight Zone: El comediante) sabe combinar el humor bruto con la espectacularidad de los duelos. Los que esperen una serie en la línea de Juego de tronos, mejor que se queden con La casa del dragón: esto es otra cosa bastante distinta.

4. El joven Sherlock

4 de marzo. Prime Video

El director británico Guy Ritchie regresa al universo de Sherlock Holmes tras su díptico cinematográfico protagonizado por Robert Downey Jr. y Jude Law —Sherlock Holmes (2009) y Sherlock Holmes: juego de sombras (2012)—. Esta vez, y como ya sucediera en El secreto de la pirámide (Barry Levinson, 1985), la historia reinterpreta los orígenes del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle en una serie juvenil marcada por su irreverencia y sus altas dosis de acción, algo que ya estaba presente en las películas citadas.

Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) es un joven descarado y directo que se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza con arrebatarle su libertad. Su primera investigación revelará una conspiración internacional que cambiará su vida para siempre. Aunque recorre múltiples escenarios, la serie creada por el guionista Matthew Parkhill (Rogue, Deep State) está ambientada en el Oxford de 1870 y es, antes que nada, un enérgico relato de aventuras.

El reparto incluye caras conocidas como las de Colin Firth (El discurso del rey), Joseph Fiennes (El cuento de la criada), Natascha McElhone (Halo) o Max Irons (Cóndor). Guy Ritchie, que también ejerce como productor ejecutivo, dirige los dos primeros episodios.

5. Scarpetta

11 de marzo. Prime Video

Nicole Kidman en una escena de 'Scarpetta'

De un tiempo a esta parte, Nicole Kidman puede ser considerada como algo más que una actriz, incluso mucho más que una estrella. Su trabajo como productora le ha llevado a estar detrás de numerosos proyectos, especialmente dentro de la ficción seriada, tales como Big Little Lies (David E. Kelley, 2017-2019), The Undoing (David E. Kelley, 2020), Love & Death (David E. Kelley, 2023) o Lioness (Taylor Sheridan, 2023-?), entre muchas otras. De hecho, esta no será la primera vez que lean su nombre en este texto. Tampoco el de David E. Kelley, con el que ha formado una curiosa entente creativa.

La intérprete australiana recluta al director David Gordon Green, que se toma un descanso tras intentar resucitar las franquicias de Halloween y El exorcista además de cerrar Los Gemstone (Danny McBride, 2019-2025), para llevar a la pequeña pantalla los casos protagonizados por la médica forense Kay Scarpetta, personaje creado por la escritora Patricia Cornwell en 1990.

De la mano de la guionista Liz Sarnoff (Deadwood, Perdidos) seguiremos la historia de la doctora Scarpetta, la propia Kidman, tratando de desenmascarar a un asesino en serie al tiempo que quiere demostrar que el caso que la impulsó en su carrera hace 28 años no fue su perdición. Al igual que hiciese CSI en su día, la idea pasa por incorporar las últimas tecnologías de la ciencia forense a la acción, mientras se exploran las consecuencias piscológicas que los casos tienen tanto sobre los que cometen los crímenes como sobre los que los investigan.

El reparto incluye rostros tan conocidos como los de Jamie Lee Curtis (La noche de Halloween, Todo a la vez en todas partes), Simon Baker (El mentalista), Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) o Ariana DeBose (West Side Story).6. Margo tiene problemas de dinero

15 de abril. Apple TV

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning protagonizan Margo tiene problemas de dinero, adaptación de la novela homónima de Rufi Thorpe que ha tutelado el guionista David E. Kelley, creador de Ally McBeal o Big Little Lies, y marido de Michelle Pfeiffer para más señas.

Esta miniserie de 8 episodios, que también cuenta en su elenco con Nick Offerman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham y Nicole Kidman, quien también ejerce como productora ejecutiva, es un drama familiar con toques de comedia que sigue a Margo (Elle Fanning), una joven que ha abandonado sus estudios universitarios y aspira a ser escritora. Margo es hija de una ex camarera y de un luchador profesional retirado que deberá hacer frente a un presente un tanto convulso: tiene un niño recién nacido, se le acumulan las deudas y su falta de recursos es acuciante. Su entorno y sus ambiciones literarias tampoco ayudan demasiado.

Kelley, que ejerce como showrunner, prolonga así su relación con Apple TV tras el éxito de Presunto inocente (2024), adaptación de la novela de Scott Turow que ya ha anunciado una segunda temporada protagonizada por Rachael Brosnahan y que está actualmente en fase de producción. Por lo que respecta a Margo tiene problemas de dinero, el piloto lo dirige Dearbhla Walsh (Bad Sisters, El cuento de la criada) y el resto de capítulos están a cargo de Kate Herron (Sex Education, The Last of Us) y Alice Seabright (Chloe, No digas nada).

7. Widow’s Bay

29 de abril. Apple TV

Widow's Bay es el pueblo de una pequeña isla situada a 40 millas de la costa de Nueva Inglaterra. Su alcalde Tom Loftis (Matthew Rhys) está desesperado por darle algo de vida a una comunidad a la que la falta de servicios (no hay wifi y la cobertura móvil es irregular) y la pervivencia de determinadas supersticiones (muchos creen que la isla está maldita) tienen moralmente hundida.

Para colmo de males, a Loftis, por lo demás un tipo blandengue y cobarde que trata de disimular sus carencias, nadie lo respeta. A pesar de ello, y casi a la manera del alcalde Vauhgn (Murray Hamilton) de Tiburón (Steven Spielberg, 1975), el primer edil está dispuesto a que Widow’s Bay se convierta en un destino turístico de primer orden y ello permita que la comunidad florezca y que jóvenes como su hijo adolescente tengan un futuro mejor.

Y sus acciones empiezan a obrar el milagro. Los turistas empiezan a llegar. La economía despega. Solo que es posible que los lugareños tuviesen razón y alguna maldición pese sobre el pueblo. Tras décadas de calma, las viejas historias que parecían demasiado absurdas para ser verdad vuelven a ocurrir.

Esta comedia terrorífica creada por Katie Dippold (Parks & Recreations, Cazafantasmas) cuenta como principal realizador con Hiro Murai (sí, uno de los responsables de Atlanta), pero también con otro de los grandes renovadores del terror contemporáneo como Ti West (X, Pearl, Maxxxine).

8. Euphoria

abril 2026. HBO Max

Más de cuatro años después del cierre de la segunda temporada, regresa Euphoria. Zendaya, Hunther Schaeffer, Jacob Elordi o Sidney Sweeney ya no tienen cuerpo de adolescentes y el creador, Sam Levinson, lo sabe. Así que, a tenor de lo visto en las primeras imágenes que HBO Max ha lanzado, el autor de Nación salvaje (2018) asume el paso de tiempo —además de los problemas derivados de la huelga de guionistas y de la muerte de Angus Cloud, que interpretaba a Fezco— y los sitúa en la edad adulta.

Pero, ¿qué más sabemos? Pues bien poco. Que Rue Bennett (Zendaya) reaparece en México, Jules Vaughn (Hunter Schafer) se ha inscrito en una escuela de arte y Lexi Howard (Maude Apatow) y Maddy Perez (Alexia Demie), deambulan por los arrabales de Hollywood tratando de salir adelante.

Lo más sorprendente es ver cómo Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) abren la temporada como pareja, asentados en un aparentemente apacible entorno suburbano. Para saber más habrá que esperar al mes de abril.

9. Spider-Noir

A lo largo de 2026. Prime Video

Un fotograma de 'Spider-Noir'

Vale, tampoco hay mucha información sobre este proyecto, pero basta con unos cuantos datos para que la alarma del deseo se ponga a aullar. Nueva York. Años 30. Gran depresión. Un detective. Nicolas Cage. ¿Necesitan más? Esperen. Cage recupera al personaje de Ben Reilly, al que dio voz en Spider-Man: un nuevo universo (Bob Persichetti, Peter Ramsey & Rodney Rothman, 2018), solo que en este spin-off de acción real además le prestará su cuerpo. En una Nueva York arrasada por la crisis, este detective privado que no es más que una de las versiones de El hombre araña, deberá combatir el crimen en solitario.

No será esta la única serie superheroica del año. De hecho, el próximo 27 de enero llega a Disney + Wonder Man, miniserie de 8 episodios creada por Don Heck que busca darle un nuevo impulso al decaído Marvel Cinematic Universe. Este vez se lo juegan todo a la carta metatextual, como si The Studio (Seth Rogen, Alex Gregory, Peter Huyck, Evan Goldberg & Frida Perez, 2025) y La franquicia (Jon Brown, Armando Iannucci & Sam Mendes, 2024) se cruzasen tomando como punto de partida un remake de la película de Wonder Man protagonizado por Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), aspirante al papel del superhéroe que ve como su vida 'cambia' a medida que avanza el proyecto.

Por cierto, también tendremos segunda temporada de Daredevil: Born Again. Llegará a Disney + el 4 de marzo y, además de seguir con el duelo a muerte entre 'El hombre sin miedo' (Charlie Cox) y Kingpin (Vincent D’Onofrio), se recuperan personajes como el de Jessica Jones (Krysten Ritter).

10. Ardora

A lo largo de 2026. Movistar Plus +

Después de Hierro, Rapa y La canción, los guionistas Pepe Coira y Fran Araújo vuelven a unir sus fuerzas para desarrollar Ardora, un nuevo policíaco protagonizado por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez que prolonga así la relación entre la productora gallega Portocabo y Movistar Plus+.

La serie, que estará dirigida por Jorge Coira (Rapa, Código Emperador) nos presenta a Estela (Carolina Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, que ha de encargarse de la defensa a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.

La otra gran apuesta de Movistar Plus+ para este año es El castillo, miniserie basada en el libro El proxeneta, que ha sido escrita por Isabel Peña (As Bestas, Antidisturbios) y Eduardo Villanueva (Antidisturbios) y que dirigen Elena Martín (Creatura) y Sandra Romero (Por donde pasa el silencio).

La historia aborda un delito como el de la trata de blancas desde tres puntos de vista. El de las fuerzas de seguridad del estado, con Liesa (Omar Ayuso), un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Osés (Laia Marull), quienes intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España. El de los proxenetas, representado por el Suizo (Raúl Arévalo) y sus socios, que dirigen varios clubs de carretera donde se explota sexualmente a mujeres de todo el mundo. Y el de las víctimas, centrándose en Claudia (Valentina Vidal) que, con 18 años y dejando un hijo pequeño en Colombia, llega a España para ganarse la vida.



Si Ardora y El castillo se estrenarán a lo largo de 2026, la serie española que ya tiene fecha de lanzamiento es Salvador, un thriller desarrollado por Aitor Gabilondo (Patria, El príncipe) para Netflix que llegará a nuestras pantallas el 2 de febrero. En él se narra la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó. Salvador Aguirre (Luis Tosar) debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija, interpretada por Claudia Salas (La ruta), y comprender qué la ha llevado hasta allí.

La serie, que adapta la obra de Fabia Castro, ha sido dirigida por Daniel Calparsoro (Hasta el cielo, Cien años de perdón) y también incluye en su reparto a Leonor Watling o Andrés Gertrúdix.