Las series de noviembre que no te puedes perder: del 23-F a lo nuevo del creador de 'Breaking Bad'

Si alguien espera enfrentarse a una lectura alternativa sobre los antecedentes, la ejecución y el fracaso del golpe de estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981, Anatomía de un instante no es su serie. Si, por el contrario, les cautivó el estilo con el que Javier Cercas revisitó los acontecimientos sin apartarse en demasía de su versión oficial, con la respetuosa adaptación que firman el director Alberto Rodríguez y los guionistas Rafael Cobos y Fran Araújo quedarán más que satisfechos.

Esta miniserie de cuatro episodios sintetiza y depura los hechos contenidos en la novela sin traicionar su espíritu; esto es, manteniendo su estructura, siendo fiel al uso de las figuras retóricas basadas en la repetición, introduciendo una punzante voz en off que corrige, impugna o aclara según qué pasajes y tratando de ser didáctica en el mejor de los sentidos: como puerta de entrada a un episodio crucial de la historia reciente de España para las nuevas generaciones, la serie no puede ser más oportuna; para los más curtidos, no deja de ser un recordatorio de cómo no hay que afrontar los escenarios políticos tensos, en un claro guiño al presente.

Capítulo aparte merecen las soberbias actuaciones de Álvaro Morte, en el mejor trabajo de su carrera, como Adolfo Suárez, de Eduard Fernández como Santiago Carrillo y de Manolo Solo como Gutiérrez Mellado, bien secundados por Mike Esparbé como Juan Carlos I o por Óscar de la Fuente como Milans del Bosch, por citar solo un par de ejemplos.

La bestia en mí

Creador: Howard Gordon, Gabe Rotter.

Intérpretes: Claire Danes, Matthew Rhys.

Productora: 20th Television, Conaco.

País: Estados Unidos.

Año: 2025.

Plataforma: Netflix.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Apenas se adentra uno en el argumento de La bestia en mí cuando empieza a notar el latido de una presencia familiar. Como una sombra, por más que estemos hablando de un proyecto original, la figura de Stephen King sobrevuela cada recodo de la trama ideada por el escritor Gabe Rotter.

Aggie Wiggs (Claire Danes), una escritora de éxito que ha perdido a su hijo, vive sola y aislada del mundo tratando de lidiar con una crisis creativa que dura años. Cuando Neil Jarvis (Matthew Rhys), un magnate inmobiliario cuya mujer desapareció en extrañas circunstancias y al que la opinión pública acusa de haber asesinado, se muda a la mansión contigua, Aggie encontrará una oscura motivación para salir de su bloqueo: escribir un libro sobre su nuevo vecino –digamos que en el interior de La bestia en mí palpitan en el Stephen King de Ventana secreta, jardín secreto o La mitad oscura, pero también el de Mr. Mercedes.

Claire Danes vuelve a componer uno de esos personajes perturbados tan de su gusto —acuérdense de Homeland y piensen que Howard Gordon produce ambas series— y se marca un cara a cara antológico con un Matthew Rhys que no cesa de explorar nuevos registros. Con todo, lo más interesante de esta producción para Netflix lo encontramos en el estilo visual que Antonio Campos (The Staircaise, Christine) le imprime a esta retorcida y claustrofóbica miniserie en la que la búsqueda de la verdad y la fascinación por el mal van de la mano.

Pluribus

Creador: Vince Gilligan.

Intérpretes: Rhea Seehorn, Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra.

Productora: High Bridge Productions, Sony Pictures Television.

País: Estados Unidos.

Año: 2025.

Plataforma: Apple TV +-

Fecha de estreno: 7 de noviembre.

El Albuquerque que retrata Pluribus no tiene nada que ver con el Albuquerque de Breaking Bad (2008-2013). Vince Gilligan regresa a la ciudad de Nuevo México donde situó una de las teleficciones icónicas de la serialidad contemporánea para proponer una historia radicalmente distinta.

En este nuevo Albuquerque reina la felicidad más absoluta y el submundo criminal no existe. De hecho, todo el mundo es feliz, estúpidamente feliz. Todos menos Carol (Rea Seehorn). Carol es una anomalía en un microuniverso que parece diseñado por una empresa de publicidad en el que todos los vecinos desprenden una alegría contagiosa y todo el mundo parece haber aprendido a leer y a escribir con los eslóganes de Mr. Wonderful.

La comunidad tratará de integrar a la díscola Carol como sea. Querrán entender por qué ella, solamente ella, no puede ser feliz. La analizarán al detalle. Pondrán todas las facilidades a su alcance para que el regocijo la invada. Pero Carol es testaruda. Tan testaruda como Vince Gilligan, que lejos de ampliar la franquicia Breaking Bad como ya hiciese con la superlativa Better Call Saul (2015-2022), ha decidido darle un giro copernicano a su exitosa carrera para adentrarse en el terreno minado de la sátira y no dejar indiferente a nadie.