Hortensia Herrero, única coleccionista de arte española en el ranking Top 200 Collectors

Sin duda es una buena noticia. Que una de nuestras coleccionistas más importantes aparezca en la lista de los 200 top del mundo por tercer año consecutivo quizá señale un cambio de dirección.

Un giro copernicano respecto a las ambiciones de nuestros coleccionistas, que ya comienzan a jugar en primera división. Y eso a pesar de que la reducción del IVA cultural -del 21 % al 10 % en buena parte de la compraventa de arte, una reivindicación del sector para acercarse a nuestros vecinos europeos— no está ni se la espera.

Es cierto que, como sugería Georges Perec, toda clasificación tiene algo de arbitrario y provisional. Y que esta lista, Top 200 Collectors, elaborada anualmente por la revista ARTnews, pone el foco este año en el denominado trophy market, entendido como aquella parte del mercado del arte vinculada a obras especialmente relevantes y codiciadas por los grandes coleccionistas.

Es decir, una lista de grandes coleccionistas y grandes obras. Recordemos que el Centro de Arte Hortensia Herrero acaba de inaugurar una importante exposición de Anselm Kiefer, con once piezas distribuidas en seis galerías, cuatro de ellas pertenecientes a su colección.

Herrero ha cultivado una relación personal con Kiefer desde que adquirió Las flores del mal, presentada en Londres en 2016. Incluso visitó sus estudios de París y Barjac para preparar esta importante exposición valenciana.

La valenciana ha declarado al hilo de la publicación de estos datos: “Para mí, el arte es una pasión, no una competición. Prefiero compartir antes que competir. Simplemente adquiero el arte que me gusta y que encaja en mi colección”.

Y añade: “Aunque quizá no sean reconocidas como tales por el ‘trophy market’, para mí, prácticamente todas las obras de mi colección son un trofeo”.

Una obra de Ansel Kiefer en el Centro Hortensia Herrero de Valencia. @Nastassia Tarusava

Es el tercer año consecutivo en que Hortensia Herrero (Valencia, 1950) forma parte de esta lista, en la que también aparece Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, de nacionalidad italiana muy vinculada a España a través de sus proyectos expositivos y su programa de formación de comisarios.

El Young Curators Residency Programme Madrid, impulsado por la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, alcanzó su sexta edición en 2025 y se espera que se presenta próximamente su edición del año 2026.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Andrea Basile

Pero ¿con quién comparte cartel la empresaria valenciana? Nada menos que con los grandes magnates del lujo.

Bernard Arnault, presidente de LVMH e impulsor de la Fondation Louis Vuitton; François Pinault, fundador del grupo que dio origen a Kering (conglomerado internacional con sede en París, propietario de marcas emblemáticas de moda, marroquinería y joyería) y propietario de una formidable colección contemporánea; o Miuccia Prada, que lleva décadas haciendo del arte una prolongación de su universo estético e intelectual.

Frente a estos gigantes, que han construido sus colecciones durante décadas, Herrero representa un modelo de mecenazgo más joven. Su apertura internacional se intensificó en la década pasada y cristalizó en 2023 con la inauguración de su centro valenciano, instalado en un antiguo palacio del siglo XVII.

Entre los latinoamericanos destaca el argentino Eduardo F. Costantini, fundador del MALBA de Buenos Aires, inaugurado en 2001. En 2021 pagó 34,9 millones de dólares por Diego y yo, de Frida Kahlo, y en 2024 volvió a batir récords con Las distracciones de Dagoberto, de Leonora Carrington, adquirida por 28,5 millones.

Su última operación resulta todavía más ambiciosa: en diciembre de 2025 adquirió la colección Daros Latinamerica, formada por 1.233 obras de 117 artistas. Una compra que no solo engrosa sus fondos, sino que completa y contextualiza la colección del museo.

Olafur Eliasson: ' Tunnel for unfolding time', 2025. Centro Hortensia Herrero

También figura el argentino Ariel Marcelo Aisiks, fundador en 2011 del Institute for Studies on Latin American Art de Nueva York, que recientemente incorporó un archivo de unos 300 dibujos de David Lamelas. Una adquisición orientada a la recuperación de la memoria artística del país.

Previsiones para el coleccionismo español en 2027

Según el último informe de Art Basel y UBS, el mercado español creció un 6 % en 2025, mientras que el internacional avanzó un 4 %, hasta alcanzar los 59.600 millones de dólares.

También ARCOmadrid 2026 dejó constancia del dinamismo comprador de instituciones y fundaciones como Masaveu, Sorigué o María José Jove. Aunque el gran desafío sigue siendo ampliar la base de coleccionistas y superar las desventajas fiscales que denuncian las galerías españolas.

¿Y qué podemos esperar de 2027? La última encuesta internacional de Art Basel y UBS revela que el 39 % de los coleccionistas de grandes patrimonios consultados prevé comprar más arte durante los próximos doce meses, frente al 23 % que contempla vender. La pintura continúa encabezando sus preferencias, con un 49 % de intención de compra.

Son previsiones internacionales, no específicamente españolas, pero dibujan un horizonte de moderado optimismo.

Quizá nuestro reto sea democratizar la compra de arte, no con pocos coleccionistas internacionales, aunque estos importantes nombres lideren el sector, sino también en las paredes de nuestras casas, no con grandes nombres sino apoyando a artistas locales emergentes o desconocidos.