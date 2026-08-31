John Galliano renuncia a la exposición del Met tras las críticas por sus comentarios antisemitas

El diseñador John Galliano en una imagen publicada cuando se anunció su próxima colaboración con Zara. Inditex

El diseñador británico profirió insultos contra judíos y asiáticos en 2011, lo que motivó su despido de Dior y una condena. La cancelación se produce a las puertas de su esperada colaboración con Zara.

El diseñador británico John Galliano ha renunciado este lunes a participar en la exposición que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) le iba a dedicar con motivo de la Met Gala de 2027 (el lunes 3 de mayo), tras la oposición de líderes judíos y donantes del museo debido a comentarios antisemitas y racistas de 2011.

"Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento", ha afirmado Galliano en un comunicado publicado en Instagram. En su perfil ahora solo está visible esta publicación; las demás han sido eliminadas.

El diseñador reconoce el daño causado por sus palabras en el pasado y ha dicho que no quería que el debate sobre su figura colocara al Met en una "situación difícil" ni distrajera del trabajo del Instituto del Traje, responsable de la exposición.

"Reconozco y respeto que una exposición que honre mi trabajo es dolorosa para algunos", dijo en el texto.

El museo confirmó la cancelación y señaló que los detalles de una nueva exposición para la próxima Met Gala se anunciarán más adelante.

La exposición estaba organizada por la prestigiosa editora de moda Anna Wintour, jefa de redacción de Vogue desde 1988 hasta 2025.

Además, la noticia llega poco antes del esperado regreso de Galliano con una colaboración creativa de dos años en Zara, firma para la que reinterpretará prendas de temporadas pasadas.

La decisión llega después de las críticas contra Galliano por parte de la comunidad judía de Nueva York, como el galerista Arne Glimcher, quien amenazó con retirar al museo de su testamento, y Elisha Wiesel, presidente de la Fundación Elie Wiesel.

También se sumaron políticos como la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, que calificó la exposición de "golpe en el estómago" para la comunidad judía de la ciudad.

Menin, hija de un superviviente del Holocausto y primera presidenta judía del Concejo, dijo en X que museos como el Met deben mantener "un alto estándar de inclusión y tolerancia".

Galliano fue condenado en Francia en 2011 por un delito relacionado con expresiones antisemitas después de que un tribunal determinara que había proferido insultos contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar de París, en un momento en que parecía bajo la influencia de alguna sustancia. Esos comentarios fueron grabados en vídeo y divulgados en público.

La condena fue simbólica: una multa de 6.000 euros en el caso de que reincidiese en los cinco años siguientes. No obstante, la polémica tuvo una consecuencia mucho mayor: su despido como director creativo de Dior, cargo que había ocupado durante 15 años.

Tras el escándalo, Galliano pasó por un proceso de rehabilitación por sus problemas de adicciones. En 2014 regresó a la alta moda como director creativo de Maison Margiela, puesto que ocupó durante una década.

En un comunicado publicado por Vogue, Wintour, que actualmente es directora global de contenidos de todas las revistas del grupo Condé Nast excepto The New Yorker, declara: "La decisión de John de pedir al museo que posponga la exposición dedicada a su obra es muy valiente y refleja la clase de hombre que es. Considero que es la decisión acertada, y tanto él como el museo cuentan con todo mi apoyo".

A pesar de todo, en sus declaraciones Wintour elogia la "desbordante imaginación" y la "excepcional maestría artesanal" de Galliano, y lo considera "el modisto más destacado de su generación".

La exposición de John Galliano en el Met, titulada John Galliano: Horizons, iba a ser la tercera dedicada por el prestigioso museo a un diseñador de moda vivo, tras las de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons, en 2017.