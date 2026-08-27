Yayoi Kusama, la artista que convirtió la enfermedad mental en una obra de arte

"Cuando me haya muerto, por favor, contemplad el corpus de mi obra como una tumba bellamente construida: la consumación de una vida, y sabed que, incluso en las más oscuras profundidades del dolor, el sol sigue brillando en lo alto. Ahora ha concluido la tarea de un corazón absolutamente comprometido. Tal es mi arte.", escribió en 2020 la estrella internacional japonesa.

Yayoi Kusama (Matsumoto, Japón, 1929 – Tokio, Japón, 2026) destacó por convertir sus vulnerabilidades en fortalezas, y eso es precisamente lo que hizo con su frágil salud mental. Supo transformar las alucinaciones que la acosaban desde niña en materia artística.

Las flores le hablaban y mantenía conversaciones con los dibujos de un mantel: "Las violetas del mantel se liberan y corren por mi cuerpo […] Ay, violetas, florecillas, no habléis conmigo". A ello se sumó una persistente obsesión con la muerte y el suicidio y una vida atravesada por alucinaciones, ansiedad y profundas crisis psicológicas.

Kusama trabajaba compulsivamente y sin descanso en sus pinturas, instalaciones y happenings, y ya durante los años sesenta sufrió importantes crisis de ansiedad y agotamiento.

Al mismo tiempo, creó distintas empresas para comercializar su trabajo entre Estados Unidos y Japón, una actividad frenética que aumentó la presión económica y psicológica a la que estaba sometida.

El Museo Kusama en el momento que se ha dado a conocer su fallecimiento. EFE/ Paula Gracia

A ello se añadieron dos pérdidas decisivas: la muerte de su amigo íntimo y compañero artístico, el escultor Joseph Cornell, en 1972, y la de su padre, Kamon Kusama, en 1974. Ambas coincidieron con un período de profundo deterioro de su salud mental.

Tras regresar definitivamente a Japón en 1973, Kusama fue hospitalizada en el hospital psiquiátrico Seiwa de Tokio en 1975. Después de distintos tratamientos e ingresos, en 1977 decidió establecer allí voluntariamente su residencia permanente.

Una de sus famosas instalaciones de lunares en el Guggenheim de Bilbao. Guggenheim (Bilbao)

Lejos de interrumpir su actividad artística, la estabilidad de aquella rutina clínica le permitió continuar trabajando: mantuvo un estudio cercano al hospital, al que acudía regularmente.

"La enfermedad es más fuerte que la muerte… quiero cometer una serie de intentos de suicidio y asustar a mi enfermedad", escribe en Manhattan Suicide Addict, su primera novela, publicada en 1978.

Su literatura, como su obra plástica, exploró los problemas psicológicos que atravesaban su propia experiencia y la sociedad que la rodeaba. En The Hustlers Grotto of Christopher Street, publicada originalmente en Japón en 1984, abordó un universo neoyorquino marcado por el sexo, la marginalidad, la violencia y las enfermedades mentales.

Kusama trabajó hasta una edad extraordinariamente avanzada, incluso en la pandemia de la COVID-19. Durante más de siete décadas dejó una obra ingente, y abrumadora: una producción en la que la creación aparece como sanación. La suya y, según ella misma proclamaba, la del mundo.

La artista, en 2006. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

En uno de sus poemas escribe: "Oh, noche insomne, vete, el viento atraviesa mi corazón y pasa de largo, déjame dormir, oh, Naturaleza. […] ¿Qué es esta locura que habita mi corazón? / Oh, furiosas tormentas ahí fuera / aquietaos un rato por mí".

Y en otro momento describía así su enfermedad: "Que esta indescriptible depresión estalle en el cielo / que florezca en la oscuridad como fuegos artificiales". Kusama tenía tiempo para pintar infinitos lunares, pero también para escribir y reflexionar sobre aquello que le ocurría.

La repetición, la acumulación y la desaparición de los límites del yo constituyeron los grandes principios de su lenguaje artístico. Sus lunares, sus Infinity Nets y sus espacios especulares pueden leerse a la luz de aquellas experiencias alucinatorias que ella misma describió desde la infancia.

Pero Kusama hizo algo más que representar una enfermedad: convirtió la repetición en un método de enfrentarse a ella.

Una imagen de su última exposición en el Guggenheim de Bilbao. Museo Guggenheim de Bilbao

El arte se convirtió así en terapia, en una práctica psicosomática que la conectaba con el universo: "Creo arte para la sanación de toda la humanidad" y en un territorio desde el que hablar con absoluta libertad de aquello que durante décadas permaneció oculto.

La relación de Kusama con la enfermedad mental forma parte inseparable de su obra. Consiguió transformar una experiencia íntima y, en ocasiones, aterradora en un lenguaje universal. En una época en la que la enfermedad mental continuaba siendo un tabú, Kusama la situó en el centro de su creación.

El crítico y filósofo Akira Asada afirmó sobre ella: “al transformar su enfermedad en arte, Kusama supera la muerte”.