PSJM celebran el aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en Casa de América

La estadística era, antes de 1786, más obtusa si cabe. Por suerte, en ese año William Playfair –ingeniero y economista escocés– inventó los gráficos. Primero, los de línea, área y barras; quince años después, el de “tarta”. Las innovaciones llevan su tiempo.

PSJM. Democracia americana Casa de América. Madrid. Hasta el 30 de septiembre

Pasados más de doscientos años, los datos continúan aferrados a esa “visibilidad” que ofrece el gráfico (lo abstracto, dibujado) y no hay día en que uno se acueste sin llevarse a los ojos un porcentaje transmutado en barras de colorines: intenciones de voto, percentiles de pobreza, la cotización de los carburantes o cuán probable es que la Segunda Venida nos sobrevenga este trimestre.

Coincidiendo con una efeméride asombrosamente cercana (el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos) Casa de América acaba de inaugurar una exposición en la que coinciden ambos acontecimientos (como imaginarán, el que se festeja es el segundo).

Titulada Democracia americana, se compone de dos muestras autónomas, por más que estén formadas por trabajos similares realizados por un mismo colectivo: PSJM, integrado por Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969).

La primera, ubicada en la planta baja del edificio, lleva por nombre American Colors (2009-2010) y la conforman una serie de obras geométricas (realizadas con formica, edición gráfica o en alfombra) cuyas franjas coloreadas reproducen los porcentajes de la población de distintos países según su raza (Venezuela, Brasil, Honduras, Haití, Argentina, Bolivia, México y Cuba), así como el desglose de estas entre la población carcelaria o empobrecida de los Estados Unidos.

PSJM: 'American colors', 2022. Casa de América

La propuesta, como nos advierten los textos de sala, alude a las maneras del color field y un espectador avezado podrá encontrarle parentescos con ciertos hitos del expresionismo abstracto y el minimalismo, aquí reconvertidos en parodia de sí mismos.

Asumiendo una representación cromática estandarizada (tristemente, no se profundiza en esto), las obras se esfuerzan en evidenciar las desigualdades sociológicas de un modo literal, expresándolas en unos formatos menos legibles de lo que se pregonan.

Así, el espectador –después de encontrar las parquísimas cartelas– podrá sorprenderse (¡extra, extra!) con que en el país de la libertad los afroamericanos ingresan en prisión con más frecuencia que los nietos de holandeses.

Las referencias, insisto, nos las ofrecen magrísimas: hasta ignoramos el año de la estadística.

La exposición se completa con la serie Democracia americana (2022), dispuesta una planta más arriba y armada con un total de cincuenta y nueve pinturas, precedidas por una impresión digital que resume el conjunto.

En esta ocasión, las obras reflejan las variaciones del escrutinio en las distintas elecciones presidenciales de la célebre democracia transatlántica.

Para representarlas, los artistas han escogido la forma de un gráfico circular sobre un soporte cuadrado y los colores tradicionalmente asignados a las distintas facciones contendientes.

Aunque las características de la sala (un pasillo más bien estrecho) nos obliguen a ver el conjunto por fascículos, el visitante notará cómo la pluralidad cromática va menguando a medida que nos acercamos a los tiempos modernos. El último de los resultados corresponde al triunfo de Joe Biden.

Vista de la instalación en Building Bridges Art Exchange Santa Monica, Los Angeles, 2022. Casa de América

Por más que estos ejemplos de “geometría social” (así llaman los artistas a esta línea de su trabajo) pretendan apelar al espíritu crítico de quien las experimenta, me temo que esta exposición bicéfala y desactualizada (si la muestra quiere hacerse cargo de lo norteamericano en este cumpleaños, ¿cómo quedarse en 2022 habiendo sucedido tanto en tan poco?) se queda en un sumatorio de asuntos conocidos y lugares comunes transformados en una experiencia plástica más bien anodina. “Son pinturas que se leen”, nos insisten los tarjetones.

Me pregunto si el dato, elevado a la categoría de Bellas Artes, resonará tanto como se espera.