El universo expandido de Ángeles Cutillas: tirar del hilo para llegar a la abstracción

Vista de la exposición de Ángeles Cutillas en la Sala Rivadavia de Cádiz. Foto: Sala Rivadavia

El actual boom del arte textil no le es ajeno a la granadina Ángeles Cutillas (1978), aunque ella lleva muchos años trabajando entre hilos.

Fue en su Granada natal, en la universidad, en un proyecto de fin de carrera con la pintora Rosa Brun, cuando Cutillas colgó los pinceles y empezó a indagar en una nueva forma de pintar.

A partir de ahí, miles de metros de hilo de nailon de colores, mezclados en algunos casos con pintura acrílica, han conformado una original obra, un lenguaje propio que nos interpela desde un lugar a medio camino entre el lenguaje pictórico y el textil.

Una investigación sostenida desde principios de los 2000 en torno a estos carretes de filamentos que sirven a la artista como material estructural, perceptivo y conceptual.

Un modo de hacer y de entender el arte que la ha llevado a hilvanar ahora estas Sincromías: tejer, hilar, sedal, la exposición que ha inaugurado en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz, donde puede verse un completo resumen de su especial universo creativo hasta el 20 de junio.

La muestra, que reúne obra reciente y trabajos vinculados al origen de este proyecto, plantea "una lectura no cronológica de mi práctica artística, entendida como un proceso continuo de exploración sobre color, percepción, tiempo y materialidad", explica la artista.

Y es que Ángeles Cutillas, a través de procesos manuales basados en la repetición, construye superficies vibrantes en las que la geometría se transforma en experiencia visual y corporal.

Jugar con los hilos

Sus obras, realizadas mediante la superposición de hilo de color sobre bases pictóricas, exploran las tensiones entre lo industrial y lo artesanal, así como las relaciones entre luz, materia y percepción.

En sus cuadros de la serie Interferencias, ventanas abiertas a la abstracción que se extienden hasta el presente, la combinación geométrica de rayas y cuadros produce un efecto hipnótico que recuerda a los juegos ópticos de Victor Vasarely y a algunas obras del japonés Mitsuo Miura.

Ángeles Cutillas. Foto: Cortesía de la artista

Porque, a pesar de no haber óleo en estos cuadros, la pintura está ahí. En ellos está la esencia de la abstracción de Mark Rothko, de su admirado compatriota José Guerrero -hay en la exposición un precioso homenaje de 2002- o la forma de las mallas de Manuel Rivera.

También la fotografía está aquí presente, con trabajos de finales de los 90 centrados en la abstracción del entorno cotidiano.

Como la serie realizada en la fábrica de alfombras La Alpujarreña (La Zubia, Granada), donde el interés de la artista se desplazó del registro documental hacia la construcción formal del tejido, incorporando conceptos como trama, repetición y estructura. Sus Madejas de lana pueden verse en esta exposición.

Universo en expansión

En conjunto, la exposición muestra una manera de estar en el arte que se ha mantenido en el tiempo y de la que dan buena cuenta obras como Vacío celeste (2026) y Vacío naranja (2026), nuevas indagaciones sobre la estructura y el color.

Vista de la exposición en Cádiz. Foto: Sala Rivadavia

Igual que las cuatro obras del reciente Planeta imaginario, que expanden este universo hacia nuevas formas que dejan claro que a la granadina le queda todavía mucho carrete.

Ángeles Cutillas, que empezó su carrera vinculada a la histórica galería Sandunga de Granada, ha expuesto también en el Centro de Arte Contemporáneo CEART de Fuenlabrada y ha participado en numerosas colectivas, desde el Parlamento Europeo en Bruselas a Caja Madrid, siendo una de las seleccionadas del prestigioso programa de premios y becas "Generaciones" en 2008.

Ángeles Cutillas: 'Variaciones en rojo', 2026. Foto: Cortesía de la artista

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como UBS, la Universidad de Granada, Caja GRANADA, la Obra Social Caja Madrid y la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Granada.

La creadora, que compagina su producción artística con la docencia y la investigación, forma parte del equipo de educadores del Museo Thyssen-Bornemisza que, con una nueva forma de mostrar el arte, ha roto moldes en esto de enseñar desde la institución museística.

La fiesta del textil

Se une esta exposición gaditana a las varias que han puesto el foco en el arte textil en los últimos meses y que coinciden en la cartelera nacional.

Desde la gran retrospectiva de Aurèlia Muñoz, una de las pioneras, en el Museo Reina Sofía (irá luego al MACBA de Barcelona), a la exposición que reúne a algunas de sus herederas -Sonia Navarro, María Carbonell, Carla Hayes…- en el MUCAC de Málaga de la mano de la comisaria Alicia Ventura; desde Teresa Lanceta y su estudio del textil en la cultura íbera, que puede verse en el Museo Arqueológico, a Tejiendo la vida cortesana en la Galería de las Colecciones Reales, la primera gran exposición sobre tejidos y bordados de la corte española.

Toda una celebración del arte textil.