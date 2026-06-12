Muere David Hockney a los 88 años, el cotizado pintor colorista que inmortalizó las piscinas y la primavera

El colorista pintor británico David Hockney, uno de los artistas más cotizados del mundo, ha muerto a los 88 años, según ha informado su representante, Erica Bolton.

Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los 60 y una de las figuras más importantes del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI.

Fumador empedernido y con sinestesia (veía colores en respuesta a estímulos musicales), el artista británico falleció "en paz en su casa el 11 de junio de 2026, un mes antes de cumplir 89 años", señala un comunicado de Bolton.

En el Reino Unido, con sus gafas redondas, su personalidad cercana, su distintivo acento de Yorkshire y su inseparable gorra, Hockney era considerado como un patrimonio nacional.

A lo largo de más de siete décadas, su visión alegre y optimista lo convirtió en uno de los artistas más reconocibles y populares del mundo.

El pintor británico David Hockney posa delante de 'A Closer Grand Canyon, 1998'. Foto: Reuters.

En 2024, la Fundación Louis Vuitton de París le dedicó su mayor retrospectiva hasta el momento, No se puede detener la primavera, con más de 400 obras.

Como lo fue para Van Gogh, que huyó al sur de Arlés, la búsqueda de la luz fue lo que condujo a Hockney a mudarse en 2019 al noreste de Francia, radicalmente opuesto al bullicio de Los Ángeles, donde se mudó en los años 60, o a la lluviosa Bridlington, zona costera cerca de Yorkshire donde residió temporalmente durante años.

Pero fue en California donde Hockney desarrolló algunas de sus obras más icónicas: A Bigger Splash (1967) o Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), que fue vendida en Christie's en 2018 por 90,3 millones de dólares, consagrándolo como el artista vivo más caro del mundo.

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972. © David Hockney / Art Gallery of New South Wales / Jenni Carter

Para entender el origen de su mirada, hay que remontarse a sus orígenes. Nacido como el cuarto de los cinco hijos de Laura y Kenneth Hockney —un objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial—, el pintor se educó en la Bradford Grammar School y estudió en el Bradford College of Art entre 1953 y 1957.

Siguiendo los pasos pacifistas de su padre, trabajó en un hospital hasta 1959 como objetor de conciencia, para luego continuar su formación en el Royal College of Art de Londres hasta 1962. Allí conoció a R. B. Kitaj y a Allen Jones, y su obra se incluyó en la exposición Young Contemporaries (1961), que marcó el florecimiento del arte pop británico y le otorgó fama aún siendo estudiante.

Hacia 1962, ya graduado, su obra comenzaba a ser observada con interés por críticos y profesores. Fue entonces cuando abandonó la abstracción de sus primeros años para contar historias inspiradas en poemas y tematizó por primera vez su homosexualidad, uno de los asuntos centrales de su producción posterior.

Su estilo de esos años, que guardaba reminiscencias del arte infantil, de Jean Dubuffet y de Picasso, llamó la atención de un joven Andy Warhol a quien conoció en Nueva York, justo antes de emprender su desembarco en Los Ángeles, cuya sociedad desinhibida y alternativa cautivó su mirada para siempre. El británico inmortalizó a pinceladas la efervescencia de la costa Oeste estadounidense, donde reinaban los cielos azules y los chapuzones eternos.

"La propia salpicadura está pintada con pinceles pequeños y con líneas pequeñas. Tardé dos semanas en hacerla. Me encantó la idea de pintar como Leonardo, con todos sus estudios sobre el agua, los remolinos", dijo el pintor sobre el primer cuadro.

El óleo se dejó atrás para dar paso a la pintura acrílica, que le permitió conseguir superficies planas, anónimas y brillantes; la fotografía entró en su método de trabajo y, en los años 1980, evolucionó hacia collages de fotos Polaroid.

Fue uno de los primeros artistas abiertamente gay en una época en que la homosexualidad aún era ilegal en el Reino Unido. Incluso describió sin pudor sus pinturas con hombres desnudos o semidesnudos como "propaganda homosexual".

Aunque su nombre siempre quedará ligado a la estética hedonista hollywoodiense, la naturaleza adquirió cada vez más importancia en su obra durante la década de 1980 a 1990, como ilustra A Bigger Grand Canyon, 1998.

El jardín, el cielo, el agua, los árboles —"Siempre estoy mirándolos. Quizá vuelva a pintar esta tarde los manzanos y los perales, porque ahora tienen fruta"—, se convirtieron en motivos recurrentes en sus lienzos.

Su trabajo se acercó al de los impresionistas, como Cézanne o Van Gogh, siempre pendientes de la luz y los cambios de estaciones, pero sus referencias oscilaron desde el renacentismo precoz de Fra Angelico, el cubismo de Picasso —al que "respetaba tanto como para conocerle en persona"— hasta el barroco de Claude Lorrain o Caravaggio, al que el británico atribuye el título de "inventor de la luz de Hollywood".

David Hockney: 'Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette' ('Una obra dentro de una obra dentro de una obra y yo con un cigarrillo'), 2024-2025 © David Hockney / Jonathan Wilkinson

Los temas de Hockney abarcaban desde coloridos bodegones y paisajes hasta innumerables retratos de familiares, perros (sus adorables Dachshund) y amigos (desde Harry Styles hasta David Attenborough).

También se atrevió como escenógrafo con diseños para teatro y ópera, de la que fue apasionado, pero acabó prematuramente su carrera escénica por su pérdida de oído.

Testigo de incontables cambios en el mundo del arte —del expresionismo abstracto al pop, del arte conceptual al minimalismo y del posmodernismo al arte digital—, en los últimos años Hockney mostró un interés incesante por integrar nuevas tecnologías en su obra.

Hizo sus primeros dibujos digitales la primavera de 2009 y en 2010 empezó a trabajar con un iPad. Muchas de estas obras se recogen en el libro David Hockney. My Window (Taschen).

David Hockney posa con el libro 'A Bigger Book', de Taschen, antes de la inauguración de la Feria del Libro de Fráncfort. Foto: Reuters.

"El iPad es como una interminable hoja de papel que recoge a la perfección mi sentimiento de que la pintura debe ser grande", dijo en una entrevista recogida por El Cultural.

Siguió pintando hasta el final. "Cuando empiezo en el estudio me siento como tuviera treinta años", explicó en otro de sus libros, No se puede detener la primavera (Siruela, 2022). Sin embargo, nunca se aferró a la juventud, sino consideró la vejez como una fase importante de la vida, "un tiempo para reflexionar en paz".