Una nueva Edad del barro: la cerámica seduce al mercado en la tercera edición de CerARTmic

Desde el Neolítico el hombre ha fundido la tierra con el fuego para obtener útiles y herramientas que le hicieran más fácil la vida cotidiana, también como instrumentos para los rituales y las ofrendas a la divinidad.

Los objetos cerámicos más antiguos conocidos tienen más de 20.000 años y fueron hallados en la Cueva de Xianrendong, en China. El hombre ya cocía barro mucho antes de cultivar cereales de forma sistemática.

El cuenco surge como una extensión de la forma de la mano y el ánfora como una imitación de nuestro sistema digestivo que acaba en una "boca". Son piezas que nacen a nuestra imagen y semejanza, que condensan la esencia de la evolución humana.

La cerámica es uno de los pocos materiales que se transforma en su totalidad. Una vez cocida, la arcilla deja de ser barro y se convierte en una nueva materia. Por eso muchas culturas la relacionaron con procesos alquímicos y espirituales de transformación y cambio.

Una tradición que durante siglos ha acompañado al ser humano en su forma de vivir y relacionarse, primero cubriendo necesidades básicas y más tarde como elemento de adorno de las casas, herencia familiar hasta convertirse en arte por mérito propio.

El síntoma más inequívoco de esta consolidación es la celebración de la tercera edición de una feria dedicada íntegramente a la cerámica. Un espacio que pone a artistas jóvenes con otros con mayor trayectoria en un lugar común y que permite el intercambio de experiencias.

Muchos grandes artistas como Pablo Picasso, Lucio Fontana, Ai Wei Wei o Miquel Barceló han trabajado esta disciplina que combina la artesanía popular con un modo de hacer más conceptual y contemporáneo, en instalaciones y esculturas que se expanden en el espacio.

Pablo Picasso realizó más de 3.500 piezas cerámicas en colaboración con el taller Madoura. Consideraba la cerámica un territorio de absoluta libertad formal.

La feria cerARTmic, impulsada por Sara Zaldívar, fundadora de Huntress of Art, y Alejandra Arias, ambas con una sólida trayectoria en gestión cultural y proyectos vinculados al arte contemporáneo, ha logrado posicionarse como una cita singular dentro del calendario cultural madrileño.

Se nota que la feria, aunque es pequeña, está producida con mimo. Nada más entrar, recibe al visitante un kiosco de flores y cuencos realizado por Nicola Constantino.

Nicola Costantino (Rosario, 1964) utiliza una técnica muy especial en la producción de su obra, la técnica japonesa Nerikomi en la que comprime los bloques de barro coloreado y luego los lonchea, sin saber muy bien cómo será el resultado final. La argentina realiza grandes instalaciones de flores que llenan todo el espacio en un trabajo que pasa de lo artesanal a lo artístico.

El kiosko de Nicola Constantino. Foto: M. Marco

Esta técnica recuerda al corte geológico de una roca, a las vetas del mármol o incluso a una sección botánica. Sus precios son bastante asequibles. Desde 350 puede adquirir una de sus icónicas flores.

Antes de entrar en el recinto encontramos un tótem intervenido en el que plasma la grafía de un sismógrafo. Dentro puede customizar cualquier pieza con la grafía que el comprador desee.

Una pieza de Clara Montoya. Foto: CerARTmic

Dieciséis galerías participan en esta edición, entre las que se encuentran las prestigiosas Moisés Pérez de Albéniz, Espacio Mínimo o Twin Gallery junto a Pott Gallery, Materna y Herencia, A ciegas, Caóticos o La Mínima. En los stands podemos encontrar piezas de cuarenta y tres artistas, entre los que destacan Javier Mariscal, Noemi Iglesias Barrios, Liliana Porter, Elena Blasco y Nono Bandera.

El trabajo de Noemi Iglesias Barrios con la galería MPA (Moisés Pérez de Albéniz) es realmente destacable. Sus increíbles piezas de flores realizadas con técnica tradicional de producción floral en porcelana, un oficio artesanal que tuvo una enorme importancia en las manufacturas europeas de porcelana de los siglos XIX y XX y que era desempeñado mayoritariamente por mujeres, son abrumadoras.

Durante el auge de fábricas como Meissen, Sèvres o Royal Copenhagen, existían talleres especializados exclusivamente en la fabricación de flores de porcelana para centros de mesa, jarrones y decoración palaciega, que realizaban mujeres y se vendían por docenas, sin darle el valor y el trabajo que requerían estas piezas que son casi filigranas.

Su interés por la porcelana no es superficial. En 2019 obtuvo un máster especializado en porcelana en la Tainan National University of the Arts y ha desarrollado residencias e investigaciones en China, Corea, Taiwán y Portugal, profundizando en técnicas cerámicas asiáticas y europeas.

Una de las piezas de flores de Noemi Iglesias Barrios en cerARTmic. Foto: M. Marco

Iglesias Barrios, también vinculada al arte tecnológico, trabaja a fondo los procesos. El cobalto que tiñe sus piezas de azul está tomado de Umicore, una empresa dedicada al reciclaje de minería urbana de aparatos cotidianos como teléfonos móviles. El cobalto aguanta altas temperaturas manteniéndose siempre estable, lo que permite una gran versatilidad.

Otra propuesta interesante es la de la pontevedresa Nuria Figueiredo (Ourense, 1986) en la galería PanARTería. Su universo onírico entre el cuento y la fábula, lo siniestro y lo circense, lo kitsch y lo exquisito se destila en varias piezas de diversos tamaños que realiza mediante la técnica japonesa del rakú.

El rakú es un procedimiento cerámico japonés que implica extraer las piezas del horno cuando todavía están incandescentes y someterlas a un enfriamiento brusco en materiales como la arena. Este proceso genera craquelados, veladuras y superficies impredecibles. En series como Habitantes ha utilizado expresamente esta técnica para reforzar el carácter mágico y arcaico.

Una de las piezas de Nuria Figueredo. Foto: M. Marco

Marina Garijo recrea paquetes de "Cheetos", mondas de plátanos o libros de arte. La pueden encontrar en SAMA, una galería muy joven de Madrid que tan solo lleva cuatro meses.

Garijo es una de las ceramistas españolas más interesantes de su generación porque trabaja desde lo aparentemente insignificante, convirtiendo residuos, envases, aperitivos industriales, juguetes de plástico o pequeños objetos cotidianos en esculturas cerámicas.

Piezas cerámicas de Marina Garijo. Foro: M. Marco

Junto a ellas las figuras sorprendentes de Iván Prieto con sus características mujeres multiformes, transformistas y radiantes.

Y como plato fuerte, las cerámicas de Mariscal en la galería La Mínima. El diseñador ha colaborado con diversos talleres de toda España. Con Arturo Mora ha creado en Manises uno platos con dorados producidos de la misma manera que se hacía en la época árabe.

Una imagen del stand de La Mínima. Foto: M. Marco

Una serie griega sorprende al integrar sus personajes como su famoso Cobi en la iconografía clásica trabajando junto a Juan Manuel Romero en San Roque en Cádiz.

También ha trabajado con la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés, con la que rescata su producción de alfarería negra, prácticamente olvidada. Sus precios son muy competitivos, desde 1.000 euros pueden tener un mariscal en sus casas.

En el vestíbulo principal destaca también la participación de Castilla-La Mancha a través de Legado Artesano, una marca de excelencia regional que rescata y promueve técnicas ancestrales: cerámica, damasquinado, espadería, bordados, esparto, vidrio... y las fusiona con el diseño contemporáneo.

Además, se suma la Escuela de Cerámica de Madrid, fortaleciendo el vínculo entre formación, creación y nuevas generaciones de artistas.

Una pieza de Jihyun Kim. Foto: Pott Gallery

Dentro de su Programa Público el 20 de mayo dio comienzo la ruta OFF cerARTmic, en colaboración con el Barrio de Salamanca, que estará activa hasta el 7 de junio. Una selección de artistas exhibirá su obra en otros contextos para escaparates y comercios en pequeños museos de arte contemporáneo abiertos al público.

Una cita interesante esta tercera edición de cerARTmic, con voluntad de crecimiento, y que coloca esta técnica atávica y artesanal en la más rabiosa contemporaneidad.

La cerámica tiene algo paradójico: nace del material más humilde, el barro, pero aspira a la inmortalidad. Es una tecnología de la memoria. Cada pieza es tierra que ha sobrevivido al fuego y que, en muchos casos, nos sobrevivirá también a nosotros mismos.