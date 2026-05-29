Aparece un nuevo cuadro de Leonora Carrington de su etapa en el hospital psiquiátrico de Santander

En uno de los momentos más terribles de su vida, la pintora y escritora surrealista y aristócrata Leonora Carrington (Lancashire, Inglaterra, 1917-Ciudad de México, 2011) estuvo ingresada en el sanatorio del doctor Luis Morales, en Santander.

Tras la detención de su pareja, Max Ernst, por las autoridades francesas en 1939 y el avance de la Segunda Guerra Mundial, Carrington sufrió una grave crisis psicológica mientras huía de la Francia ocupada. Llegó a España en 1940 y, por decisión de su padre, fue internada en la clínica psiquiátrica dirigida por Morales.

La artista denominó posteriormente aquella etapa Down Below ("Allá abajo") y la describió como una bajada al inframundo y una experiencia cercana a la muerte.

Entre el 24 de agosto de 1940 y el 1 de enero de 1941 permaneció recluida en el sanatorio cántabro, donde estuvo sometida a supervisión médica constante y a tratamientos de choque con cardiazol, una práctica psiquiátrica que provocaba convulsiones inducidas.

La pérdida de identidad, las alucinaciones, la violencia médica y el aislamiento que marcaron aquellos meses quedaron plasmados en Memorias de abajo, el relato autobiográfico que escribió en 1943.

La artista inglesa vinculada al círculo surrealista parisino emergió de aquella experiencia profundamente transformada. A partir de entonces, el tarot, la alquimia, la magia, la mitología y el ocultismo adquirieron un protagonismo creciente en una obra poblada de símbolos, metamorfosis y criaturas híbridas.

Fue también una etapa devastadora y, paradójicamente, fértil desde el punto de vista creativo. Durante su internamiento trabajó en cuadernos de dibujos y realizó numerosos bocetos a lápiz, además de dos pinturas al óleo: Down Below y la conocida como Villa Pilar.

Leonora Carrington: 'Down Below', 1940. Private Collection, Mia Kim. Foto: Gallery Wendi Norris, San Francisco © 2026 Estate of Leonora Carrington, ARS, NY and DACS, London

Esta última ha sido localizada por el equipo curatorial de Faro Santander, el nuevo centro de arte impulsado por la Fundación Banco Santander, que abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre.

El lienzo representa, sobre un fondo verdoso dominado por volcanes, a cuatro criaturas recurrentes en el universo simbólico de Carrington: el caballo libre —alter ego de la artista—, la hiena rebelde, el pavo real —asociado a la inmortalidad y la resurrección— y un perro blanco de carácter protector.

La obra, que Carrington dedicó y regaló al doctor Morales al abandonar el sanatorio, ha permanecido oculta durante décadas en manos de la familia del psiquiatra. Ahora verá la luz pública por primera vez.

Antes de regresar a Santander para formar parte de la exposición inaugural de Faro, Villa Pilar se exhibirá este mes de julio en el Museo Freud de Londres dentro de la muestra Leonora Carrington: El surrealismo sintomático.