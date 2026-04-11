Vicky Uslé, cristales de otra galaxia: la exposición de vidrio soplado que arrasa en Juan Silió

Ya habíamos podido disfrutar de sus nuevas series en la última edición de ARCOmadrid, en las galerías Juan Silió (Madrid) y House of Chappaz (Barcelona). Llamó la atención en nuestro recorrido el refulgir de unas bellas esculturas de cristal que modulaban con tiento el paso de la luz.

Vicky U slé. Luz al silencio Juan Silió. Madrid. Hasta el 14 de mayo. De 2.500 a 14.000 €

En eso está Vicky Uslé (Santander, 1981). Y ahora podemos disfrutarlas, o incluso adquirirlas, hasta el mes de mayo en la galería Juan Silió donde presenta una serie de piezas exquisitas realizadas en el último año, que trae por primera vez a esta galería.

Esculturas de vidrio soplado y obras sobre papel que expanden su lenguaje pictórico –siempre cercano a la abstracción– hacia la escultura y la fotografía declinando toda una particular iconografía.

Su imaginario nos descubre otros mundos (de hecho, varias de estas obras responden al título de Terras extrañas), tierras ignotas de quizá otras galaxias o planetas, donde habita su imaginación.

Algunas parecen recoger el reflejo del sol sobre el agua de una fuente fresca y clara en verano; otras evocan las formas de una nieve luminosa, otras parecen compuestas de químicas extrañas con colores saturados.

Vicky Usle: 'Tiamat', 2025. Foto: Vicky Uslé

Uslé trabaja imágenes minimalistas de gran delicadeza, quizá heredadas del patrimonio creativo de sus progenitores, el pintor Juan Uslé y la artista Victoria Civera. Entre Santander y Nueva York se formó, licenciándose en Bellas Artes en la Rhode Island School of Design (Providence, EE. UU.) en 2003 y, desde entonces, ha emprendido un camino firme y ascendente.

Su trabajo sosegado se vertebra a través del uso de la pintura y el color, en un lenguaje de abstracción lírica, con imágenes orgánicas y estructuras que remiten tanto al cuerpo como a arquitecturas que flotan sobre fondos luminosos. Una exposición sosegada y lírica, limpia y evocadora que merece la pena visitar y poder reflejarse en sus cristales siderales que refulgen traslúcidos.