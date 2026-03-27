El lehendakari apela a la memoria histórica para reclamar el traslado temporal del 'Guernica' al País Vasco

Vista de la sala del Guernica en el Museo Reina Sofia en una imagen de archivo

El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido este viernes en Madrid el traslado temporal a Euskadi del Guernica de Picasso como un gesto de memoria histórica y "reparación simbólica" hacia el pueblo vasco, y como "un mensaje al mundo" sobre "lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras".

Pradales se ha referido, en su comparecencia posterior al encuentro que ha mantenido en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la solicitud cursada por el Gobierno Vasco para que la obra maestra de Pablo Picasso se exhiba en el museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El Gobierno Vasco desea contar con el emblemático cuadro en el marco del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

A su juicio, trasladar el cuadro en el contexto de estos aniversarios constituye "una fórmula de reparación y memoria histórica".

Se trata, ha abundado, de "un reconocimiento en este momento geopolítico de lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras".

Pradales ha indicado que la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, se reunió el pasado martes con el ministro Ernest Urtasun para solicitar la elaboración de un análisis sobre las posibilidades técnicas y los costes de trasladar provisionalmente el Guernica a Euskadi.

El mandatario vasco ha aclarado que no se ha solicitado un informe sobre la conservación del cuadro, como el que hizo público ayer el Museo Reina Sofía, sino un estudio para determinar en qué condiciones sería posible trasladarlo.

Una cuestión que, ha advertido, no está cerrada, ya que Bengoetxea y Urtasun acordaron volver a reunirse después de Semana Santa para seguir tratando este asunto.

"Me parecería un grave error político cerrar la puerta, con el informe del Reina Sofía, a esta cuestión y así se lo he trasladado a Sánchez", ha explicado Pradales, quien ha recordado que esta petición ya se la planteó al presidente el año pasado.

No es la primera vez que desde el País Vasco se solicita el traslado de la gran joya de la corona del Reina Sofía. Hasta la fecha, desde el Ministerio de Cultura se han rechazado todo este tipo de propuestas alegando motivos de conservación.

La última vez que el Guernica viajó fue en 1992, cuando abandonó el Casón del Buen Retiro para instalarse de manera permanente en su ubicación actual. Fue 11 años antes, en 1981, cuando llegó a España desde el MoMA de Nueva York. Quedará por ver si esta vez el Ministerio responde de forma distinta a las ambiciones renovadas del gobierno vasco.