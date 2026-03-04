Las galerías más jóvenes de ARCO: deseos de evasión

Ocho años. Ese es el tiempo máximo de existencia que debe tener una galería para formar parte de la sección Opening de ARCO.

La premisa de este espacio de la feria madrileña extiende la categoría biográfica de los artistas “jóvenes” a las galerías, poniendo sobre la mesa ese concepto elusivo que escapa con cada movimiento del reloj. La idea, a priori, es controvertida, pero el resultado siempre es interesante, y funciona como una atalaya de las novedades del sector.

Uno de los comisarios de la edición de 2026, Rafael Barber Cortell, entiende que el programa siempre tiene una dimensión más arriesgada debido a la fundación reciente de las galerías y a la edad (joven) de los artistas expuestos. Asimismo, ve en la propia premisa una garantía de variedad, puesto que “esa idea de la juventud y de representar la juventud nunca puede ser igual, y va cambiando con los tiempos”.

Para Opening 2026, Barber Cortell comparte comisariado con Anissa Touati, quien repite del año pasado, y ambos además cuentan con el acompañamiento de Cristina Anglada, cocomisaria en 2025. Este equipo se ha dedicado a la difícil tarea de seleccionar galerías y proyectos, en lo que han planteado como “un espacio de lectura del presente”.

El resultado está compuesto por 18 galerías procedentes de lugares muy diversos: Atenas, Buenos Aires, Bombay, Ciudad del Cabo, Dakar, Espinavessa (Empordà), Estambul, Lisboa, Liubliana, Londres, Lucerna, Madrid, Nueva York, París, Roma, San Sebastián y Tiflis. Seis de ellas ya habían participado en el Opening del año pasado, mientras que 12 hacen ahora su debut. Los comisarios destacan que el origen multigeográfico de los proyectos tiene el valor de desbordar los confines tradicionales de ARCO, tradicionalmente más centrada en Europa y América Latina.

Sila Candansayar: 'Sin título', 2025 (Villa Magdalena). Foto: Raphael Massart

Claramente, un programa cuya selección se basa en un criterio de edad de las galerías seleccionadas, genera una gran complejidad para establecer relatos curatoriales. De forma inevitable, el conjunto de piezas va a ser heterogéneo, difícil de narrar.

Ante esta variedad, los comisarios no han querido imponer un marco temático, sino que han pretendido partir de las propias obras para buscar líneas comunes. La noción de “presente”, así, se sitúa como marco estructurador.

El arte convocado responde a una contemporaneidad en la que el futuro es fuente de temor, y el pasado ha quedado sepultado por la novedad continua. La aceleración, la inestabilidad y la precariedad articulan el contexto en el que se mueven los artistas jóvenes, confrontados con un complejo entramado de zozobras.

Barber Cortell considera que los creadores responden a esta situación articulando relatos que funcionan como formas oblicuas de procesar la realidad, problematizando el presente de forma indirecta. También plantea que, para estos creadores, el espacio virtual a menudo se impone sobre la localidad geográfica, proporcionando un lugar nuevo para tejer nuevos tipos de estrategias y alianzas.

Maja Babic Kosir: 'Letters from the South', 2024 (Nevena Aleksovski)

Una serie de piezas y artistas confluyen dentro de esta lectura del presente como tiempo marcado por el mundo digital. En la galería argentina Linse, Julia Padilla (Argentina, 1991) reflexiona acerca de los cambios perceptivos y emocionales provocados por las nuevas tecnologías. Para ello, utiliza una multitud de técnicas, que incluyen el vídeo, dibujos de gran formato e impresionantes esculturas.

En la galería francesa Exo Exo, Ash Love (Francia, 1996) combina pantallas LED con pintura sobre seda, cuestionando nuestra relación con la imagen digital y cómo estas diluyen las barreras entre el interior doméstico y el espacio público.

Michele Gabriele (Italia, 1983), por su parte, explora el contraste entre el mundo material y las representaciones digitales a partir de un conjunto de pinturas y esculturas que se despliegan a modo de instalación en el stand de la suiza Kali Gallery.

En la galería Callirrhoë, Janis Rafa (Grecia, 1984) emplea una temática hípica para analizar el deseo capitalista y su creación de afectos.

Si bien hay una marcada tendencia a que las galerías presenten un solo artista o se centren en el diálogo de un dúo, este patrón tiene también sus excepciones. Así, las galerías de Georgia 4710 Gallery y Window Project han traído una muestra colectiva que, según plantean, “junta las mitologías personales de los artistas junto con sus observaciones del comportamiento humano y del mundo material, presentando la narrativa como una forma viva de conocimiento ecológico”.

Este proyecto pone de relieve cómo ciertos elementos simbólicos, como rituales o gestos codificados, atraviesan el tiempo, sirviendo para aglutinar comunidades y conservar la memoria. El presente también es un momento en el que luchamos por no perder los recuerdos colectivos, la práctica grupal y la relación con la naturaleza.

Estefanía B. Flores: 'Shadow of Eyes [Trap]', 2022 (El Chico)

Por otro lado, hay espacio para la colaboración dentro de dos proyectos realizados específicamente para Opening 2026: destaca en ese sentido el trabajo de Estefanía B. Flores (Santa Cruz de Tenerife, 1989) e Irene Anguita (Córdoba, 1997), que en la galería El Chico ensayan una confluencia de sensibilidades a partir del encuentro generacional.

Parece ser que los tiempos de recesión hacen que en las ferias artísticas impere la pintura, pero en esta edición de Opening destaca la importancia de los trabajos escultóricos. Y, según Rafael Barber Cortell, hay también “mucho color”.

Quizá todo esto nos habla de un deseo de evasión: de huir hacia el mundo digital, de refugiarse en las formas estéticas o en los relatos y ficciones.

A la vez, sin embargo, las obras muestran la persistente insistencia de aquellos temores ligados al presente. Estos reaparecen una y otra vez en piezas que frecuentemente tienen una dimensión siniestra, propia del unheimlich freudiano. Queremos escapar, pero no podemos. A lo mejor esa es, en definitiva, la condición del presente.