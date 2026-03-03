Así ha quedado el Palacio de Golestán, Patrimonio Mundial de la UNESCO, tras el bombardeo en Irán

Interior del Palacio de Golestán de la capital de Irán, Teherán Foto: Europa Press / TASNIMNEWS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

El Palacio de Golestán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sufrido múltiples daños en los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán, según informó el gobierno iraní.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha expresado su "preocupación" por la protección del patrimonio cultural en Oriente Próximo a causa del conflicto abierto.

En varias imágenes difundidas por el Pad Dolat (consejo de información iraní), se pueden ver daños relevantes en las vistosas vidrieras, espejos, en molduras, rosetones y cornisas del techo y en los coloridos mosaicos del complejo palaciego en los ataques que realizaron Estados Unidos e Israel el domingo por la noche.

El Palacio de Golestán contiene algunos de los edificios más antiguos de Teherán, pues sus primeras construcciones datan de la primera mitad del siglo XVI, y fue residencia real entre 1724 y 1925 durante la dinastía Kajar. Luego fue uno de los palacios dedicados a recepciones importantes como la coronación del sha.

En 2013 fue incluido por la Unesco en su lista de Patrimonio de la Humanidad, que considera que el complejo, que incluye el palacio amurallado, jardines con estanques y varios edificios, "encarna la exitosa integración de la artesanía y la arquitectura persas anteriores con influencias occidentales".

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.

La Unesco, con sede en París, está siguiendo los posibles daños que sufran sitios de patrimonio desde el inicio de este nuevo conflicto "con el objetivo de garantizar su protección", señaló en un comunicado.

Para ello, ha transmitido a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de aquellos de importancia nacional, "para evitar posibles daños".

Puso como ejemplo los daños sufridos en el palacio de Golestán en Teherán afectado por los escombros tras el bombardeo de la vecina plaza de Arag.

"La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", señaló.