La feria de arte ARCOmadrid calienta motores con la vista puesta en el 2045

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid calienta motores para su inauguración el próximo 4 de marzo con un plantel de 211 galerías de arte de hasta 30 países y la vista puesta en 2045.

Esta será la 45.ª edición de una feria que conjuga solidez y ganas de ver "lo más nuevo, lo diferente", ha señalado la directora, Maribel López, quien para celebrarlo ha organizado ARCO2045: El futuro por ahora, un espacio "en el que explorar el futuro, que genere debate".

La directora ha comenzado la rueda de prensa de presentación de la feria reclamando la revisión del IVA para las compras de arte por tres motivos: para asegurar la competitividad de las galerías españolas, como apoyo a los propios artistas, y por "cómo entendemos el arte como sociedad", ya que si el arte es cultura, debería contar con un IVA reducido como lo tienen otras expresiones artísticas.

Esto ocurre en un momento especialmente tenso entre galeristas e instituciones. El pasado 2 de febrero las galerías cerraron en protesta del tipo impositivo que se aplica a la compraventa de arte. Ante el silencio de los organismos responsables, ahora el sector ha decidido dar un paso más: el próximo 20 de febrero galeristas y artistas se encerrarán en varios museos (IVAM, MACBA, CAAC y MNCARS) para reclamar un IVA reducido como el que ya disfrutan otros sectores.

En cuanto a la feria, del total de galerías que participan este año,178 componen el "programa general", que López considera "el corazón de la feria" y en torno al que se articulan iniciativas para atraer a galerías jóvenes y rompedoras.

Se trata de propuestas comisariadas con lo que la feria mantiene la iniciativa y da cabida a artistas y galeristas nuevos que están redefiniendo el panorama.

Así, en "ARCO 45: El futuro por ahora" se reúnen 17 galerías de 8 países distintos con el objetivo de "reflexionar sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes".

Otra de las iniciativas de apoyo a los jóvenes es "Opening" que una vez más vuelve a hacer hueco y a apoyar a galerías de menos de 8 años con propuestas innovadoras a quienes brinda la posibilidad de participar en la feria de una forma "más cuidada y acompañada".

"Opening" presentará a 19 galerías de 15 países entre las que figuran Callirrhöe, El Chico 4710 Gallery, ADA o Enhorabuena Espacio.

Se trata de "ayudarles a crecer y establecerse", ha explicado López, quien ha detallado que este año la sección contará con dos premios: a la mejor galería y al mejor artista de menos de 40 años.

La sección "Perfiles/Arte Latinoamericano" mantiene su apuesta por artistas de Latinoamérica con 11 proyectos de un único artista, en esta ocasión de 7 países diferentes entre los que figuran Brasil, Argentina, Perú y México.

Además, la feria ha impulsado 38 espacios de artista, en "lugares casi secretos, detrás de los stands" donde las galerías presentarán propuestas más arriesgadas y rompedoras.

La directora también ha subrayado el papel de la feria como impulsora de compras y ha señalado que a los compradores institucionales habituales este año se suman el Club Matador de Madrid, y la asociación de coleccionistas Catapulta, que comprará arte para la National Gallery de Canadá con el objetivo de promocionar a artistas.

Por otro lado, la tradicional cena de la Fundación ARCO servirá para recaudar fondos para la adquisición de obras para su colección, en depósito en CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

En el marco de la cena se celebrará el acto de entrega de los Premios "A" otorgados por la Fundación ARCO que, en su 30ª edición, ha reconocido las colecciones de Juan Antonio Pérez Simón, con el Premio Helga de Alvear; a Laurent Dumas con el Premio al Coleccionismo Internacional; a Gabriel Calparsoro, con el Premio al Coleccionismo Nacional, y a MACBA Studio, con el Premio al Coleccionismo Joven.