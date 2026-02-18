Aparece roto uno de los colmillos del elefante de Bernini en la plaza de la Minerva en Roma

Uno de los colmillos del famoso elefante de la plaza de la Minerva en Roma, una de las esculturas más reconocidas de Gian Lorenzo Bernini, ha aparecido roto este martes por la noche, según ha informado la Superintendencia de la capital italiana.

El aviso se produjo alrededor de las 21:00 horas, cuando se descubrió el daño en la pieza que sostiene un obelisco frente a la iglesia de Santa María sopra Minerva, en pleno centro histórico. Los técnicos municipales recuperaron el fragmento desprendido, que se encontraba cerca de la estatua, y lo trasladaron para su análisis y posterior restauración.

Por el momento, las autoridades investigan las causas del incidente. No se descarta que el colmillo se rompiera por un acto vandálico, un accidente o incluso a consecuencia de las fuertes lluvias que en los últimos días han afectado a Roma. La policía ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo sucedido.

“Es inaceptable que el patrimonio artístico y cultural de la nación vuelva a sufrir daños tan graves”, ha lamentado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien expresó su apoyo a la Superintendencia de Roma para que la escultura sea restaurada “lo antes posible”.

No es la primera vez que el conocido elefantino resulta dañado: en noviembre de 2016, unos desconocidos rompieron su colmillo izquierdo durante la noche, dejando el fragmento en el suelo.

La escultura, obra diseñada por Bernini y ejecutada en 1667 por su discípulo Ercole Ferrata, representa a un elefante que sostiene un obelisco egipcio y alcanza una altura total de unos 12 metros. Fue colocada por orden del papa Alejandro VII como símbolo de la sabiduría divina.

El gesto del artista hacia los dominicos que se oponían a su diseño también forma parte de la leyenda romana: Bernini orientó el trasero del animal hacia el convento de los frailes en señal de desafío, creando así una de las obras más emblemáticas —y con más carácter— del Barroco italiano.

El animal simbolizaba la fuerza, como lo evoca la inscripción en la base: "Quien observa las imágenes esculpidas de la sabiduría egipcia en el obelisco que porta el elefante, el más fuerte de los animales, se da cuenta de que se necesita una mente robusta para portar una sabiduría sólida".

Los dominicos, resentidos por la decisión del papa, criticaron abiertamente a Bernini: en su opinión, el elefante que había diseñado se habría derrumbado bajo el peso del enorme obelisco, al carecer de un soporte central.

El artista se opuso tenazmente a la construcción de un elemento que habría arruinado la estética de la composición, pero finalmente tuvo que ceder a la insistencia del pontífice, y el relleno se colocó bajo el vientre del elefante, pero debía camuflarse.

Bernini esculpió entonces un jaez muy elaborado que casi tapa por completo al animal y para vengarse de la intromisión de los dominicos que habían arruinado su proyecto, orientó el voluminoso trasero del animal hacia su convento.