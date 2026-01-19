El Círculo de Empresarios reclama una reducción del IVA de las obras de arte

Una de las eternas demandas del sector artístico ha vuelto estos días a la actualidad. El anuncio del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo del cierre de estos espacios la semana del 2 al 7 de febrero para exigir la bajada del IVA en las ventas de arte (actualmente tributan al 21 %) ha reabierto el debate.

Hoy, el Círculo de Empresarios (más de doscientos empresarios y altos ejecutivos de las principales empresas españolas) ha tomado posición en apoyo de las galerías y se une a la petición que reclama la reducción del IVA aplicable a las obras de arte.

El objetivo no es otro que "corregir una desventaja fiscal que sitúa a España en clara inferioridad frente a los principales países europeos y que limita el desarrollo de un mercado cultural dinámico, accesible y competitivo", según reza el comunicado emitido por el centro de pensamiento.

Y es que en la actualidad, la mayor parte de las operaciones de compraventa de arte en España, especialmente las intermediadas por galerías, están gravadas con un IVA del 21%, muy por encima del aplicado en países de nuestro entorno.

Italia grava estas operaciones al 5%, Francia al 5,5%, Portugal al 6% y Alemania al 7%. Esta diferencia fiscal penaliza al tejido cultural español y favorece la deslocalización de artistas, galerías y coleccionistas hacia otros mercados europeos.

El tipo general del 21% de IVA se aplica fundamentalmente a la compraventa de obras de arte originales (pintura, escultura, fotografía y otras artes plásticas) cuando estas operaciones son realizadas por galerías u otros intermediarios profesionales.

Este régimen fiscal no afecta de igual modo a otros ámbitos culturales, como las obras literarias, las artes escénicas, el cine o la música, que ya disfrutan de tipos reducidos de entre el 4% y el 10%, lo que hace todavía más injusta esta diferencia.

Un desequilibrio fiscal que refuerza la percepción del arte como un bien de lujo y limita el acceso de mucha gente al disfrute de obras de arte en el ámbito doméstico. "Es precisamente esta asimetría la que sitúa al mercado del arte en España en una posición de clara desventaja frente a otros sectores culturales y frente a los principales países europeos", señalan desde el Círculo de Empresarios.

El documento subraya también que el tratamiento fiscal del arte en España actúa como una barrera tanto para la creación artística como para el acceso del público. Además, el impacto es especialmente negativo para los artistas jóvenes y emergentes, que afrontan mayores dificultades de inserción en el mercado y menores incentivos para desarrollar su carrera en España.

Según Juan María Nin Génova, presidente del Círculo de Empresarios, “penalizar fiscalmente el arte equivale a penalizar una industria con capacidad de generar valor económico, empleo cualificado y proyección internacional. El IVA del 21% sitúa a España en una posición claramente desalineada respecto a Europa”.

Más cerca de Europa

En este contexto, el Círculo de Empresarios insta a avanzar de manera inmediata en la transposición de la Directiva europea 2022/542, cuyo plazo venció en diciembre de 2024 y que permite a los Estados miembros aplicar tipos reducidos de IVA al arte. La organización defiende la creación de un “IVA cultural reducido, alineado con el de nuestros socios europeos, como una medida sencilla y eficaz para dinamizar el sector".

Lejos de suponer una pérdida recaudatoria, el Círculo considera que esta reforma debe entenderse como una inversión estratégica ya que un menor gravamen favorecería "la actividad de galerías, la atracción de ferias y coleccionistas internacionales, la circulación del patrimonio cultural y la profesionalización del ecosistema artístico, con efectos positivos a medio plazo sobre la base imponible y la proyección internacional de la cultura española".

Los empresarios añaden que esta reforma del IVA debería complementarse con otras actuaciones estructurales, como la aprobación de una Ley de Mecenazgo moderna y eficaz y el reconocimiento del arte como bien de interés general. "Solo así -concluye el documento- España podrá consolidar una industria cultural competitiva y acorde con su potencial creativo".