Marwa Arsanios: mapas de desposesión y resistencia en el Artium de Vitoria

De un tiempo a esta parte las infraestructuras se han revelado decisivas a la hora de examinar los procesos de explotación capitalista sobre cuerpos, territorios y hábitats. La idea misma de “infraestructura” es ambivalente, pues puede valer tanto para subyugar como para ofrecer manutención, reparación y cuidados. Esto hace que muchos artistas se sientan hoy atraídos por ellas.

Marwa Arsanios. La tierra no será poseída Museo Artium. Vitoria. Comisario: Agustín Pérez Rubio. Hasta el 12 de abril

En su primera exposición individual en España, la artista libanesa Marwa Arsanios (Washington D. C., 1978) aborda acuciantes problemas como el extractivismo y la expropiación, así como las resistencias con las que hacer frente a estos procesos. Su práctica es la de la artista investigadora y activista que convoca algunos de los “giros” (o turns) en el arte de estas últimas décadas: los giros documentales, antropológicos y sociales que hacen del arte un laboratorio de lo real.

Esta exposición reúne la serie de cinco audiovisuales titulada Who is Afraid of Ideology? (¿Quién teme a la ideología?) que la artista viene realizando desde 2017 hasta el presente. De entrada, el título ya muestra una clara intención política; si la ideología permanece disuelta en el orden de las apariencias y en lo cotidiano, si no es visible, entonces ¿quién puede asustarse?

El rol de la artista consiste entonces en desvelar estos procesos opacos y a menudo imperceptibles. Su principal tema es la importancia de la tierra y la mentalidad colonial de propiedad. Su respuesta es el reparto y usufructo del suelo por parte de distintas comunidades que se abastecen de recursos y servicios para la vida en grupo.

Un grupo feminista militarizado en el Kurdistán iraquí; la masha’a o tierras comunales en Líbano; o un colectivo de mujeres en la región productora de café de Tolima (Colombia) que resiste al monocultivo de las multinacionales gracias al valor de las semillas en las culturas indígenas.

Marwa Arsanios: Fotograma de 'Right of Passage', 2025. Foto: Marwa Arsanios

Arsanios inquiere en estos casos que desafían la noción tradicional de propiedad y participa desde dentro en una búsqueda compartida de permacultura y redistribución agrícola.

Los vínculos entre colonialismo, violencia y segmentación del paisaje son claros. En cierta forma, la exposición consiste en el ejercicio mental de trasladar lo que vemos en los vídeos también a otras situaciones próximas, pues hace tiempo que la especulación capitalista utiliza maneras más invasivas y coercitivas de ocupación de las tierras. Como respuesta, la artista propone utensilios al servicio de la comunidad.

En todos estos audiovisuales Arsanios esquiva ligeramente el documental de autora y el cine-ensayo, cauta respecto al componente extractivista y de superioridad moral de quien se pone detrás de la cámara en el género documental. Hay algo de manifiesto, de cine de guerrilla y verité.

No obstante, en el quinto y último de los vídeos de la serie titulado Right of Passage (2025), y que trata sobre el derecho de paso de los animales en el campo, se percibe una voluntad más ficcional y fabuladora. Es como si la actual crisis global y humanitaria exigiera un plus de imaginación.

Marwa Arsanios: Fotograma de ' Right of Passage', 2025. Foto: Marwa Arsanios

En el vídeo los humanos se han animalizado y convertido en ratones, negociando sus recorridos por tierras fértiles (el valle de Bekaa en Líbano) o calles adoquinadas (Berlín). Se trata de una producción realizada ex profeso para esta exposición en colaboración con la Fundació Joan Miró de Barcelona, y se presenta paralelamente en su Espai 13, dentro de Loop Festival.

Como extensión a estos vídeos hay textiles, dibujos y mapas de autoría diluida realizados con las mujeres de las comunidades.

Marwa Arsanios menciona poco la palabra “arte” pero considera a las instituciones culturales como infraestructuras cuyos microrrecursos pueden ayudar a estas comunidades de un modo político y económico.

Señala así su carácter interconectado en la globalización. Teoría y praxis. Las casi tres horas de metraje audiovisual en bucle trazan mapas cognitivos e invitan a un espectador que puede sentirse desbordado por el tiempo de visionado. Sin embargo, la amplitud y distensión del formato expositivo para alojar el contenido funciona como antídoto contra la inmediatez del consumo actual.

Lo bueno de este tipo de prácticas artísticas es que siempre hay un texto, una conferencia o un taller pedagógico conectado con las problemáticas sociales abordadas. La participación y el debate quedan abiertos.

Con todo, esta exposición enseña las tensiones y huecos existentes entre discurso, activismo comunitario y formalización estética, poniendo a la vez de relieve que el arte contemporáneo o, mejor dicho, sus instituciones, también pueden servir como caja de resonancia de la conciencia crítica del mundo, desde el genocidio en Gaza al auge de los neofascismos.