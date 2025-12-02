El extraordinario 'Huevo de Invierno' de Fabergé, vendido a un precio récord de 26 millones de euros

El ‘Huevo de Invierno’ creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia, fue vendido hoy en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras esterlinas, equivalentes a 26 millones de euros. EFE/Guillermo Garrido

El Huevo de Invierno creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia, fue vendido hoy en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras esterlinas, equivalentes a 26 millones de euros.

La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov por el joyero fue un encargo del último zar de Rusia (derrocado en 1918) como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca y hoy encontró nuevo propietario tras ser subastado en la llamada 'semana clásica' de la casa Christie’s.

Esta serie de huevos de Pascua se alzó como un símbolo del legado y la historia de los Románov, del prestigio del zar y del esplendor de su corte.

Paralelamente, convirtieron en leyenda a la famosa casa de joyería rusa, entonces bajo la dirección de Peter Carl Fabergé. Es considerada la última gran serie de objetos de arte por encargo.

Es la pieza más extraordinaria en una subasta dedicada a Fabergé, perteneciente a una de las colecciones privadas más importantes en las últimas dos décadas.

Margo Oganesian, directora del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie's, aseguró a El Cultural: "Es la tercera vez que se confía a Christie’s la venta del exquisito Huevo de invierno de Fabergé. Con solo otros seis huevos de Pascua imperiales en colecciones privadas, esta es una oportunidad extraordinaria para que los coleccionistas adquieran una de las mejores creaciones de Fabergé".

La subasta Fabergé comprende casi 50 lotes de la misma colección que incluyen piezas de piedras preciosas, animales, objetos de arte y muebles, con valores entre 2.000 y 2 millones de libras esterlinas.

De la serie imperial de huevos Fabergé, algunos en paradero desconocido, se conservan cuarenta y tres, la mayoría en los principales museos de todo el mundo, alguna propiedad del Kremlin, y solo siete (incluido Huevo de invierno) permanecen en manos privadas, en colecciones como las del rey de Inglaterra o el príncipe Alberto de Mónaco.

El mercado de Fabergé sigue siendo muy fuerte en todo el mundo, pero tan solo en contadas ocasiones han salido a subasta huevos de esta serie. El último que se subastó fue el Huevo Rothschild en 2007, también en Christie's Londres. Logró 8,9 millones de libras, récord mundial actual para una obra de Fabergé.

El Huevo de invierno, que se creyó perdido durante casi dos décadas (entre 1975 y 1994), también batió récord mundial y en dos ocasiones: cuando fue redescubierto y subastado por Christie's en 1994, y de nuevo en 2002.

Oganesian explicó: "Los huevos de Pascua imperiales son ampliamente considerados como algunos de los mejores ejemplos de arte decorativo del mundo. Su ingenio, diseño impecable y artesanía sin igual los distinguen de todas las demás obras de su época".

"Hoy en día, cada huevo se conoce con un nombre específico, pero estos nombres no fueron dados por Fabergé", añade la experta. "Surgieron gradualmente durante el siglo XX, asignados por estudiosos, comerciantes y casas de subastas para facilitar su referencia. Originalmente, las facturas de Fabergé solo contenían descripciones, a veces muy detalladas, como en el caso del Huevo de invierno, que especificaba el número de diamantes y materiales utilizados".

El Huevo de invierno, la pieza más extraordinaria en el momento de su creación, en 1913, fue el objeto más caro jamás producido por Fabergé.